‘God of War’ tendrá que reemplazar a Ryan Hurst como Kratos tras una lesión grave sufrida en el set

Tras una impresionante transformación física y después de haber participado en cuatro episodios de God of War, Ryan Hurst será reemplazado en el papel principal debido a una lesión grave sufrida en el set de rodaje.

El actor Hurst, conocido por sus papeles en Sons of Anarchy y The Walking Dead, a quien actualmente se puede ver en la película de Christopher Nolan, La odisea, fue elegido para interpretar al brutal guerrero espartano Kratos en la adaptación del videojuego de Prime Video.

Pero el mes pasado, según TMZ, se desgarró el bíceps mientras filmaba una escena de riesgo y ahora se está recuperando tras una operación.

Según informes, Amazon MGM Studios y Sony Pictures Television detuvieron la producción de la serie. Sin embargo, Deadline afirma que el tiempo de recuperación de Hurst, de 50 años, es demasiado prolongado y que la serie de gran presupuesto seguirá adelante sin él.

open image in gallery Ryan Hurst fue sustituido como protagonista de ‘God of War’ ( Getty )

Hurst probablemente habría necesitado hasta un año para que se considerara seguro para el actor realizar las escenas de acción requeridas para la serie. Ya había filmado cuatro episodios que, según se informa, se volverán a grabar con un nuevo actor, y se cree que la producción se reanudará en Vancouver este octubre.

The Independent se puso en contacto con Prime Video y Hurst para obtener comentarios al respecto.

God of War se lanzó originalmente como videojuego para PlayStation 2 en 2005. Los primeros juegos de la saga se basan en la mitología griega y siguen a Kratos en su camino de venganza contra los dioses olímpicos. Los juegos posteriores se inspiran en la mitología nórdica y muestran a Kratos en su búsqueda de redención, presentando a su hijo, Atreo, mientras ambos interactúan con diversos dioses y figuras nórdicas.

Amazon anunció que había encargado una serie de acción real para 2022. La serie, desarrollada por Ronald D. Moore (Battlestar Galactica), sigue a Kratos y Atreus (Callum Vinson) mientras se embarcan en un viaje para esparcir las cenizas de su esposa y madre, Faye.

Según la sinopsis oficial de la serie, a través de sus aventuras, Kratos intenta enseñar a su hijo a ser un mejor dios, mientras que Atreus intenta enseñar a su padre a ser un mejor ser humano.

open image in gallery Primera imagen de ‘God of War‘ con Ryan Hurst y Callum Vinson ( Prime Video )

También participan en la serie Mandy Patinkin como Odin, Ed Skrein como Baldur, Max Parker como Heimdall, Ólafur Darri Ólafsson como Thor, Teresa Palmer como Sif, Alastair Duncan como Mimir, Jeff Gulka como Sindri y Danny Woodburn como Brok.

El gran salto a la fama de Hurst fue tras interpretar a Opie Winston en Hijos de la anarquía y posteriormente dar vida al villano Beta en la serie de zombis The Walking Dead. También interpretó a Thor en el videojuego God of War Ragnarök de 2022 y aparece en La odisea interpretando a Mentor, el guía de Telémaco en Ítaca.

En marzo, David Jaffe, el creador de la franquicia de videojuegos, criticó duramente la primera imagen que mostraba a Hurst caracterizado como Kratos en la serie.

Jaffe dijo que la imagen, que mostraba a Kratos de pie con las manos sobre las rodillas, observando a su hijo Atreus (Callum Vinson) disparar un arco y una flecha en el bosque, era “tonta”.

“Kratos en esta pose con esta expresión, no la cara del tipo, sino esta expresión, simplemente se ve estúpido”, dijo. “Si vas a revelar a la mayoría de la gente un personaje completamente nuevo que esperas que sea el eje de tu serie, por primera vez y nunca lo vieron antes, ¿esta es la forma en que los presentas?”.

Él consideró que la apariencia del personaje podría ser una decisión consciente para retratar a Kratos como algo más que vengativo y lleno de ira. “Tal vez piensen: ‘Bueno, en lo que realmente queremos centrarnos es en la historia de padre e hijo. Y si nos enfocamos en que sea una furia espartana y todo eso, tal vez la gente diga que no quiere ver la serie’”, sugirió.

“OK, puede ser. Pero entonces, ¿podrías encontrar una foto que no parezca que está ca***** en el bosque? Porque eso es lo que parece la foto”.

Sin embargo, añadió que el creador de la serie, Moore, es “impresionante” y “talentoso”, y afirmó que no tiene ninguna duda de que la serie de acción real acabará siendo buena.

Traducción de Olivia Gorsin