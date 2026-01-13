George Clooney se sumó a la lista de actores que luchan contra las críticas mordaces de Quentin Tarantino a los actores Paul Dano, Owen Wilson y Matthew Lillard.

A principios de este año, el director de Pulp Fiction, Tarantino, calificó a Dano de “el p*** actor más débil” en la aclamada película de 2007 de Paul Thomas Anderson Petróleo sangriento, protagonizada por Daniel Day-Lewis, mientras hacía una clasificación de sus películas favoritas del siglo XXI en el podcast The Bret Easton Ellis.

Calificó a Dano de “tipo tan débil, débil y poco interesante” y añadió “no me interesa”, antes de mencionar también a Wilson, protagonista de Los cazanovias , y a Lillard, actor de Scooby-Doo, como actores a los que no disfruta ver.

Clooney, que coprotagonizó con Tarantino la película de vampiros Del crepúsculo al amanecer de 1996, apoyó a los actores, afirmando que sería un “honor” trabajar con los tres, y sugirió que no le impresionó la “crueldad” de Tarantino durante su aparición en los premios Movies for Grownups de la AARP el fin de semana.

Dijo que su última película, Jay Kelly, dirigida por Noah Baumbach, es una película “hecha por gente que ama a los actores”: “Esa es una parte importante. La gente que conocí casi toda mi vida... la mayoría son actores. Tengo una gran afinidad [por ellos] y no disfruto de ver a la gente ser cruel. Vivimos en una época de crueldad; no tenemos por qué aumentarla”.

Dejando claro que aludía a Tarantino, Clooney añadió: “Por cierto, Paul Dano y Owen Wilson y Matthew Lillard: sería un honor trabajar con esos actores. Es un honor”.

open image in gallery Quentin Tarantino critica la actuación de Paul Dano en Petróleo sangriento ( Getty/Miramax )

En agosto de 2024, Clooney dijo que estaba “un poco irritado” con Tarantino después de que el director cuestionó el éxito de su carrera cinematográfica.

En declaraciones a GQ junto a Brad Pitt, el actor, que también dirige, declaró: “Hizo una entrevista en la que nombraba estrellas de cine y hablaba de ti, y de otra persona, y entonces este tipo dice: 'Bueno, ¿y qué pasa con George?' Dice: ‘No es una estrella de cine’. Y entonces dijo literalmente algo así como: ‘Nómbrame una película desde el milenio’”. Clooney dijo que esto le ponía los pelos de punta y añadió: “Yo decía: ‘¿Desde el milenio?’ Esa es toda mi p*** carrera. Así que ahora pienso: ‘está bien, amigo, vete a la m*****’. No me importa tirarle m*****. Él lo hizo”.

open image in gallery Quentin Tarantino y George Clooney coprotagonizaron la película “Del crepúsculo al amanecer” en 1996 ( Miramax Films )

Las críticas de Tarantino a Dano en diciembre de 2025 provocaron una avalancha de amor hacia el actor por parte de sus colegas de Hollywood, entre ellos Day-Lewis, Reese Witherspoon y Ben Stiller.

Mientras tanto, Lillard dijo que las palabras del cineasta de Perros de la calle “apestan” y declaró en una convención de fans: “No le dirías eso a Tom Cruise. No le dirías eso a alguien que es un actor de primera línea en Hollywood. Soy muy popular en esta sala. No soy muy popular en Hollywood. Dos microcosmos totalmente diferentes, ¿verdad? Así que, ya sabes, es humillante y duele”.

Clooney ya protagonizó junto a Lillard la película de 2011 Los descendientes, dirigida por Alexander Payne.

Traducción de Olivia Gorsin