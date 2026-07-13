Grecia espera con anticipación "La Odisea" de Nolan pese a controversia por el reparto

“La Odisea”, de Christopher Nolan, se estrena el viernes, con expectación mundial y cierta controversia por sus elecciones de reparto. Pero ¿qué piensan los griegos?

La conversación sobre las adaptaciones suele girar en torno a cuán fieles son a un texto de origen. Pero en un país donde la historia de Homero se enseña y se vuelve a contar en todas las escuelas, muchos señalan cómo el poema épico se ha mantenido vivo durante casi 3.000 años, no a pesar de la reinvención sino gracias a ella.

“Lo que queremos que los niños entiendan es que cada nueva creación es exactamente eso: una nueva creación", explicó a The Associated Press Filippos Mantzaris, quien enseña “La Odisea” a alumnos de séptimo grado.

La película, protagonizada por Matt Damon como el rey Odiseo y varias estrellas de Hollywood, sigue el esquema de Homero: el regreso del rey a casa tras la guerra, por medio de dioses y monstruos, para encontrar su palacio tomado por rivales.

Los estudiantes crecen interpretando a Homero

En séptimo grado, “La Odisea” se enseña en todas las aulas griegas.

En la clase de Mantzaris, los estudiantes debaten con entusiasmo los encuentros de Odiseo con monstruos y otras aventuras. Se les enseña a comparar la inteligencia del héroe con su fuerza, a preguntarse si la venganza es moral, si el rey curtido en batalla es realmente un modelo a seguir y si está justificado que mate a los pretendientes de su esposa. Los ejercicios de juego de roles animan a los niños a imaginar qué harían si estuvieran en el lugar de Odiseo.

“Es un texto literario asombroso, con el que los niños pueden identificarse, quizá ver a Odiseo en sí mismos, pero también ver su propia patria”, comentó Mantzaris.

Kyriakos Agapiou, de 12 años, contó que leer el poema en la clase de Mantzaris le enseñó: “Que todo es posible y que nunca debemos rendirnos”.

El científico agrícola Nikos Varelas asistió a una adaptación teatral con su hijo de 4 años, después de que ambos leyeran juntos versiones juveniles tanto de “La Ilíada” como de “La Odisea”.

“Es nuestro deber como padres, como griegos”, afirmó Varelas.

Interpretar la historia como teatro, señaló el actor Manos Pintzis, quien encarnó a Odiseo en la producción local, ayuda a los niños a descubrir la mitología de una manera que los libros por sí solos no pueden.

Pintzis explicó: “No le dices a un niño: ‘Sólo lee la historia porque tienes que hacerlo’, porque el niño se resistirá cuando algo se le impone”. “Cuando el niño ve que todo esto se desarrolla ante sus ojos, eso se convierte en un paso valioso hacia el aprendizaje, para aprender voluntariamente lo que se espera que estudie”.

Los griegos están acostumbrados a que extranjeros interpreten a sus héroes

En círculos conservadores en Estados Unidos, gran parte de la atención se ha centrado en las elecciones de reparto de Nolan más que en su adaptación de la historia de Homero.

Elon Musk afirmó que Nolan había profanado “La Odisea” después de que se eligiera a la actriz negra Lupita Nyong’o como Helena de Troya, pese a no haber visto la película. Comentaristas conservadores, entre ellos Matt Walsh, sostuvieron que el filme priorizaba la política identitaria, haciéndose eco de críticas previas de fans a versiones de ciencia ficción y fantasía que eligieron a actores negros y latinos para personajes emblemáticos de una raza o etnia distinta.

En una entrevista con The Telegraph, Nolan dijo que la reacción en contra “viene con el tema”, y añadió: “Estas conversaciones que ocurren antes de que la gente vea la película siempre son irrelevantes, porque nadie que las tenga sabe todavía qué es realmente la película”.

Nolan dijo a la AP que quería hacer la película accesible y cercana, y “no mirar atrás a una especie de versiones pasadas de Hollywood sobre cómo abordar el mundo antiguo”.

Sobre su enfoque general de la película, indicó que “quieres cuestionar las suposiciones de la gente sobre cómo deberían representarse las cosas en el cine y en qué se basan”.

“Eso supone un desafío y un riesgo. Pero mi esperanza es que, al crear un mundo cohesionado, la gente entienda ese mundo mientras ve la película y sienta que lo entiende”, afirmó.

La controversia no ha calado mucho en Grecia, donde la gente está acostumbrada a que extranjeros interpreten a los antiguos griegos.

El escocés Gerard Butler rugió “¡Esto es Esparta!” como el rey Leónidas en “300”. Brad Pitt, nacido en Oklahoma, interpretó a Aquiles en “Troya”. El irlandés Colin Farrell protagonizó “Alejandro Magno” junto a Angelina Jolie como su madre.

La actuación de Anthony Quinn en “Zorba el griego”, allá por 1964, sigue siendo una de las interpretaciones en pantalla más queridas en Grecia de un personaje griego.

La versión de Nolan continúa la tradición con un reparto repleto de estrellas que incluye a Nyong’o, Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya y Charlize Theron, con narración del rapero Travis Scott.

En Grecia, el pequeño partido nacionalista Niki objetó el reparto y una decisión del gobierno griego de aportar aproximadamente 6 millones de euros (6,9 millones de dólares) en subsidios para apoyar la producción local. El partido dijo que los contribuyentes griegos estaban financiando la imposición de una “ideología tipo woke”, que perciben como demasiado progresista, sobre la historia y la identidad cultural griegas, citando a Musk.

La ministra de Cultura, Lina Mendoni, ofreció una réplica tajante.

“No es función del Estado dictarle a un creador cómo debe interpretar artísticamente una obra o un mito”, dijo a la revista griega de cultura popular Lifo. “¿De verdad podemos estar teniendo una conversación sobre si el Estado debería censurar a Christopher Nolan?”.

Las grandes historias de la historia sobreviven al volver a contarse

Christos Tsagalis, profesor de literatura griega antigua en la Universidad Aristóteles de Salónica, dijo que, en última instancia, corresponde a los espectadores juzgar si la interpretación más reciente de “La Odisea” funciona. Lo importante, sostuvo, es si capta algo fundamental de una de las grandes historias de la historia.

Las obras de Homero —contadas de nuevo y reinterpretadas a lo largo de generaciones— han perdurado al volverse universales, indicó.

“Creo que es maravilloso que algo que se crea en un punto específico del tiempo por un pueblo determinado sea compartido por tanta gente en todo el mundo... Es cultura compartida”, comentó.

“Es una historia fascinante”, añadió. “Es como una película”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.