James Bond: ¿Quién es el misterioso actor que “compite con Callum Turner y Jack Lowden” para interpretar a 007?

Según algunos informes, al menos cuatro actores están haciendo pruebas para el papel de James Bond, y el fin de semana pasado se realizaron pruebas de pantalla para determinar quién interpretará uno de los papeles más codiciados del cine.

Si bien los informes de Deadline y The Hollywood Reporter mencionaron a tres de los actores que supuestamente estaban haciendo las pruebas (Jack Lowden, Callum Turner y Josh O'Connor), el nombre del cuarto actor no fue confirmado.

open image in gallery Se rumorea que tanto Jack Lowden como Callum Turner ya hicieron una prueba de cámara ( Getty Images/iStock )

Esto dio lugar a muchas especulaciones sobre la identidad de ese misterioso cuarto hombre. Para intentar esclarecer el asunto, reunimos una lista de posibles sospechosos, además de al menos dos figuras británicas importantes que ya fueron descartadas.

Sospechosos creíbles

Jack O'Connell

open image in gallery Jack O’Connell ( Getty )

Si bien The Hollywood Reporter afirmó que se rumoreaba que la estrella de Pecadores estaba entre los candidatos, al parecer no es así. Según fuentes, hubo especulaciones en línea sobre la posibilidad de que todos estos nombres similares hayan causado cierta confusión. ¿Y si Josh O'Connor no está haciendo la prueba para Bond y es Jack O'Connell quien la está haciendo? Sobre todo, teniendo en cuenta que O'Connor no fue vinculado a 007 tanto como sus supuestos rivales, y porque actualmente está protagonizando una obra de teatro en Londres, lo que probablemente dificultó un poco las pruebas de pantalla presenciales del fin de semana pasado.

Jack Barton

open image in gallery Jack Barton ( Getty )

De entre todos los muchos nombres que se barajan para Bond, este desconocido de 31 años surgió como un candidato repentino y bastante creíble para el papel. En agosto, Page Six del New York Post publicó un reportaje sobre las inminentes pruebas de casting de Bond y afirmó que un grupo de actores participaría. Entre ellos figuraban los nombres habituales, como Callum Turner, pero también Jack Barton, que apareció en Heartstopper y Pobres criaturas. También protagonizó la segunda temporada de SAS: Rogue Heroes de BBC One el año pasado, una serie escrita nada menos que por el nuevo guionista de Bond, Steven Knight. Mmm.

Joe Alwyn

open image in gallery Joe Alwyn ( Getty )

Los detectives de Reddit sugirieron que la estrella de Hamnet y La favorita podría ser ese misterioso cuarto actor, sobre todo por su conexión con la directora de casting de Bond, Nina Gold. “Ella... eligió a Joe para su primer papel en el cine”, dice una publicación. “Lo conoce desde la escuela de arte dramático”. No es un rumor particularmente convincente, pero de ser cierto, al menos nos ahorraría una canción de Bond compuesta por la famosísima ex de Alwyn, Taylor Swift.

Probablemente no

Jacob Elordi

open image in gallery Jacob Elordi ( Getty )

Si bien esto no implica en absoluto que la estrella de Frankenstein no esté involucrada en la nueva película de Bond (por lo que sabemos, podría haber sido considerado para interpretar a un villano), The Hollywood Reporter afirmó la semana pasada que Elordi está descartado para el papel. O, como ellos mismos lo expresaron, “no está haciendo pruebas”. ¿Podría tratarse de un engaño? El tiempo lo dirá.

Harris Dickinson

open image in gallery Harris Dickinson ( Getty )

Tal como se compartió en Reddit esta semana, el artículo original de The Hollywood Reporter que descartaba a Elordi fue reproducido en el boletín informativo para suscriptores del sitio, pero también mencionaba que Harris Dickinson, protagonista de Babygirl: Deseo prohibido, ya no está entre los candidatos para Bond. Esto coincide con las afirmaciones de julio en el pódcast Hot Mic del periodista de cine Jeff Sneider (a través de World of Reel) de que Dickinson había retirado su nombre de la lista de candidatos, aparentemente a causa del agotamiento por haber filmado cuatro películas de los Beatles —interpretando a John Lennon— consecutivamente. Sneider también calificó esto como un golpe duro para los productores de Bond, ya que Dickinson había sido considerado un candidato muy deseable para el papel.

Nicholas Hoult

open image in gallery Nicholas Hoult ( AFP/Getty )

En ese mismo boletín de The Hollywood Reporter también se mencionaba a Nicholas Hoult, estrella de Superman y X-Men, quien, en teoría, habría sido un excelente Bond. Pero, lamentablemente, el sitio afirmó que no está entre los candidatos.

La nueva película de Bond, que será dirigida por Denis Villeneuve, director de Dune, llega tras la última aparición de Daniel Craig como Bond en Sin tiempo para morir, que se estrenó en octubre de 2021 después de haber sido retrasada por la pandemia.

Ante la gran especulación sobre quién tomaría el relevo de 007, Amazon realizó en enero de 2025 una controvertida compra de los antiguos patrocinadores de la franquicia en MGM Studios, tomando así el control de la popular saga.

Traducción de Olivia Gorsin