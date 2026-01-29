Nicki Minaj presume su Tarjeta Dorada de Trump y revela que ya posee residencia legal en EE. UU.

Nicki Minaj ha revelado con orgullo que ahora es propietaria de una Tarjeta Dorada de Trump.

Lanzada el mes pasado, la tarjeta es el último esfuerzo de Donald Trump en materia de inmigración destinado a atraer a los más ricos del mundo, prometiendo la residencia legal en EE. UU. “en un tiempo récord” por una cuota de un millón de dólares.

Sin embargo, según la estrella del rap nacida en Trinidad (44), le regalaron la tarjeta “gratuitamente”. El miércoles por la noche, Minaj compartió en X una foto de la Tarjeta Dorada de Trump descansando en su regazo.

En otra publicación, afirmaba que no solo había recibido la residencia permanente, sino también la ciudadanía. “¿Residencia? ¿Residencia? Ya llegué a la cima”, afirmó, y añadió: “Finalizando el papeleo de la ciudadanía en este momento, gracias a mi maravilloso, amable y encantador presidente. Gracias a la petición. No lo habría hecho sin usted. ¡Oficialmente soy ciudadana!. Tarjeta Dorada de Trump gratuita”.

El presidente ha promocionado el programa como una vía hacia la ciudadanía, pero el sitio web gubernamental Trumpcard.gov señala actualmente que solo confiere la residencia legal.

open image in gallery Nicki Minaj fue obsequiada con una Tarjeta Dorada de Trump durante su reciente aparición en la Cumbre de Cuentas Trump del Departamento del Tesoro de EE. UU. ( Getty Images )

open image in gallery Minaj dice que recibió la Tarjeta Dorada de Trump “gratis” ( nickiminaj/X )

Minaj admitió previamente que había llegado a EE. UU. “como inmigrante ilegal a los cinco años”, en una publicación de Facebook de 2018, en la que criticaba las políticas de separación familiar del Gobierno. “Esto me da mucho miedo”, dijo, y continuó: “Por favor, detengan esto. ¿Pueden intentar imaginar el terror y el pánico que sienten estos niños ahora mismo? Sin saber si sus padres están vivos o muertos, si volverán a verlos”.

La artista de 'Anaconda', nominada al Grammy, que recientemente se pronunció en firme apoyo de Trump, recibió su Tarjeta Dorada de Trump tras su aparición el miércoles junto a Kevin O'Leary, del programa de telerrealidad Shark Tank, en un evento en la Casa Blanca para promover las cuentas de inversión para niños establecidas bajo el paquete de gastos partidistas de la Administración Trump.

“Nicki gana mucho dinero y está aportando generosamente. Está invirtiendo cientos de miles de dólares en cuentas de Trump para apoyar a los niños y, en realidad, a los hijos de sus increíbles fans”, dijo el presidente.

El mandatario también señaló que Minaj era “una gran partidaria y fan de Trump” que había recibido “algunas críticas en ocasiones” por parte de sus fans pero que, no obstante, había seguido siendo “una partidaria increíble”.

Al pedir a Minaj y O'Leary que se unieran a él en el escenario, Trump comentó que Minaj “ha estado de nuestra parte todo el tiempo”.

open image in gallery Minaj (derecha) se enfrentó a duras críticas por su aparición sorpresa en la cumbre de cuatro días AmericaFest 2026 de Turning Point USA ( Getty Images )

Vestida con un abrigo blanco abullonado con ribetes de piel, Minaj dijo que no estaba segura de qué decir, pero se declaró “fan número uno” de Trump al tiempo que juró que lo apoyaría “para siempre”.

“Y el odio o lo que la gente tenga que decir, no me afecta en absoluto. En realidad me motiva a apoyarlo más, y nos va a motivar a todos a apoyarlo más”, afirmó, y agregó: “No vamos a dejar que se salgan con la suya intimidándolo y con las campañas de desprestigio. No va a funcionar. ¿Vale?’”.

La rapera de 'Starships' se ha enfrentado a importantes reacciones de sus fans por su admiración pública a Trump. Durante una aparición sorpresa el mes pasado en la cumbre de cuatro días AmericaFest 2026 de Turning Point USA, lo elogió como “guapo” y “galante”.

“Esta Administración está llena de gente con corazón y alma, y hacen que me sienta orgulloso de ellos. También de nuestro vicepresidente... bueno, me encantan los dos”, expresó Minaj, y concluyó: “Ambos tienen una extraña habilidad para conectar con la gente”.

Traducción de Sara Pignatiello