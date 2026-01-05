Elon Musk tuvo una “cena encantadora” con Trump y Melania horas después de la captura de Maduro

Elon Musk reveló que tuvo una “cena encantadora” con el presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump el sábado por la noche, pocas horas después de la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

“Tuve una cena encantadora anoche con POTUS y FLOTUS”, publicó Musk la noche siguiente e incluyó una foto del trío juntos en su mesa. “¡El 2026 va a ser increíble!”

El acto se celebró horas después de que Trump dio el visto bueno a que el ejército estadounidense lanzara, en la madrugada del sábado, ataques sorpresa con misiles sobre Caracas que llevaron a la captura de Maduro y la primera dama, Cilia Flores, que desde entonces fueron trasladados a Nueva York para responder por cargos de drogas y armas.

Posteriormente, el presidente ofreció una conferencia de prensa en su residencia de Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida —acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, y el asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller— en la que explicó que Estados Unidos “dirigirá” Venezuela hasta que un nuevo gobierno estable pueda hacerse cargo del país.

El compromiso social con Musk se produce después de que este anunció su regreso a la política el día de Año Nuevo.

open image in gallery Elon Musk publica una foto suya cenando con el presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump en X el domingo 4 de enero de 2026 ( Elon Musk/X )

“Estados Unidos está frito si gana la izquierda radical”, escribió en otra publicación de X. “Abrirán las compuertas a la inmigración ilegal y al fraude. Ya no será Estados Unidos”.

Esos comentarios fueron en respuesta a la publicación de otro usuario que informaba de que estaría “yendo a por todas financiando a los republicanos para ayudar al presidente Trump a recuperar el control total en las elecciones a mitad del mandato de noviembre”.

Los dos multimillonarios parecen firmemente reconciliados tras su espectacular pelea del verano pasado.

El jefe de Tesla y SpaceX había sido un apasionado partidario de Trump durante la carrera presidencial de 2024 y había donado casi USD 290 millones a su campaña.

Tras la victoria del presidente sobre Kamala Harris, Musk fue nombrado para supervisar el recién fundado Departamento de Eficiencia Gubernamental, encargado de recortar el exceso de gasto federal, lo que provocó una reacción pública contra sus empresas, especialmente Tesla, cuyos coches fueron boicoteados y cuyos concesionarios, vandalizados.

open image in gallery Trump y Musk juntos en la Oficina Oval el pasado mes de mayo ( Getty )

El hombre más rico del mundo abandonó el Gobierno a finales de mayo y no tardó en enemistarse con el presidente en las redes sociales por algunos aspectos de su proyecto de ley One Big, Beautiful Bill, lo que desembocó a principios de junio en un feroz intercambio de insultos personales a través de sus plataformas rivales.

Musk declaró, entre otras cosas, que Trump estaba reteniendo los archivos de Jeffrey Epstein porque él aparecía en ellos, mientras el presidente amenazaba con deportar al ciudadano estadounidense nacido en Sudáfrica.

Posteriormente, el par fue visto en un acto en memoria del activista conservador asesinado Charlie Kirk en Arizona en septiembre y en una cena en la Casa Blanca celebrada en honor del príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman en noviembre.

Según The Washington Post, el vicepresidente JD Vance desempeñó un papel crucial en el reencuentro del dúo, reconociendo que Musk y sus recursos podían ser elementales para sus objetivos futuros comunes y convenciéndolo de que no creara un nuevo partido político propio.

Musk participó recientemente en un pódcast presentado por Katie Miller, la esposa del mencionado asesor de Trump, y admitió que, si tuviera la oportunidad de hacerlo todo de nuevo, habría rechazado la oportunidad de dirigir el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) y, en su lugar, se habría centrado en sus negocios existentes.

"En lugar de estar en el DOGE, básicamente habría construido, trabajado en mis empresas, esencialmente”, dijo. “Y no habrían quemado los coches”.

Traducción de Olivia Gorsin