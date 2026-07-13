‘La Odisea’ de Christopher Nolan es aclamada como un “festín cinematográfico” en primeras reacciones

La esperadísima película La Odisea de Christopher Nolan está conquistando a los primeros críticos, que la elogian como “impresionante”, “sobrecogedora” y “un festín cinematográfico”.

La adaptación cinematográfica de la epopeya griega de Homero, dirigida por el realizador de Oppenheimer, se proyectó para la prensa el lunes por la noche.

La primera reacción de la crítica fue abrumadoramente positiva, y muchos la describieron como la obra más grande y ambiciosa de Nolan hasta la fecha.

La película narra el viaje del héroe Odiseo, de una década de duración, de regreso a Ítaca después de la Guerra de Troya, mientras lucha contra monstruos, dioses y otros enemigos míticos, y mientras su esposa Penélope rechaza a los pretendientes y su hijo Telémaco lo busca.

Matt Damon interpreta a Odiseo, Anne Hathaway a Penélope y Tom Holland a Telémaco. El reparto también incluye a Robert Pattinson como el pretendiente Antínoo, Zendaya como Atenea, Charlize Theron como Calipso, Lupita Nyong'o como Helena de Troya, así como a Jon Bernthal, Benny Safdie, John Leguizamo, Himesh Patel, Samantha Morton, Mia Goth, Elliot Page y Bill Irwin.

open image in gallery Matt Damon protagoniza ‘La Odisea’, de Christopher Nolan, en el papel del héroe griego Odiseo ( Universal Pictures )

Jacob Stolworthy, corresponsal jefe de cine y televisión de The Independent, la describió como “la película más importante de Nolan hasta la fecha”.

“Esta película tiene aproximadamente el triple de escenas de gran escala que cualquiera de los filmes anteriores de Nolan, y cada una de ellas es impresionante a su manera”, dijo, y añadió: “En La Odisea, Nolan muestra trucos visuales como nunca antes se habían visto”.

Elogió la actuación de Holland como “su mejor papel hasta la fecha” y alabó a Morton, quien “se roba el protagonismo en las pocas escenas en las que aparece”.

Por su parte, el editor de cine del medio Digital Spy, Ian Sandwell, escribió en X que “La Odisea [era] asombrosa”. “Repleta de escenas intensas y espectaculares, a menudo acompañadas de una banda sonora conmovedora, culmina en un acto final tan bueno como cualquier cosa que haya hecho Nolan”, afirmó.

Agregó que “los puristas podrían mostrarse reacios a los cambios en la adaptación, pero como experiencia, nadie lo [estaba] haciendo como Nolan”.

Perri Nemiroff, del sitio web Collider, la describió como “un festín cinematográfico”, calificándola como “una grandiosa e impactante adaptación de la epopeya de Homero, con el sello inconfundible de Christopher Nolan”. “Es realmente difícil imaginar que otro cineasta del planeta sea capaz de llevar a la pantalla este material original con tanta magnitud, alcance y sentimiento”, manifestó.

El editor de cine de Los Angeles Times, Joshua Rothkopf, calificó la película de “impresionante”, describiéndola como “terrenal, fantasmal, profunda, con toques de humor y grandeza a partes iguales”.

También elogió a Morton, calificando sus escenas de “simplemente increíbles, mágicas y maravillosas”.

El crítico de cine de la revista Time Out, Phil de Semlyen, instó al público a “dejarse llevar por el entusiasmo”, y escribió que La Odisea era “densa pero accesible, repleta de las mejores actuaciones de la carrera de un reparto estelar”.

“Una visión escalofriante de hombres brutalizados que se ven reflejados en los ojos de las mujeres, un estudio sobre el liderazgo y una épica historia de aventuras al estilo clásico”, escribió en X.

Asimismo, Jazz Tangcay, de Variety, calificó la película como “un logro asombroso” y “una epopeya triunfal y espectacular”.

El crítico de Fandango, Eric Davis, la describió como “un triunfo absoluto y una obra maestra cinematográfica de uno de los grandes cineastas de nuestro tiempo”. Elogió especialmente a Hathaway, Damon y Holland, y añadió que “Robert Pattinson se [había robado] el protagonismo”, calificando la película como “el evento cinematográfico imperdible del verano, y posiblemente del año”.

open image in gallery Robert Pattinson interpreta a Antinoo, el principal pretendiente de Penélope, en ‘La Odisea’ ( Universal Pictures )

Aaron Couch, editor de cine de The Hollywood Reporter, expresó en X: “La Odisea nos ofrece una experiencia nueva: una secuencia de terror bien elaborada dirigida por Christopher Nolan”.

Sin embargo, no todas las reacciones fueron tan entusiastas. El crítico de cine principal de IndieWire, David Ehrlich, describió la película como “una secuela de Oppenheimer sorprendentemente natural (y menos desesperanzadora)”, pero argumentó que era “demasiado torpe para ser una obra maestra de Nolan”.

La Odisea es el primer largometraje rodado íntegramente con cámaras IMAX, algo posible gracias a la colaboración del director con IMAX para desarrollar equipos más ligeros y silenciosos, capaces de captar escenas con muchos diálogos.

La Odisea se estrena en cines el 17 de julio de 2026.

Traducción de Sara Pignatiello