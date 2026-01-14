El director de ‘Marty Supreme’ revela el papel secreto de Robert Pattinson en la película de Timothée Chalamet

A los fans de Marty Supreme les sorprenderá saber que Robert Pattinson tuvo un papel secreto en el drama deportivo protagonizado por Timothée Chalamet.

Dirigida por Josh Safdie, la película ganadora de un Óscar sobre un aspirante a campeón de tenis de mesa no solo cuenta con Chalamet, Gwyneth Paltrow, el rapero Tyler the Creator, Odessa A'zion y Kevin O'Leary, de Shark Tank, sino también con una pequeña contribución de Pattinson.

El martes en el BFI Southbank de Londres, Safdie reveló, por Variety que la estrella de Crepúsculo es en realidad la voz del locutor invisible de las semifinales del Open Británico de ping pong entre Marty Mauser (Chalamet) y el campeón húngaro Bela Kletzki (Géza Röhrig) al principio de la película.

“Nadie lo sabe, pero esa voz —el comentarista, el árbitro— es Pattinson”. dijo el cineasta de Uncut Gems. "Es como una sorpresa escondida. Nadie lo sabe. ... Vino y vio algunas cosas y yo pensé ‘no conozco a ningún británico’. Así que él es el árbitro”.

Pattinson, de 39 años, colaboró anteriormente con Safdie en el thriller criminal de 2017 Good Time: viviendo al límite, que el director codirigió con su hermano, Benny Safdie. La película, aclamada por la crítica, se centraba en el personaje de Pattinson, Connie, un delincuente que llega a extremos para liberar a su hermano con discapacidad intelectual (interpretado por Benny) de la custodia policial.

Robert Pattinson (derecha) tiene un papel secundario en el drama deportivo protagonizado por Timothée Chalamet, Marty Supreme ( A24/Getty )

Chalamet ganó el Globo de Oro al mejor actor en una película musical o de comedia por Marty Supreme ( Etienne Laurent / AFP via Getty Images )

A finales de este año, Pattinson volverá a reunirse con Chalamet en Dune: Tercera parte, prevista en los cines el 18 de diciembre. Interpretará al villano Scytale, un cambiaformas que conspira para derrocar al mesiánico Paul Atreides de Chalamet.

A principios de esta semana, Chalamet se llevó a casa el Globo de Oro por Marty Supreme y allanó el camino para una posible victoria en los Óscar. Se prevé que Chalamet obtenga el galardón al Mejor Actor en los Óscar de este año por su interpretación. En caso de ser reconocido, sería la tercera nominación del joven de 29 años.

Al recordar la primera vez que conoció a Chalamet en la fiesta posterior al estreno de Good Time, Safdie dijo al público del BFI de Londres: “Un agente se me acercó y me dijo: 'Quiero presentarte a la próxima superestrella', lo que ya es una señal de alarma.

Y tiene los ojos muy abiertos y está como en la esquina de la habitación, ahí pero no donde quiere estar, y acaba de tener una visión suprema de sí mismo. Era como Timmy Supreme y era intenso”.

Añadió que, tras quedar maravillado por la interpretación de Chalamet en Llámame por tu nombre (2017), se puso a trabajar en el guion de Marty Supreme, pensando específicamente en Chalamet.

“Es una estrella de cine”, añadió Safdie. “Este soñador intenso. Implacable, impulsivo, este neoyorquino”.

Traducción de Olivia Gorsin