Dicen que ningún hombre es una isla, aunque Leonardo DiCaprio —dueño de una privada— podría ser la excepción. Pero, ¿realmente lo es? Siempre ha habido algo distante, casi impenetrable, en el actor de 51 años, protagonista de Titanic y Una batalla tras otra. Esa aura enigmática incluso fue mencionada por la presentadora de los Globos de Oro, Nikki Glaser, durante la ceremonia del pasado fin de semana, justo después de lanzar una broma sobre la diferencia de edad en las parejas de DiCaprio.

“Perdón por hacer ese chiste”, dijo Glaser. “Fue fácil, un golpe bajo. De verdad traté de no hacerlo, pero… es que no sabemos nada más de ti. No hay más. ¡Ábrete un poco! Lo digo en serio. Busqué, investigué. La entrevista más profunda que diste fue en Teen Beat en 1991. ¿Tu comida favorita sigue siendo pasta, pasta y más pasta?”.

No es una percepción errada: incluso para los estándares de una estrella de cine, Leonardo DiCaprio sigue siendo, fuera de cámara, casi un completo enigma. Sabemos que apoya a los LA Lakers. También que le interesa el medio ambiente. (Se dice que su isla privada en el Caribe, Blackadore Caye, alberga algo que describen como un “eco-resort” de lujo). Pero, ¿y el resto? ¿Tiene sentido del humor? ¿Tiene una cuenta de Netflix? ¿Pasa horas scrolleando en el celular a las tres de la mañana?

Más allá de su ya mencionada vida amorosa —de la que, en general, solo se conocen detalles vagos—, lo único verdaderamente consistente en torno a DiCaprio son los relatos profesionales. Durante años, su carrera estuvo marcada por la que parecía una búsqueda desesperada, casi mítica, por conseguir un Oscar. De hecho, ese largo rechazo por parte de la Academia se convirtió en un meme en sí mismo.

Tras quedarse sin la estatuilla por películas como ¿A quién ama Gilbert Grape? (1993), El aviador (2004) y El lobo de Wall Street (2013), DiCaprio finalmente rompió la maldición con El renacido (2015), cinta recordada sobre todo por mostrar a un Leo sufrido, atacado por un oso y comiendo hígado de bisonte crudo con gesto solemne.

La intensidad casi absurda del proceso de DiCaprio en esa película, el nivel de locura detrás de su método, pareció reforzar todos los clichés actorales que lo rodean: la imagen de un intérprete completamente absorbido por una seriedad inconsciente. Y esa reputación ayuda, en parte, a explicar por qué su momento en los Globos de Oro se volvió viral en redes sociales.

El clip en cuestión muestra a Leo en un momento espontáneo, sentado en la ceremonia, gesticulando de forma exagerada mientras le habla a alguien —aparentemente sobre K-pop— con evidente entusiasmo. En internet se especuló que su interlocutora era Teyana Taylor, su coprotagonista en Una batalla tras otra. Los fans celebraron lo que vieron como una muestra casi inédita de emoción genuina fuera del set.

Algunos incluso sugirieron que su habitual actitud reservada es, en sí misma, una actuación. Según ellos, ese breve video ofrecía un raro vistazo a su “verdadera personalidad”.

En realidad, la pregunta no debería ser “¿este es el verdadero DiCaprio?”, sino: “¿por qué nos importa tanto?”. El deseo de conocer la vida privada de las celebridades no es nuevo. Desde los inicios del cine, periodistas sensacionalistas y biógrafos han lucrado levantando el velo de lo íntimo y comerciando con el chisme. Pero en la era de las redes sociales, ese interés ha evolucionado hacia una fascinación aún más específica: los microgestos.

Hoy el público ya no busca escándalos espectaculares, sino acceso, muchas veces a los rincones más triviales de la vida de los famosos. Y cuanto más inaccesible parece una figura pública, más atractivo resulta el misterio.

Cada vez más, como ocurrió con el momento viral de Leonardo DiCaprio, los fans acuden a la lectura de labios para descifrar hasta los comentarios más discretos. Las ceremonias de premios se han convertido en terreno fértil para lo que TikTok ha convertido en una auténtica industria del análisis labial. En los últimos años, figuras como Taylor Swift y Selena Gomez también se han vuelto virales por intercambios inaudibles en los Globos de Oro, desmenuzados fonema por fonema en redes sociales en busca de supuestos desplantes.

En la práctica, las celebridades tienen poco margen frente a este fenómeno, más allá de cubrirse la boca con la mano, como esos futbolistas de la Premier League que, en el proceso, se ven un tanto ridículos. Porque mientras haya alfombras rojas, habrá cámaras. Y mientras haya cámaras, habrá gente observando. Y observando demasiado de cerca.

En lo que respecta a la atención de las redes sociales, hay algo especialmente magnético en Leonardo DiCaprio: un hombre que ha logrado combinar una vida privada celosamente resguardada con interpretaciones desmesuradas en pantalla, ideales para alimentar la cultura del meme. No por nada, la imagen suya en Érase una vez en Hollywood, señalando con entusiasmo la televisión desde un sillón, se ha convertido en uno de los memes más perdurables de internet.

Sin embargo, conviene dejar algo claro: hay una gran diferencia entre una muestra fugaz de espontaneidad en una ceremonia de premios y una verdadera apertura. No parece probable que DiCaprio lance pronto un pódcast íntimo y revelador (¿“Leo al desnudo”? ¿“La isla de Leo”?). No va a pasar.

No, en el fondo, el clip viral de los Globos de Oro solo demostró que DiCaprio sabe activar su encanto cuando le conviene. Un actor con carisma, nada menos. ¿El “verdadero Leonardo DiCaprio”? Eso sigue siendo un misterio. Pero, seamos honestos: vamos a seguir intentando descifrarlo.

