Margot Robbie lució un pedazo de la historia de Hollywood en la alfombra roja del estreno mundial de Cumbres borrascosas.

Robbie, de 35 años, protagoniza la próxima adaptación de Emerald Fennell de la novela de Emily Bronte, que sigue la apasionada relación entre Catherine Earnshaw y Heathcliff.

La actriz de Barbie asistió al evento en el Teatro Chino TCL de Los Ángeles con un vestido de Schiaparelli, que tenía un corpiño de encaje nude con detalles florales, que conducía a una falda negra fluida que se desvanecía en un dobladillo rojo intenso.

El conjunto se combinó con aros de diamantes Lorraine Schwartz hechos a medida y un gran colgante en forma de corazón, que fue confirmado por el patrimonio de la estrella de Hollywood Dame Elizabeth Taylor como una de las piezas más significativas de su colección de joyas: su collar Cartier de diamantes Taj Mahal.

open image in gallery Margot Robbie en el estreno de Cumbres borrascosas en Los Ángeles ( Reuters )

El collar data de la India del siglo XVI y fue regalado a Dama Isabel por su 40 cumpleaños en 1972 por su marido, el actor galés Richard Burton.

Robbie fue vista en la alfombra roja sonriente y cogida de la mano con su compañero de reparto, el actor australiano Jacob Elordi, que iba vestido con un traje completamente negro y zapatos negros.

open image in gallery Hong Chau, Alison Oliver, Shazad Latif, Margot Robbie, Jacob Elordi, el director Emerald Fennell y Charli XCX en el estreno ( Reuters )

La cantante británica Charli XCX también estuvo entre las estrellas del estreno y, siguiendo la temática del glamour gótico, lució un vestido dorado sin tirantes de Vivienne Westwood con falda abullonada.

La joven de 33 años, cuyo nombre real es Charlotte Aitchison, llevaba el pelo suelto con ondas negras y un maquillaje mínimo.

El cantante de Brat escribió un álbum para la próxima película, con temas como Chains Of Love y House, que ya se publicaron en el disco.

Cumbres borrascosas está ambientada en el siglo XVIII, en los páramos de Yorkshire, y sigue la obsesiva relación amorosa entre la salvaje Catherine Earnshaw (Robbie) y el vengativo Heathcliff (Elordi).

La adaptación de 2026 de la novela clásica de Bronte de 1847 fue escrita, dirigida y producida por Fennell, ganador de un Oscar.

La película se estrenará en los cines del Reino Unido el 13 de febrero.

Traducción de Olivia Gorsin