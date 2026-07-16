El estreno de ‘Batman II’ se retrasa de nuevo, mientras se revelan las primeras imágenes del regreso de Robert Pattinson

Warner Bros. retrasó The Batman Part II por segunda vez, lo que pospuso el estreno de la secuela de Matt Reeves hasta el 18 de febrero de 2028, casi seis años después de que Robert Pattinson apareció por primera vez como el justiciero enmascarado en 2022.

Reeves anunció la nueva fecha el jueves al publicar las primeras imágenes de prueba de cámara de la película, ofreciendo al público un primer vistazo a Pattinson de nuevo con el vestuario mientras continúa la producción.

El breve video, compartido por Reeves en las redes sociales, muestra a Pattinson de pie bajo la lluvia con el traje actualizado de Batman antes de girarse hacia la cámara.

El video finaliza revelando la nueva fecha de estreno de la secuela: el 18 de febrero de 2028.

Un fan señaló que la capucha parecía tener orejas notablemente más largas que las que se veían en la primera película, a lo que Reeves respondió en X, antes Twitter, escribiendo: “No estás loco”.

open image in gallery El director Matt Reeves publicó las primeras imágenes de las pruebas de cámara de la película, ofreciendo al público un primer vistazo a Pattinson de nuevo con el traje, mientras continúa el rodaje ( Vimeo )

Este aplazamiento supone el segundo gran retraso para la secuela, cuyo estreno estaba previsto originalmente para el 3 de octubre de 2025. Posteriormente, DC Studios y Warner Bros. la pospusieron al 1 de octubre de 2027 tras las huelgas de guionistas y actores de 2023, y ahora se retrasó hasta 2028, casi seis años después del estreno de The Batman en marzo de 2022.

Esta decisión le da a Reeves tiempo adicional para la posproducción, al tiempo que sitúa el estreno de la película en el periodo festivo del Día de los Presidentes en Estados Unidos, donde mantendrá su estreno previsto en IMAX, según The Hollywood Reporter.

En Batman II, Pattinson retomará su papel de Bruce Wayne, junto a Jeffrey Wright como el comisionado de policía de Gotham City, James Gordon, Andy Serkis como Alfred Pennyworth, Colin Farrell como Oz Cobb, también conocido como el Pingüino, Jayme Lawson como la alcaldesa Bella Reál y Gil Pérez-Abraham como el oficial Martínez.

En mayo de este año, Reeves confirmó que las estrellas de Marvel Scarlett Johansson y Sebastian Stan se habían unido al reparto de la película, junto con Charles Dance, Brian Tyree Henry y Sebastian Koch.

Aunque no se revelaron detalles de la trama ni del reparto, Stan Lee pareció confirmar en el Festival de Cannes que interpretará al villano Dos Caras. Los fans habían estado especulando con que la estrella de El aprendiz interpretaría a Harvey Dent y se transformaría en Dos Caras, uno de los antagonistas más conocidos de Batman.

open image in gallery En ‘Batman II’, Pattinson volverá a interpretar el papel de Bruce Wayne, junto a Jeffrey Wright, que dará vida al comisario de policía de Gotham City, James Gordo ( Warner Bros. )

Stan declaró a Deadline que viajaría pronto a Londres “durante el verano” para comenzar a trabajar en la secuela de Reeves y añadió que interpretaría “varios papeles en esta película”. En los cómics de DC, se presenta a Dent como el fiscal de distrito de Gotham City y aliado de Batman antes de que un ataque le desfigure la mitad del rostro, lo que da lugar a la aparición de su alter ego criminal, Dos Caras.

El fichaje de Johansson avivó las especulaciones de que la actriz podría interpretar a Gilda Dent, la esposa de Harvey Dent en los cómics de Batman. En Batman: The Long Halloween, Gilda sufre mientras Dent se ve cada vez más absorbido por su guerra contra las familias mafiosas de Gotham, hasta que finalmente se transforma en Dos Caras.

La película The Batman se estrenó en marzo de 2022 y estuvo protagonizada por Robert Pattinson como un joven Bruce Wayne y Jeffrey Wright como el teniente de policía de Gotham City, Jim Gordon, quien investigó una serie de asesinatos perpetrados por Enigma, interpretado por Paul Dano.

La película recibió críticas mayoritariamente positivas y recaudó 772 millones de dólares en todo el mundo.

Traducción de Olivia Gorsin