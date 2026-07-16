Era 1993, y Sam Neill aún no era famoso internacionalmente, justo lo que Steven Spielberg buscaba. Estaba a punto de dirigir Parque Jurásico y necesitaba a un actor relativamente desconocido para el papel principal, ya que había gastado la mayor parte de su presupuesto en efectos especiales de dinosaurios.

Para los cinéfilos, Neill, que falleció el domingo 12 de julio a los 78 años, no era un desconocido; llevaba 15 años actuando de forma constante, desde su papel revelación en el thriller de acción neozelandés Sleeping Dogs (1977), con papeles que incluyen el de Damien adulto en la tercera película de la saga Omen, La profecía III: el conflicto final, y el esposo engañado de Isabelle Adjani en Posesión (ambas de 1981).

Después de que Harrison Ford y William Hurt rechazaran el papel del irritable paleontólogo Alan Grant, Spielberg consideró a Kurt Russell y Richard Dreyfuss, pero los descartó por ser demasiado caros. “Quería un buen actor, sólido, que no cobrara precios desorbitados”, dijo el director en una ocasión. Finalmente se decidió por Neill, quien afortunadamente estaba disponible.

open image in gallery Sam Neill en la película de terror de 1981 ‘Posesión’ ( Gaumont Distribution )

La eficacia del actor como protagonista heroico había quedado demostrada más de diez años antes, cuando interpretó al caballeroso Harry Beecham en My Brilliant Career (1979) de Gillian Armstrong, y podía interpretar papeles severos como los mejores (Enigma, 1982; La caza del Octubre Rojo, 1990; El Piano, 1993). Ambas cualidades eran necesarias para Parque Jurásico; su elección para el papel fue un acierto total: la reacción de Neill al ver un dinosaurio por primera vez, su expresión cansada transformándose en asombro infantil mientras suena el tema de John Williams, es uno de los mejores momentos de Spielberg.

Neill recordó una vez sobre el rodaje de la escena: “Steven dijo: 'Mira allí e imagina que hay una llanura entera de dinosaurios pastando de todo tipo y raza. ¿Qué sentirías?' Y yo dije: '¡M****a, Steven, no lo sé! Creo que me desmayaría'. Por eso mis rodillas ceden en la toma”.

Parque Jurásico fue un éxito de taquilla rotundo tras su estreno, recaudando más de 1.000 millones de dólares y convirtiéndose en la película más taquillera de todos los tiempos (título que conservó hasta el estreno de Titanic, de James Cameron, cuatro años después). Además, dio a conocer a Neill al público internacional, aumentando drásticamente su valoración en Hollywood.

Aunque Neill recordaba con cariño Parque Jurásico, tenía un pequeño problema en su actuación: su acento, por el que, según él, recibió muchas críticas a lo largo de los años.

Neill tuvo unos meses para prepararse para Parque Jurásico antes de incorporarse al rodaje en Hawái, EE. UU., y fue tiempo suficiente para perfeccionar su acento estadounidense; por desgracia, Spielberg le indicó el primer día de rodaje que lo abandonara y utilizara su propio acento neozelandés.

open image in gallery Sam Neill como Alan Grant en ‘Parque Jurásico’ ( Universal Pictures )

“Se me acercó a mitad del día y me dijo: 'Oye, Sam, ¿te acuerdas del acento del que estábamos hablando?' Le dije: 'Sí, llevo cuatro semanas practicándolo’. Respondió: 'No te preocupes, usa tu propia voz'”, contó Neill a la revistaVariety.

“Le dije: ‘¡Qué bien, Steven, muchísimas gracias!’. Y, cuatro días después, se me acercó y me dijo: ‘¿Sabes esa voz que estás usando ahora?’. Le dije: ‘Sí, ¿mi voz?’. Me respondió: ‘Encuentra el punto medio’. ¡Es la pesadilla de cualquier actor!”.

Además, le quedó un recuerdo imborrable de la película, gracias a una gran cicatriz en la mano izquierda causada por la bengala que su personaje usó para distraer al tiranosaurio rex.

“Me cayó encima fósforo ardiente, se metió debajo del reloj y me arrancó un trozo del brazo”, declaró a Entertainment Weekly.

También recordó haber tenido la suerte de escapar con vida del rodaje de la película gracias a un huracán que azotó la isla de Kauai, donde se estaba filmando.

Neill tuvo que refugiarse en el salón de un hotel con Spielberg y sus compañeros de reparto, entre ellos Laura Dern, Jeff Goldblum y Richard Attenborough, mientras el huracán azotaba el exterior. Cuando una asustada Dern le preguntó si iban a morir, él le respondió: “Sí, creo que sí, Laura”. Seis personas fallecieron en el huracán, que destruyó los decorados de la película, y algunas imágenes captadas durante la tormenta pueden verse en la versión final.

Neill se sorprendió de la longevidad de la franquicia, que cuenta con seis películas hasta la fecha. Él mismo regresó en Parque Jurásico III (2001). y Jurassic World: Dominio (2022).

open image in gallery Laura Dern y Sam Neill volvieron a interpretar sus papeles de ‘Parque Jurásico’ en ‘Jurassic World: Dominio’ ( Universal Pictures )

“Jamás imaginé que la primera película, en particular, se haría tan presente en la cultura popular. La gente puede citar las frases. El momento en que Alan Grant se quita los lentes de sol para ver mejor se ha convertido en un meme. Lo haces en su momento, y 30 años después, sigue formando parte de la vida de la gente. Es realmente desconcertante”, expresó.

Según sus propias palabras, a Neill lo paraban por la calle para hablarle de muchos proyectos diferentes, pero Parque Jurásico era “el más universal de todos”.

“Si voy a Filipinas o Ruanda o algún otro sitio, la gente me reconoce en todo el mundo y empiezan a rugir como dinosaurios”, dijo.

Traducción de Sara Pignatiello