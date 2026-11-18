Según un informe, el Gobierno británico ha pedido a Google que desactive la cuenta de YouTube de Russell Brand después de que se utilizara para emitir un mensaje “atroz” desde su teléfono móvil protestando por su inocencia.

Una fuente informó al noticiero Sky News que un alto funcionario del Ministerio de Justicia del Reino Unido se había reunido con representantes de la empresa para realizar la solicitud.

Esto se produce tras la suspensión de los perfiles de Brand en Instagram y Facebook por parte de su empresa matriz, Meta, después de que fuera declarado culpable de violación y agresión sexual.

The Independent se ha puesto en contacto con Google y el Ministerio de Justicia para recabar sus comentarios.

Tras el incidente, según fuentes consultadas por el periódico The Times, los responsables de la prisión habrían decidido trasladar a Brand a otra cárcel.

Se desconoce adónde será trasladado Brand; pero, anteriormente, se consideró llevarlo a la prisión de HMP Wakefield, donde se encuentran algunos de los asesinos en serie, homicidas y violadores más notorios de Gran Bretaña.

Sin embargo, la prisión donde el deshonrado cantante de banda Lostprophets, Ian Watkins, fue apuñalado hasta la muerte, se consideró demasiado peligrosa para Brand, según la publicación.

Brand fue condenado a 10 años y medio de cárcel a principios de este mes por violar a una mujer y agredir sexualmente a otras tres.

open image in gallery Russell Brand junto a su esposa, Laura Gallacher, quien compartió un mensaje de su marido, que se encuentra en prisión ( James Manning/PA Wire )

En un comunicado compartido en YouTube por su esposa, Laura Gallacher, el domingo, la exestrella de Hollywood afirmó: “Soy inocente de los delitos por los que he sido encarcelado”.

Un portavoz del primer ministro del Reino Unido condenó el “atroz” mensaje y dijo que el asunto se estaba investigando con urgencia porque los presos tienen estrictamente prohibido hacer declaraciones que causen angustia a las víctimas.

Brand ya había sido trasladado el viernes desde la prisión de Wandsworth a una cárcel de menor seguridad de categoría C, HMP Littlehey.

El diario The Sun fue el primero en informar sobre su traslado, señalando que la preocupación por la seguridad de Brand y el hecho de que se le considerara de bajo riesgo de fuga podrían haber motivado su reubicación. El centro penitenciario está destinado a hombres en quienes no se puede confiar en una prisión abierta, pero que se considera improbable que intenten fugarse.

Una fuente penitenciaria declaró al periódico que, si Brand es trasladado a una prisión de máxima seguridad, sus llamadas serían escuchadas por el personal y sería sometido a un escrutinio mucho mayor.

Según se informa, los investigadores determinarán si el mensaje de Brand fue un intento de influir en las denunciantes cuyas acusaciones están siendo investigadas actualmente por la policía.

En el mensaje, Brand decía: “Queridos hermanos y hermanas en Cristo, que Dios los bendiga por su apoyo. Como saben, soy inocente de los delitos por los que he sido encarcelado, así que algo extraño está sucediendo”.

“La buena noticia es que Cristo está con nosotros cuando lo elegimos, y yo lo elijo”, continuó.

“Estoy encarcelado en la prisión HMP Littlehey, little como en pequeño, y hey como en ‘hey, estoy en la prisión para delincuentes sexuales más grande de Europa’. La buena noticia es que ya he visto que el personal de aquí es competente, amable y dedicado”, añadió.

open image in gallery Russell Brand fue trasladado el viernes al centro penitenciario de Littlehey, en Cambridgeshire, Inglaterra ( PA )

Concluyó: “Y en cuanto a mis compañeros de prisión, ahora sé que no estoy en posición de juzgar a nadie. No sé qué otros hombres aquí presentes son inocentes; y los que lo son, son personas a quienes Cristo salvó con su muerte, como tú y como yo. Amémonos, oremos y perdonémonos unos a otros, como Dios nos perdonó”.

El exdirector del Servicio de Prisiones del Reino Unido, John Podmore, declaró a la BBC: “No podemos impedir que hable con su esposa. No podemos impedir que su esposa transmita sus pensamientos, sus opiniones y sus comentarios”.

"Esas opiniones normalmente se transmiten a sus seguidores en su canal y no podemos hacer nada al respecto. Pero he estado escuchando la televisión y la radio en las últimas 24 horas, y la mayoría de la gente también las ha difundido, y es una enorme falta de respeto hacia las víctimas”, prosiguió.

“Así que sí, revisemos las normas. Establezcamos normas que regulen el funcionamiento de las redes sociales, pero el sistema penitenciario vive en una era analógica y me temo que eso no va a cambiar pronto. Pero si el Gobierno quiere hacer algo, debería hacerlo”, agregó.

Por su parte, el portavoz del primer ministro también declaró: “Los presos tienen estrictamente prohibido hacer declaraciones que causen angustia a las víctimas. Y hablar con los medios de comunicación solo está permitido en circunstancias excepcionales. Los presos no pueden eludir estas normas haciendo que otra persona publique sus comentarios”.

Brand se enfrenta ahora a una serie de nuevas acusaciones de agresión sexual y violación, incluida una presentada por una estudiante de 16 años.

Según la sentencia que recibió el lunes, deberá cumplir dos tercios de su condena de prisión antes de ser puesto en libertad condicional.

Traducción de Sara Pignatiello