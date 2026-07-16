La adaptación de Stephen King considerada “infilmable” alcanza el número uno en HBO Max en solo un día

La adaptación cinematográfica de Camina o muere, la novela de Stephen King, llegó a HBO Max y, apenas un día después de su estreno en la plataforma, se ubicó entre los títulos más vistos.

La película, dirigida por Francis Lawrence (Constantine), se estrenó originalmente en cines el año pasado y está basada en la novela distópica que King publicó en 1979.

La adaptación pasó décadas en desarrollo y, durante mucho tiempo, fue considerada "imposible de filmar". A lo largo de los años, varios cineastas estuvieron vinculados al proyecto, entre ellos George Romero (El amanecer de los muertos), a finales de la década de 1980, y Frank Darabont (Sueños de libertad), en la década de 2000.

King participó en la versión final y le hizo una petición a Lawrence y al guionista J.T. Mollner (Strange Darling): aumentar el nivel de violencia.

"Si ves las películas de superhéroes, aparece un supervillano destruyendo ciudades enteras, pero nunca ves sangre", dijo King a The Times el año pasado. "Y, la verdad, eso está mal. Es casi pornográfico".

open image in gallery Stephen King pidió a los realizadores que mostraran la violencia de forma explícita en la adaptación cinematográfica de su novela ‘Camina o muere’ ( Getty )

King continuó: "Les dije: si no iban a mostrarlo, era mejor que no hicieran la película. Y así fue como terminaron haciendo una película bastante brutal".

En julio del año pasado, el guionista J.T. Mollner dijo durante la Comic-Con: "Sabía que Stephen King quería que lleváramos esto hasta el límite. Sabía que Lionsgate también lo quería. Si este libro hubiera caído en las manos equivocadas, ya fuera de un estudio o de otros cineastas, podrían haber suavizado su impacto. Por eso estoy muy agradecido de que hayamos podido conservar la fuerza que tiene la novela".

Camina o muere está protagonizada por Cooper Hoffman, David Jonsson y Mark Hamill. La historia sigue una competencia televisada de marcha en la que los participantes deben mantener el ritmo, ya que cualquier fallo se castiga con la muerte.

open image in gallery David Jonsson y Cooper Hoffman en ‘Camina o muere’ ( Lionsgate )

En una crítica publicada el año pasado en The Independent, el periodista de cine Xan Brooks calificó a Camina o muere como "la película de serie B del año".

"El thriller distópico de Francis Lawrence es una obra sobria y feroz, ambientada en una América profunda y en decadencia, con casas embargadas y comercios cerrados", escribió Brooks.

"Cooper Hoffman, hijo de Philip Seymour Hoffman, ofrece una gran actuación como el reservado Ray Garraty, quien conversa y crea vínculos con sus compañeros de competencia durante una marcha forzada por el país. La historia funciona como un rito de iniciación que sale terriblemente mal; es como Cuenta conmigo (1986), pero ambientada en una granja industrial. La competencia está arreglada y la crueldad forma parte del juego. El primer premio es todo lo que deseas. El segundo es la muerte. También disfruté El mono, pero Camina o muere tiene algo especial".

Durante su paso por los cines, Camina o muere recaudó 63 millones de dólares frente a un presupuesto de 20 millones.

‘Camina o muere’ está disponible en HBO Max en EE. UU. y para comprar o alquilar en Prime Video en México.

Traducción de Leticia Zampedri