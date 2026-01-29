Paul Dano agradece a colegas de Hollywood por su apoyo tras polémicas críticas de Quentin Tarantino

El actor Paul Dano ha roto su silencio meses después de que Quentin Tarantino criticara su desempeño.

El intérprete (41) recibió un aluvión de apoyos y elogios de sus compañeros en las últimas semanas, después de que Tarantino lo etiquetara como el “actor más débil del SAG (Sindicato de Actores de Cine de EE. UU.)”. Sin embargo, el protagonista de Ruby: La chica de mis sueños no se ha pronunciado hasta ahora sobre el insulto del cineasta.

“Fue muy agradable”, dijo Dano a Variety en una entrevista publicada el miércoles, refiriéndose a todo el apoyo recibido. Agregó: “También estoy increíblemente agradecido de que el mundo haya hablado por mí para que yo no tuviera que hacerlo”.

El director de Tiempos violentos provocó fuertes reacciones cuando apareció en el pódcast de Brett Easton Ellis para hablar de su clasificación de las mejores películas realizadas en el siglo XXI. Tarantino eligió la película de 2007 Petróleo sangriento como su quinta mejor película del siglo y dijo que habría estado más arriba en la lista de no ser por la interpretación de Dano.

“[Dano] es un actor muy flojo. [Daniel Day Lewis] lo eclipsa completamente. Austin Butler habría estado maravilloso en ese papel, mientras que [Dano] es un tipo muy poco interesante”, espetó Tarantino en el pódcast.

open image in gallery Paul Dano ha roto su silencio meses después de que Quentin Tarantino lo tachara de mal actor ( AFP via Getty Images )

Cuando se le preguntó a Dano por el comentario de Tarantino en la proyección del 20° aniversario de Pequeña Miss Sunshine en Sundance, su coprotagonista, Toni Collette, interrumpió para defenderlo antes de que pudiera responder.

“¿De verdad vamos a hablar de eso?”, dijo Collette. “¡Que se j**a ese tipo! Debía estar drogado... fue confuso. ¿Quién hace eso?”.

Dirigida por Paul Thomas Anderson, Petróleo sangriento se centra en el depravado barón del petróleo Daniel Plainview (Daniel Day-Lewis) y su tensa relación con el predicador Eli Sunday (Dano). La película está ampliamente considerada como una de las mejores del siglo.

Dano, por su parte, ha recibido elogios constantes a lo largo de su carrera por interpretaciones en películas como Pequeña Miss Sunshine (2006), El atajo de Meek (2010) y Los Fabelman (2022).

Varias celebridades respondieron a las duras declaraciones de Tarantino sobre Dano en diciembre. Una cuenta de Instagram que se hacía pasar por el actor protagonista de Petróleo sangriento, Day-Lewis, publicó que “Paul Dano [era] uno de los mejores y más talentosos actores de su generación”. Los representantes del tres veces ganador del Oscar informaron al periódico británico The Guardian que la cuenta era de un fan, pero que el actor británico apoyaba los sentimientos expresados.

open image in gallery La actuación de Paul Dano (izquierda) en 'Petróleo sangriento' fue tachada de “floja” por el director Quentin Tarantino (derecha) ( Getty )

Day-Lewis también había recomendado a Dano para el papel de Eli Sunday en la película, después de que el actor original abandonara repentinamente.

Por su parte, Ben Stiller, que dirigió a Dano en la serie de 2018 Escape at Dannemora, escribió en X: “Paul Dano es increíblemente brillante”.

Reese Witherspoon, que protagonizó la película de Paul Thomas Anderson de 2014, Vicio propio, añadió en Threads: “Paul Dano es un actor increíblemente dotado y versátil. Y lo que es más importante, es un caballero”.

George Clooney, que coprotagonizó con Tarantino la película de vampiros Del crepúsculo al amanecer en 1996, también mostró su apoyo a Dano a principios de mes. Durante una aparición en los premios Movies for Grownups de la AARP (Asociación Estadounidense de Personas Jubiladas), dijo que sería un “honor” trabajar con Dano, y sugirió que no le había agradado la “crueldad” de Tarantino.

Traducción de Sara Pignatiello