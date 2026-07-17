Matt Damon ha hablado abiertamente sobre la reacción de su mejor amigo de toda la vida, Ben Affleck, ante La Odisea, revelando que su compañero de reparto en En busca del destino le hizo un cumplido que nunca olvidará.

Basada en la epopeya griega de Homero, La Odisea es el último éxito de taquilla de Hollywood del director Christopher Nolan, conocido por Oppenheimer y la trilogía Batman: el caballero de la noche, entre otros filmes. Damon interpreta al héroe de guerra Odiseo, y el reparto incluye a Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson y Anne Hathaway.

Los críticos ya están entusiasmados con la película, pero en una entrevista junto a Zendaya, la estrella de Misión Rescate, Damon, reveló que solo le interesaba conocer la opinión de un puñado de personas sobre La Odisea.

Uno de ellos es Affleck, colaborador de Damon desde hace mucho tiempo, a quien conoció en la escuela. Ambos han pasado por “muchísimas cosas juntos” en sus 45 años de amistad, según declaró Damon al canal MTV UK, añadiendo: "Es uno de los grandes amores de mi vida, eso sí lo puedo decir de Ben".

open image in gallery Affleck (izquierda) habló con entusiasmo de ‘La Odisea’ ( Getty )

Damon recordó entonces que “[había recibido] una llamada [de Affleck] que llevaba 45 años esperando” después de que este viera La Odisea.

“No paró de hablar durante una hora”, dijo, y continuó: “Era como si hubiera visto la película veinte veces. Lo entendió absolutamente todo, cada detalle; de alguna manera lo asimiló todo en un solo visionado”.

Damon dijo que también estaba nervioso por ver la reacción de su segunda hija mayor, Isabella (20), ya que la joven había demostrado ser una “crítica muy dura” de sus películas en el pasado.

“Ella me dijo: ‘Papá, estoy orgullosa de ti’’. Ahora bien, esta es una niña que, cuando hice una película llamada La gran muralla, me dijo: ‘Papá, no hay nada grandioso en esa película’”, contó Damon.

open image in gallery Damon como Odiseo en ‘La Odisea’ ( Universal Pictures )

“Es una crítica muy exigente, así que con esas reacciones, siento que la película ya se ha estrenado”, agregó.

Afortunadamente para Damon —que también es padre de Gia (17) y Stella (15), con su esposa Luciana, y de Alexia (27), de una relación anterior—, las críticas de La Odisea no podrían ser mejores en medio del estreno de la película en cines este jueves 16 de julio.

Clarisse Loughrey, de The Independent, le otorgó cinco estrellas a la película y escribió: “Como adaptación, La Odisea logra algo que, tengo que reconocer, me parecía casi imposible. El sello de Christopher Nolan está presente de principio a fin: una superproducción hollywoodense ambiciosa, intensa e intelectual que, al mismo tiempo, mantiene un profundo respeto por el texto original”.

Robbie Collins, del periódico británico The Telegraph, y Peter Bradshaw, de The Guardian, también otorgaron a La Odisea la máxima puntuación; al igual que otros medios del Reino Unido como The Times, Evening Standard y Metro.

Traducción de Sara Pignatiello