El aparentemente frío y sereno Leonardo DiCaprio podría haber estado engañando al público todo este tiempo.

Ahora, los fanáticos del cine reaccionan con entusiasmo ante lo que muchos llaman la “verdadera personalidad” del actor, luego de que un momento fuera del aire durante los Globos de Oro se volviera viral en redes sociales.

DiCaprio, de 50 años, asistió a la ceremonia celebrada en Los Ángeles el domingo 11 de enero, tras ser nominado por su papel en la comedia de acción Una batalla tras otra, que se llevó un total de cuatro galardones.

Durante la gala, fue blanco de bromas por parte de la presentadora Nikki Glaser, quien hizo referencia a sus conocidos hábitos sentimentales. Sin embargo, el momento que más comentarios ha generado es un video captado durante una pausa publicitaria, donde DiCaprio muestra un lado mucho más relajado y espontáneo.

En el video, se ve a DiCaprio conversando animadamente con otra persona presente, que se presume es su coprotagonista en Una batalla tras otra, Chase Infiniti. El intercambio tuvo lugar después de que la película de Netflix Las guerreas K-Pop ganara dos premios: mejor película animada y mejor canción original por ‘Golden’.

“Te estaba mirando con lo del K-pop”, se le escucha decir a Infiniti, una gran fanática del género, mientras imita un gesto de puchero y sacude el cabello. Luego añade: “Estabas como: ‘¿Quién es? ¿Es…? ¡Oh, K-pop!’”.

DiCaprio, conocido por su actitud reservada y controlada, también fue objeto de bromas durante la ceremonia por parte de la presentadora Nikki Glaser, quien hizo alusión a su hermetismo. No obstante, muchos consideran que este breve clip muestra una faceta mucho más genuina del actor fuera de las cámaras.

“Es una locura ver su personalidad en la vida real”, escribió un usuario. Otro comentó: “Tiene muchísima personalidad fuera de pantalla”.

Una tercera opinión sugirió que su imagen pública “ha sido la verdadera actuación todo este tiempo”, mientras que otro internauta bromeó: “Esto prácticamente cuenta como una nueva actuación de Leo; lo siento, no hago las reglas”.

Aunque muchos creen que Leonardo DiCaprio conversaba con Chase Infiniti en el video viral, otra teoría apunta a que la charla fue con su amiga Jennifer Lawrence, con quien compartió pantalla en No miren arriba (2019).

Más temprano en la ceremonia, la comediante Nikki Glaser lanzó una broma directa al actor: “Qué carrera has tenido: incontables actuaciones icónicas, trabajaste con todos los grandes directores, ganaste tres Globos de Oro, un Oscar… y lo más impresionante es que lograste todo eso antes de que tu novia cumpliera 30 años”.

Entre las parejas de DiCaprio figuran la modelo danesa Nina Agdal, quien tenía 25 años al momento de su relación, y la actriz Camila Morrone (The Night Manager), que tenía 20. Actualmente, se lo vincula sentimentalmente con la modelo italiana Vittoria Ceretti, de 27 años.

Leonardo DiCaprio se tomó con humor la broma sobre sus jóvenes novias en los Globos de Oro ( X )

El drama lacrimógeno Hamnet, dirigido por Chloé Zhao, y la película de atracos Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, fueron las grandes ganadoras en la categoría de cine en los Globos de Oro.

En televisión, el drama de Netflix Adolescencia se alzó con cuatro premios, consolidándose como una de las series más premiadas de la noche.

Por otro lado, Jessie Buckley (Hamnet), Timothée Chalamet (Marty Supremo), Teyana Taylor (Una batalla tras otra) y Stellan Skarsgård (Valor sentimental) se posicionaron como fuertes candidatos al Oscar tras sus victorias en las categorías de actuación cinematográfica.

Consulta aquí la lista completa de ganadores.

Traducción de Leticia Zampedri