Mark Ruffalo arremetió contra Donald Trump calificándolo del “peor ser humano” durante una entrevista en la alfombra roja de los Globos de Oro.

El actor, de 58 años, se unió a otras celebridades para protestar contra el Gobierno de Trump en la ceremonia del domingo en Los Ángeles usando botones que dicen “BE GOOD” y “ICE OUT” en honor a Renee Nicole Good, quien fue asesinada a tiros por un agente de ICE en Minneapolis la semana pasada.

Ruffalo dijo a USA Today en la alfombra roja: “Esto es por Renee Nicole Good, que fue asesinada”.

A continuación, reclamó a Trump por las recientes operaciones militares en Venezuela y añadió: “Estamos en medio de una guerra con Venezuela, a la que invadimos ilegalmente. Le está diciendo al mundo que el derecho internacional no le importa. Lo único que le importa es su propia moralidad, pero el tipo es un delincuente convicto; un violador convicto. Es un pedófilo”.

Trump fue condenado por 34 delitos graves por falsificar registros comerciales en mayo de 2024. A principios de ese año, un jurado lo había declarado responsable de abusar sexualmente de E. Jean Carroll en 1996, pero nunca fue condenado porque se trataba de una demanda civil. Trump nunca fue acusado de un delito sexual, incluida la pedofilia.

open image in gallery Mark Ruffalo se pronunció en contra del presidente Donald Trump en la alfombra roja de los Globos de Oro de este año ( AFP/Getty )

open image in gallery Los famosos lucieron en la alfombra roja los pins “Be Good” en homenaje a Renee Nicole Good, asesinada a tiros por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( AP )

“Es el peor ser humano. Si confiamos en la moralidad de este tipo para el país más poderoso del mundo, entonces todos tendremos muchos problemas”, dijo Ruffalo antes de concluir: “Así que esto es por [Good]”. Esto es para la gente de Estados Unidos que hoy está aterrorizada y asustada. Sé que soy uno de ellos. Me encanta este país. Y lo que estoy viendo aquí no es Estados Unidos”.

Cuando se le pidió una respuesta al comentario de Ruffalo, la Casa Blanca remitió a The Independent un post en X del director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, en el que llamaba a Ruffalo “uno de los peores actores de la industria”.

“Y lo que es más impresionante es un ser humano aún peor al soltar mentiras descaradas porque, en el fondo, se odia a sí mismo por someter a sabiendas al público a su pésima actuación”, afirmó Cheung.

La campaña Be Good, organizada por grupos como la Alianza Nacional de Trabajadoras Domésticas y respaldada por la ACLU, se creó en honor de Good y de Keith Porter, asesinada en Nochevieja por un agente del ICE fuera de servicio en Los Ángeles. En el sitio web de la campaña, se dice que el objetivo del movimiento es recordar a la gente “que debe ser buena con los demás ante semejante horror: ser un buen ciudadano, vecino, amigo, aliado y ser humano”.

Además de Ruffalo, que estaba nominado como mejor actor en un drama televisivo, pero perdió ante Noah Wyle, otras estrellas que lucieron los botones de la campaña para protestar contra Trump y el ICE fueron Jean Smart, Wanda Sykes, Ariana Grande y Natasha Lyonne.

Smart dijo en la alfombra roja: “Siento que estamos en una especie de punto de inflexión en nuestro país y espero que la gente pueda mantener la cabeza porque creo que eso va a ser en realidad lo más difícil, mantener la cabeza, pero eso va a requerir mucho coraje y mucha moderación”.

Traducción de Olivia Gorsin