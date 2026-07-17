Para el cineasta Christopher Nolan, la semilla de lo que se convertiría en La Odisea se plantó a principios de la década de 2000. Acababa de filmar Insomnia, su thriller psicológico protagonizado por Al Pacino y Robin Williams, cuando recibió la oferta para dirigir Troya, la épica de acción protagonizada por Brad Pitt. Sin embargo, el proyecto no llegó a concretarse. El director Wolfgang Petersen, autor del guion, recuperó la película después de que otro de sus proyectos fracasó, por lo que Nolan tuvo que abandonar la dirección. Aun así, aquella experiencia dejó una huella que, años después, daría forma a La Odisea.

"Cuando estuve a punto de dirigir Troya, pensé mucho en el caballo de Troya y en cómo representarlo para que resultara creíble", dice el director, vestido con elegancia, durante una entrevista en un hotel de Londres. “Llevo veinte años con la imagen de ese caballo hundiéndose en la arena”.

Esa imagen, que Nolan conservó durante dos décadas, es lo primero que ven los espectadores en su adaptación de La Odisea, el poema griego de Homero, que llegará a los cines el 17 de julio.

Desde que no pudo dirigir Troya, Nolan se consolidó como uno de los cineastas más importantes de Hollywood. En ese tiempo dirigió nueve películas, entre ellas la trilogía de El Caballero de la Noche (2005-2012), El origen (2010) e Interestelar (2014), que en conjunto recaudaron más de 7.000 millones de dólares en la taquilla mundial.

open image in gallery Christopher Nolan durante el rodaje de su nueva película épica, ‘La Odisea’ ( Universal Pictures )

Pero hacer La Odisea no fue una tarea sencilla. El poema está lleno de escenas de gran escala en las que Odiseo (Matt Damon) y sus soldados se enfrentan a monstruos, dioses y otros enemigos míticos durante su viaje de regreso a casa tras la Guerra de Troya. Nolan sabía que necesitaba los recursos necesarios para llevar esa historia a la pantalla. El éxito de Oppenheimer, ganadora del Oscar a mejor película en 2023, le dio la libertad para hacer La Odisea como la imaginaba.

"Tras el éxito de Oppenheimer, una película que superó con creces nuestras expectativas, se nos presentó una oportunidad", explica. "Tuvimos la posibilidad de hacer algo que, de otro modo, no habríamos hecho. Así, la escala de La Odisea, y todo lo que eso implicaba, de repente se volvió posible".

Con las herramientas técnicas ya disponibles, entre ellas una nueva cámara IMAX que le permitió filmar toda la película en ese formato por primera vez, Nolan comenzó a convertir su visión en realidad. El director ya estaba acostumbrado a asumir grandes desafíos: volcó un camión de 18 ruedas en el centro de Chicago para El Caballero de la Noche (2008), construyó un cilindro metálico giratorio de 30 metros para la icónica escena del pasillo sin gravedad en El origen y recurrió a explosiones reales para recrear la detonación atómica en Oppenheimer. Sin embargo, asegura que La Odisea puso a prueba sus límites como nunca antes. En especial, las escenas en alta mar, que el elenco y el equipo filmaron a bordo de un barco durante cuatro meses, representaron un enorme desafío.

open image in gallery Christopher Nolan: "Llevo 20 años con la imagen de ese caballo hundiéndose en la arena" ( Universal Pictures )

"Cuando escribía el guion, cada vez que incluía una escena en un barco pensaba: 'Uf, ¿de verdad tenemos que estar en barcos?'. Porque sé lo que implica filmar en alta mar. Y me respondían: 'Bueno, es La Odisea, así que sí'. Tener una embarcación antigua, construida con esas especificaciones, donde todo es de madera, y salir al mar con el elenco y el equipo fue un gran desafío".

Para esas escenas, Nolan volvió a trabajar con Neil Andrews, el coordinador marítimo que ya lo había acompañado en Dunkerque (2017). "Es el mejor en su campo", afirma. Además, el elenco, incluidos Matt Damon y Himesh Patel, se integró con la tripulación del barco que utilizaron durante el rodaje.

"Estos actores, que interpretaban a la tripulación de Odiseo, aprendieron a remar. Aprendieron a izar la verga y a desplegar las velas. Cuando llegamos con la cámara, Hoyte [van Hoytema, director de fotografía] y yo estábamos en nuestra propia cubierta. Filmábamos como si fuera un documental. Fue muy emocionante. Pero fue muy duro. Lo fue para todos".

El rodaje llevó a Nolan por Marruecos, Italia, Grecia y la costa escocesa de Moray Firth, donde filmó escenas clave con la actriz británica Samantha Morton. Para el director, contar con Morton en el papel de la diosa Circe, una poderosa hechicera que se cruza en el viaje de regreso de Odiseo, era fundamental, aunque su participación estuvo cerca de no concretarse por problemas de agenda.

"Siempre quise trabajar con ella. Sabía que aportaría algo increíble", señala.

Esas escenas también le permitieron explorar su interés por el cine de terror. Nolan ya había incorporado elementos del género en películas como Batman inicia (2005), con las alucinaciones provocadas por el Espantapájaros, y en Oppenheimer, cuando el personaje interpretado por Cillian Murphy imagina a las víctimas de la bomba atómica tras el ataque a Hiroshima. Sin embargo, asegura que en La Odisea dirigió por primera vez una secuencia que podría formar parte de una película de terror en toda regla.

open image in gallery Samantha Morton destaca en el papel de la diosa Circe en ‘La Odisea’ ( Universal Pictures )

"Queríamos incorporar un elemento de terror", explica Nolan. "Soy un gran admirador del género. Creo que es el más visceral y, en cierto sentido, el más puramente cinematográfico, porque busca impactar al público de forma directa con el sonido y la imagen. Le pedí a mi equipo de efectos especiales y visuales que lograra ese efecto, y encontró soluciones increíbles. Eso nos permitió filmar a Samantha completamente inmersa en su personaje, y fue electrizante verla actuar".

El trabajo de Samantha Morton recibió una ovación de pie del elenco y el equipo presentes ese día. Emma Thomas, productora de la película y esposa de Nolan, recordó que no veía una reacción similar en un rodaje del director desde la actuación de Heath Ledger como el Joker en El caballero de la noche, papel por el que ganó el Oscar.

"Después de una de sus escenas, el resto del elenco y el equipo la aplaudió de pie", recuerda Thomas. "Eso no pasa todos los días. Fue un momento mágico".

Como acostumbra antes de cada producción, Nolan organizó proyecciones especiales para el elenco y el equipo. En esta ocasión incluyó Andréi Rubliov (1966), de Andrei Tarkovsky; Ran (1985), de Akira Kurosawa, y La última tentación de Cristo (1988), de Martin Scorsese.

Aunque La Odisea evoca elementos de esas películas, Nolan considera que tiene una identidad visual propia. Parte de ese resultado se debe a la nueva cámara IMAX, que amplifica la escala de las secuencias de acción y, al mismo tiempo, aporta intimidad a las escenas protagonizadas por Anne Hathaway y Tom Holland, quienes interpretan a la esposa y al hijo de Odiseo.

Filmar una película completa en IMAX era un objetivo que Nolan perseguía desde hacía años.

"Ha sido un camino muy largo, que comenzó con El caballero de la noche", afirma. "Fue la primera vez que pudimos acudir a IMAX y decirles: 'Préstennos sus cámaras. Queremos probarlas en escenas como la presentación del Joker o el vuelco del camión'. Pero no podíamos grabar los diálogos porque las cámaras hacían mucho ruido. Cuando supimos que íbamos a filmar La Odisea, les dije: 'Si alguna vez vamos a rodar una película completa en IMAX, esta es la indicada'".

Nolan pudo cumplir ese objetivo con la ayuda de David Keighley, pionero en la exhibición cinematográfica y uno de sus mentores, quien desarrolló una solución para reducir el ruido de la cámara. Gracias a ese avance, ahora es posible filmar escenas de diálogo convencionales con tecnología IMAX.

Keighley murió en septiembre, poco después de que concluyó el rodaje de La Odisea. La cámara lleva su nombre y la película está dedicada a su memoria.

Cuando le preguntan qué película de su carrera volvería a filmar con esta nueva cámara, Nolan sonríe.

"La verdad es que no suelo mirar hacia atrás de esa manera. Confío en las decisiones que tomamos en cada momento. Pero, sin duda, hubo muchas escenas y muchas películas en las que habríamos usado una cámara IMAX si hubiera sido posible. Simplemente, en ese momento no lo era".

open image in gallery Zendaya, integrante del elenco de ‘La Odisea’, observa una escena mientras la histórica cámara IMAX registra la acción ( Universal Pictures )

Con el paso del tiempo, ese camino terminó dando resultado, aunque fuera por casualidad. Después de todo, si Nolan hubiera dirigido Troya hace más de dos décadas, hoy no estaría al frente de La Odisea. De hecho, ni él mismo sabe cuál habría sido el rumbo de su carrera.

No haber concretado Troya le abrió la puerta para dirigir Batman inicia. "Sí, en lugar de eso hice la trilogía de El caballero de la noche", dice.

Aquella decisión pudo convertirse en uno de los momentos más decisivos del cine moderno.

La Odisea llegará a los cines el 17 de julio.

Traducción de Leticia Zampedri