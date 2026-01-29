Odessa A’zion abandona la adaptación de ‘Deep Cuts’ tras la polémica por su personaje

Odessa A’zion, una de las figuras revelación de Marty Supremo, abandonó Deep Cuts, la próxima película de A24 dirigida por Sean Durkin, luego de que su incorporación al elenco generara críticas.

La película es una adaptación de la novela homónima de Holly Brickley, publicada en 2021, y tiene como protagonistas a Drew Starkey y Cailee Spaeny, quienes interpretan a dos jóvenes veinteañeros obsesionados con la música mientras recorren distintas etapas de la adultez a lo largo de diez años.

El anuncio de A’zion como Zoe Gutiérrez se hizo a comienzos de esta semana, pero lectores del libro advirtieron rápidamente que el personaje es de origen mexicano, algo que no coincide con la actriz.

La noche del miércoles, a través de sus Instagram Stories, la actriz de 25 años confirmó su salida del proyecto, al señalar que desconocía la identidad del personaje de Zoe cuando aceptó el papel.

“¡Chicos! Estoy de acuerdo con todos ustedes y no voy a hacer esta película”, escribió A’zion.

Odessa A’zion fue seleccionada para el papel de Zoe Gutiérrez en ‘Deep Cuts’, una película de A24 ( AFP via Getty Images )

“Gracias por hacerme ver esto. ¡Estoy de acuerdo con todos y cada uno de ustedes! Por eso los quiero. Siento mucho que haya ocurrido. Para mí es muy importante contarles cómo ocurrió todo: fui a audicionar para Percy, pero luego me ofrecieron el papel de Zoe y acepté de inmediato. Estoy muy enojada, no había leído el libro y debería haber sido más cuidadosa con todos los aspectos del personaje antes de decir que sí… y ahora que sé lo que sé…”

Luego añadió: “Ni hablar, me retiro. Jamás aceptaría un papel que le corresponde a otra persona. Eso es lo correcto y no va conmigo. Hay muchas personas totalmente capaces de interpretar este rol y yo no soy una de ellas. No puedo esperar a ver quién termina quedándose con el papel”.

The Independent se ha puesto en contacto con A24 en busca de comentarios.

Las publicaciones recientes de A’zion en Instagram se vieron inundadas de comentarios que la acusan de desplazar a artistas mexicanos.

En su posteo más reciente, publicado la semana pasada, la actriz comentó: “Audicioné para otro papel que no conseguí y cuando más tarde me ofrecieron el de Zoe acepté de inmediato… y sinceramente les agradezco que me hayan alertado. Por favor vean mis historias y gracias por decírmelo”.

En un principio, Deep Cuts tenía como protagonistas a Saoirse Ronan y Austin Butler en los papeles de Percy, una crítica musical, y Joe, su interés romántico. Sin embargo, ambos se retiraron del proyecto debido a problemas de agenda. Zoe es la expareja de Percy.

La película está producida por Eli Bush, Ronald Bronstein y Josh Safdie, con Sean Durkin también como productor, junto a Anthony Katagas, Jordan Tappis y A24. Holly Brickley participa como productora ejecutiva.

Traducción de Leticia Zampedri