La primera dama Melania Trump compartió este miércoles un nuevo tráiler de su controvertido documental, Melania, que ha generado reacciones divididas.

Dirigida por el desacreditado cineasta Brett Ratner y adquirida por Amazon en un acuerdo estimado en 40 millones de dólares, la producción promete una mirada íntima a los días previos a la segunda investidura de su esposo, Donald Trump.

El adelanto, publicado por Melania en la mañana, se abre con una imagen de la primera dama en la Rotonda del Capitolio, luciendo su característico sombrero de ala ancha durante la ceremonia de juramento de Trump. “Aquí vamos otra vez”, dice a cámara, mientras la escena gira lentamente y una música de fondo intensifica la tensión.

A continuación, el tráiler encadena con ritmo escenas que la muestran en la Casa Blanca, Mar-a-Lago y la Trump Tower de Nueva York. También se intercalan imágenes del presidente preparándose para un discurso. “Mi legado más importante será el de pacificador”, afirma él. Melania lo corrige con una sonrisa: “Pacificador y unificador”.

El avance concluye con una llamada telefónica entre ambos. “Hola, señor presidente. Felicidades”, dice ella. Desde el otro lado, se oye a Trump responder: “¿Lo viste?”. Melania contesta: “No. Lo veré en las noticias”.

Las reacciones al adelanto no tardaron en llegar y se dividieron entre el entusiasmo y la crítica. Por un lado, los seguidores elogiaron la belleza y sofisticación de la primera dama; por otro, los detractores cuestionaron el proyecto, incluyendo a uno que escribió: “¿Quién pidió esto?”.

“Tenemos a una primera dama increíble”, publicó la cuenta de Respuesta Rápida de la Casa Blanca en X al compartir el tráiler.

En la misma línea, la secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, replicó el video con entusiasmo: “¡Estoy muy emocionada por esto!”.

El excongresista George Santos, recientemente indultado por el presidente Trump, también se sumó a los comentarios: “¡Más que emocionado!”.

A su vez, la republicana de Colorado, Lauren Boebert, celebró el estreno con un mensaje contundente: “¡Va a ser increíble!”.

Sin embargo, no todos compartieron el entusiasmo. “La ESTAFA continúa”, escribió en X el estratega político de Tennessee, Chris D. Jackson.

open image in gallery “La ESTAFA continúa”, escribió el estratega político de Tennessee, Chris D. Jackson ( @ChrisDJackson/X )

“Todos sabemos qué es esto, ¿no? Esto debería figurar como ‘gastos de cabildeo’ de Amazon”, escribió en X Miles Taylor, quien ocupó un cargo en el Departamento de Seguridad Nacional durante el primer Gobierno de Trump.

En la misma red, Rhonda Elaine Foxx, exdirectora de participación de mujeres en la campaña de Joe Biden, criticó con dureza el proyecto: “La gente literalmente no tiene para comer, y la ‘primera dama’ hace una película. Es un momento poco serio y muestra lo perdido que está nuestro sentido moral”.

Tommy Vietor, copresentador del pódcast Pod Save America, quien ironizó: “Amazon pagó un soborno de 40 millones de dólares por un contenido que la oficina de prensa de la Casa Blanca pudo haber hecho, y aparentemente hizo”.

Otro usuario añadió con sarcasmo: “La primera película en vender 0 entradas”.

El tráiler incluso despertó comparaciones cinematográficas. “¿Soy solo yo o la cinematografía recuerda a Succession?”, escribió en X el periodista Louis Pisano.

open image in gallery Los fans de la primera dama celebraron su elegancia y porte luego de que se difundiera el tráiler ( Getty Images )

open image in gallery El próximo documental promete ofrecer una mirada detrás de cámaras a la vida de la primera dama ( AFP/Getty )

Otro usuario comentó: “No puedo explicarlo del todo, pero la estética es la de Titanic (1997)”.

Según informes publicados a comienzos de este año, Amazon habría pagado 40 millones de dólares para obtener la licencia de la película, además de una docuserie complementaria de dos o tres episodios sobre la vida de la primera dama.

El director del filme, Brett Ratner, se retiró de Hollywood en 2018 tras ser acusado de conducta sexual inapropiada durante el movimiento #MeToo. Aunque el cineasta negó las acusaciones, su reputación quedó marcada.

Pese a que Melania Trump suele mantenerse al margen del foco político, la película promete ofrecer una mirada íntima y tras bambalinas de su vida. Quienes esperen ver al presidente Trump y a su hijo Barron también encontrarán breves apariciones en pantalla.

Melania se estrenará solo en cines el 30 de enero de 2026 y aún no hay fecha confirmada para su llegada a Amazon Prime Video.

Traducción de Leticia Zampedri