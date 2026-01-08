Walt Disney Pictures ha encontrado oficialmente a sus protagonistas para la próxima adaptación de acción real del éxito animado de 2010 Enredados.

La actriz australiana Teagan Croft, más conocida por interpretar a Raven en la serie Titanes de DC y en la película de Netflix Espíritu libre, encarnará a Rapunzel, mientras que el actor estadounidense Milo Manheim, familiar para el público de Disney por la franquicia Zombies, interpretará al pícaro Flynn Rider, quien ayuda a Rapunzel a escapar de su cautiverio, según un informe de The Hollywood Reporter.

La película de animación original se estrenó en 2010, y contó con Mandy Moore como la voz de Rapunzel, Zachary Levi como Flynn Rider, y Donna Murphy como Madre Gothel.

Basada libremente en el cuento popular Rapunzel de los hermanos Grimm, Enredados narra la historia de Rapunzel, una princesa con una larga melena rubia mágica que la Madre Gothel mantiene oculta en una torre apartada. Cuando un forajido llamado Flynn Rider se cruza en su camino, Rapunzel acepta su ayuda para descubrir el mundo fuera de su torre y encontrar su verdadero origen.

Realizada con un presupuesto de 260 millones de dólares, la versión animada de Enredados recaudó $592,5 millones en todo el mundo y cosechó críticas mayoritariamente positivas tanto de la crítica como del público.

open image in gallery Teagan Croft y Milo Manheim han sido elegidos para interpretar a Rapunzel y Flynn Rider en el próximo remake de acción real de 'Enredados' de Disney ( Getty Images )

Disney anunció por primera vez el remake de acción real de Enredados en diciembre de 2024, afirmando que el director de El gran showman, Michael Gracey, y la guionista de Thor: amor y trueno, Jennifer Kaytin Robinson, se habían sumado al proyecto.

Sin embargo, el decepcionante rendimiento en taquilla del remake de gran presupuesto de Blancanieves de 2025 hizo que todos los planes de preproducción de Enredados se detuvieran durante un tiempo.

Al parecer, el estudio reanudó discretamente el desarrollo en la segunda mitad de 2025, ya que la búsqueda de los protagonistas se llevó a cabo en EE. UU. y Reino Unido y los finalistas realizaron pruebas de pantalla en Londres en diciembre del año pasado.

Personas familiarizadas con el asunto dijeron a The Hollywood Reporter el año pasado que la estrella de Zombies 4, Freya Skye, la estrella de The White Lotus , Sarah Catherine Hook, y la estrella de Invasión, Olivia-Mai Barrett, también se habían postulado para el papel de Rapunzel. Se dice que Lola Tung, de El verano en que me enamoré, también estuvo entre las opciones, pero puede que no acabara haciendo una prueba de pantalla, ya que estaría ocupada con la próxima continuación cinematográfica de la serie.

Gigi Hadid reveló el año pasado que había audicionado para Rapunzel, diciendo que incluso tomó clases de canto durante el mes de la moda para prepararse.

Manheim, por su parte, optaba al papel junto con la estrella de Julie and the Phantoms Charlie Gillespie y el actor de teatro escocés Gilli Jones.

open image in gallery La película de animación original se estrenó en 2010, y contó con Mandy Moore como la voz de Rapunzel, Zachary Levi como Flynn Rider, y Donna Murphy como Madre Gothel ( Disney Enterprises Inc. )

El año pasado, uno de los protagonistas originales de Enredados, Zachary Levi, sugirió que era demasiado mayor para interpretar a Rider y propuso a Timothée Chalamet para la adaptación.

“Ya está consiguiendo todos los demás papeles, pero probablemente Timothée Chalamet”, dijo Levi en una entrevista con Entertainment Tonight. Continuó: “Desgraciadamente, siento que soy un poco viejo y no conozco a todos los actores más jóvenes que podrían interpretar a ese tipo. Creo que sería entretenido que Mandy y yo fuéramos los padres de Rapunzel. Sería un pequeño cameo muy divertido para nosotros”.

Moore compartió una opinión similar; propuso a la cantante de 'Espresso', Sabrina Carpenter, para el rol de Rapunzel, y expresó que esperaba volver ella misma como su madre.

“Puedo imaginarla con 15 m de pelo o algo así. Ya parece una princesa Disney en la vida real”, declaró al medio digital Elite Daily, y agregó: “Tal vez yo podría ser la mamá de Rapunzel. Podríamos hacer un verdadero dúo madre-hija, y que alguien escriba una canción original para que podamos hablar de nuestras diferencias y de lo difícil que es ser joven en este mundo”.

Traducción de Sara Pignatiello