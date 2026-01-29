Cómo el documental sobre Melania Trump se convirtió en la película más enigmática del año

Hace un año, muchos levantaron las cejas cuando se anunció que Amazon había pagado 40 millones de dólares por los derechos de Melania, un documental sobre la primera dama de EE. UU., Melania Trump. Según se informó, se trata de la cifra más alta jamás pagada por un documental. Además, se habrían invertido otros 35 millones de dólares en su campaña promocional.

La película, que se estrena en cines esta semana, tuvo una proyección privada en la Casa Blanca el sábado, con la presencia del presidente y la primera dama, el director ejecutivo de Apple Tim Cook, Mike Tyson y la reina de Jordania, entre otras figuras. Sin embargo, fuera del círculo presidencial, el filme ha generado más inquietud que entusiasmo.

Melania se filmó durante las tres semanas previas a la segunda investidura presidencial de Donald Trump y promete ofrecer un acceso inédito a la primera dama, habitualmente reservada, mientras organiza la transición de poder de su esposo.

En declaraciones a Fox News, Melania describió la película como “una mirada privada y sin filtros” a su vida mientras equilibra familia, negocios y filantropía en su camino hacia la Casa Blanca.

Poco se anticipa en el tráiler sobre la narrativa del documental, aunque sí se percibe su nivel de producción, con imágenes detalladas de sombreros, abrigos, gafas oscuras y vestimenta cuidadosamente curada, incluyendo botas de diseño sofisticado. Marc Beckman, asesor externo y representante de Melania, afirmó que la película “no tiene tintes políticos”; sin embargo, algunos críticos en redes sociales ya la califican como propaganda encubierta.

A simple vista, el atractivo del documental es evidente: busca desmitificar a una de las figuras más opacas de la política contemporánea. Desde que Donald Trump llegó al poder hace casi una década, Melania se ha mantenido como un enigma. Más allá de los datos biográficos básicos —nació en la ex Yugoslavia, comenzó su carrera como modelo a los 16 años, se mudó a París y luego a Nueva York en sus veintes, y conoció a Trump, 24 años mayor que ella, en 1998, cuando tenía 28 años—, se sabe muy poco sobre ella como persona o sobre la dinámica real de su matrimonio.

¿Es ella el verdadero poder detrás del poder? Nadie lo sabe con certeza. Desde que Trump asumió la presidencia, han abundado las especulaciones sobre el alcance de la influencia de Melania en la política de su esposo, analizando con lupa sus apariciones públicas en busca de señales sutiles: la forma en que le toma la mano o el momento exacto de una mirada de reojo.

Incluso su vestimenta ha generado interpretaciones, como el caso del abrigo de bajo costo que usó durante una visita a un centro de detención de niños inmigrantes, con la frase “I Really Don’t Care, Do U?” (“Realmente no me importa, ¿y a ti?”) escrita en la espalda. Según Melania, la frase fue una respuesta a “las narrativas falsas de los medios” y no guardaba relación con su visita.

Melania Trump protagoniza su nuevo documental ‘Melania’, lanzado en un momento especialmente complicado para su esposo ( Muse Films )

En los últimos años, diversas teorías conspirativas han ganado tracción en internet, desde algunas plausibles pero no comprobadas —como que su matrimonio con Trump es tenso y está marcado por desacuerdos personales y políticos— hasta otras francamente inverosímiles, como que Melania habría muerto y fue reemplazada por una doble. El documental Melania promete arrojar nueva luz sobre quién es realmente la primera dama… aunque está por verse si lo logra.

Cuando se conoció el acuerdo entre Amazon y Melania, algunos analistas lo interpretaron como un intento del dueño de la compañía, Jeff Bezos, por ganarse el favor del Gobierno de Trump. De hecho, a bordo del Air Force One, a inicios de este mes, el propio presidente describió el filme como “increíble” y aseguró: “Parece estar captando mucho la atención de la gente”.

Ahora bien, ese último punto es parcialmente cierto, aunque las proyecciones sugieren que Melania difícilmente convertirá esa atención en venta de boletos. Tim Richards, director ejecutivo de la cadena de cines Vue, consideró que las ventas en Reino Unido han sido “bajas” y señaló a The Telegraph que, en realidad, lo que más ha generado la película son quejas por haber sido programada.

Además, el estreno llega en un momento especialmente problemático para Trump. Su gobierno —marcado por escándalos— enfrenta un creciente rechazo, incluso entre sus propios votantes. Este mes ha sido criticado por su postura agresiva hacia Groenlandia y por su respuesta ante varias muertes provocadas por agentes de ICE. En este contexto, el país atraviesa un clima de agitación y la popularidad del presidente va en descenso.

Por si fuera poco, incluso la propia premiere del filme está envuelta en polémica. Melania se estrenará oficialmente en el Kennedy Center de Washington D. C., cuya reciente renombramiento como The Donald J. Trump and John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts provocó gran controversia el año pasado.

Otro punto de controversia es su director. Melania fue dirigido por Brett Ratner, conocido por la saga Una pareja explosiva. Ratner no había vuelto a dirigir desde Hércules (2014), tras ser acusado de conducta sexual inapropiada por varias mujeres en 2017, incluyendo una denuncia por violación. Sin embargo, el director negó rotundamente todas las acusaciones y presentó una demanda contra la actriz Melanie Kohler, que luego fue retirada. Posteriormente, terminó su relación con Warner Bros., el estudio con el que había trabajado por años.

El estreno del documental coincide con informes que sugieren que Ratner podría regresar para dirigir Una pareja explosiva 4, una película que, según se dice, Paramount estaría desarrollando a petición de Trump.

En definitiva, la proyección de Melania en cines este fin de semana —y su posterior lanzamiento en Amazon Prime Video— probablemente no cambie mucho el panorama. No obstante, para el Gobierno de Trump representa una oportunidad de ganar algo de legitimidad: una rara voz empática en una industria que le suele ser hostil.

Y esto es solo el comienzo: después de Melania, Amazon lanzará una docuserie de tres partes sobre la primera dama.

Por ahora, la compañía apuesta fuerte por el fenómeno Melania. El tiempo dirá si esa inversión rinde frutos o termina en fracaso.

Traducción de Leticia Zampedri