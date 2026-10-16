Denis Villeneuve afirma que necesita un “cohete muy potente” para alejarse del mundo de Duna mientras se prepara para dirigir la próxima película de James Bond.

“Pensé: ‘Quizás sea buena idea retomar este proyecto, no por nostalgia, no porque lo extrañe, sino todo lo contrario: estoy cansado de él. Quiero asegurarme de ser riguroso con el material. No me conformaré con menos’”, declaró Villeneuve a la revista Empire.

“Pensé: ‘Cuando termine, necesito un cohete muy potente que me saque de Arrakis’. Cuando me propusieron hacer la siguiente película de Bond, dije: ‘Vale, esto es lo que necesito’”.

Duna, basada en la novela de ciencia ficción de Frank Herbert de 1965, narra la historia de Paul Atreides, interpretado por Timothée Chalamet, cuya familia se ve envuelta en una lucha por el control de Arrakis, un planeta desértico que contiene el recurso más valioso de la galaxia.

La película de 2021, protagonizada también por Zendaya, Rebecca Ferguson, Jason Momoa y Javier Bardem, ganó seis premios Oscar.

open image in gallery Zendaya, Denis Villeneuve y Timothée Chalamet en el estreno mundial de ‘ Duna: parte dos ’ en Londres ( AFP/Getty )

La secuela, Duna: parte dos, llegó en 2024, con Chalamet y Zendaya de regreso junto a Florence Pugh, Austin Butler y Christopher Walken. La película recaudó más de 715 millones de dólares en todo el mundo y ganó dos premios Oscar.

La última película de la trilogía, Duna: parte tres, está basada en la novela de Herbert de 1969, El mesías de Dune. Entre las nuevas incorporaciones al reparto se encuentran Robert Pattinson, Anya Taylor-Joy, Nakoa-Wolf Momoa e Ida Brooke.

La producción comenzó en julio de 2025, y el rodaje tuvo lugar en el desierto de Liwa (Emiratos Árabes Unidos) y en Hungría.

open image in gallery ‘ Dune ’ narra la historia de Paul Atreides, interpretado por Timothée Chalamet, cuya familia se ve envuelta en una lucha por el control de Arrakis ( Warner Bros Pictures )

En junio de 2025, Amazon MGM Studios anunció que Villeneuve dirigiría la próxima película de Bond. En el anuncio oficial, Villeneuve relató haber visto las películas de Bond con su padre, empezando por El satánico Dr. No, la película de 1962 protagonizada por Sean Connery.

“Soy un fanático acérrimo de Bond. Para mí, es un personaje sagrado”, dijo, y añadió: “Pretendo honrar la tradición y abrir el camino a muchas nuevas misiones en el futuro”.

La próxima película será la primera entrega de Bond desarrollada bajo el control creativo de Amazon MGM Studios, tras su alianza en marzo de 2025 con los veteranos responsables de la franquicia, Barbara Broccoli y Michael G Wilson.

open image in gallery Aún no se sabe quién tomará el relevo de Daniel Craig, cuya última película de Bond fue ‘Sin tiempo para morir’ ( Amazon MGM Studios )

Según el estudio, Amy Pascal y David Heyman son los productores, mientras que la esposa y socia creativa de Villeneuve, Tanya Lapointe, ejerce como productora ejecutiva.

El guion lo está escribiendo Steven Knight, el creador británico de Peaky Blinders.

En cuanto a quién heredará el papel de Daniel Craig, quien interpretó a James Bond por última vez hace cinco años en Sin tiempo para morir, sigue siendo una incógnita.

Amazon MGM Studios anunció en mayo que la búsqueda del próximo 007 estaba en marcha, y agregó que estaban “entusiasmados por compartir más noticias con los fans de 007 en cuanto llegue el momento adecuado”.

Entre los nombres que se barajan para el papel se encuentran el actor escocés Jack Lowden, conocido sobre todo por el drama de espías de la BBC Caballos lentos, y el actor inglés Callum Turner, conocido por la franquicia Animales Fantásticos.

Duna: parte tres llegará a los cines de México y España el 18 de diciembre de 2026.

Traducción de Sara Pignatiello