Rhea Seehorn compartió una actualización alentadora sobre la segunda temporada de Pluribus, su exitosa serie de Apple TV+.

Desde el impactante final de la primera temporada, emitido en diciembre, los seguidores han estado a la expectativa de saber cuándo regresará la historia. La serie, creada por Vince Gilligan —mente detrás de Breaking Bad—, gira en torno a Carol Sturka, la mujer más infeliz de la Tierra, interpretada por Seehorn, quien debe salvar al mundo luego de que el resto de la humanidad se fusiona en una sola mente colmena.

Durante una entrevista con Deadline en la alfombra roja de los Globos de Oro 2026, celebrados el domingo, Seehorn, de 53 años, confirmó que el equipo creativo ya está “de regreso en la sala de guionistas”. La actriz recibió esa noche el premio a mejor actriz en una serie dramática de televisión por su aclamado papel como Carol.

Apple TV+ aprobó originalmente Pluribus como un proyecto de varias temporadas en 2022. Su temporada debut no solo cumplió con las expectativas, sino que rompió récords, convirtiéndose en la serie más vista en la historia de la plataforma, superando a Severance.

“Sé que [Gilligan] quiere que avancemos lo antes posible”, comentó Seehorn. Además, aseguró que “no” está jugando con la idea de hacer esperar a la gente.

open image in gallery Rhea Seehorn interpreta a Carol Sturka en ‘Pluribus’, la serie de Vince Gilligan ( Apple TV+ )

open image in gallery Seehorn ganó el Globo de Oro por su interpretación protagónica en Pluribus durante la ceremonia de 2026 ( Getty Images )

“Pero quiere desarrollar la serie con todo el cuidado posible, tanto para los fans como para quienes siguen esta historia”, aclaró Seehorn. “Así que volveremos tan rápido como podamos”, añadió.

Seehorn, quien ya había trabajado con Vince Gilligan en el aclamado derivado de Breaking Bad, Better Call Saul, reveló recientemente que aceptó participar en Pluribus sin siquiera haber leído el guion.

“Cuando [Gilligan] me llamó y me dijo que había escrito algo para mí, pero que aún no estaba listo para darme el guion, le respondí: ‘No importa, acepto’”, recordó Seehorn ante la prensa tras bambalinas en los Critics’ Choice Awards, según recogió la revista People. “Luego él dijo: ‘Bueno, no, espera y léelo’”, agregó entre risas.

“Le dije: ‘No, está bien. De verdad está bien. Hagámoslo’”, relató Seehorn. Luego agregó: “Sinceramente, iré adonde Vince quiera llevarme”.

Consultada por Deadline sobre la teoría de fans más descabellada que haya escuchado, la actriz confesó: “No leo [teorías de fans], porque soy demasiado sensible para entrar a esos sitios y leer lo que dice la gente. Así que, en realidad, no las conozco”. No obstante, señaló que algunas le han resultado graciosas y que otras le han parecido profundamente conmovedoras.

“Las personas se conectan con la serie desde donde están, ya sea por el miedo a la inteligencia artificial, la soledad, la polarización política o la sensación de que hay demasiada ira en el mundo. Además, está generando muchas conversaciones, y lo valoro mucho. Por eso, espero que Vince siga alentando ese diálogo en lugar de imponer una respuesta”, afirmó.

La primera temporada de Pluribus, que también cuenta con las actuaciones de Karolina Wydra, Carlos Manuel Vesga y Miriam Shor, ya está disponible en Apple TV+.

Traducción de Leticia Zampedri