Millie Bobby Brown habla de su evolución: “Ya no me subestimo”

Mucho cambió en los siete años desde que Millie Bobby Brown interpretó por primera vez a Enola Holmes, la intrépida hermana menor de Sherlock, tan brillante como él para resolver misterios. Brown ya no es la niña prodigio con poderes telequinéticos de Stranger Things. A sus 22 años, es madre, esposa, productora y sigue entre las actrices más reconocidas del mundo.

Por eso, cuando le preguntan qué consejo le daría a la adolescente de 15 años que debutó como Enola, responde sin dudar: "¡Hay tantas cosas!". Después de unos segundos, resume todo en una sola recomendación: "No entres a internet. Simplemente, no lo hagas".

Por suerte, internet y los trolls no existen en el universo victoriano de Enola. Sus preocupaciones se centran en resolver asesinatos y descubrir intrigas. Enola Holmes 3, ya disponible en Netflix, muestra a la joven detective mientras se prepara para casarse con su eterno enamorado, Lord Tewkesbury (Louis Partridge), en una ceremonia frente al mar, en Malta. Sin embargo, los planes de boda cambian cuando descubre que su hermano Sherlock (Henry Cavill) fue secuestrado.

Brown reconoce que se siente profundamente identificada con Enola, una joven valiente que atraviesa la transición hacia la adultez y, al mismo tiempo, enfrenta las expectativas de llevar un apellido célebre.

"Enola y yo nos hemos enriquecido mutuamente", afirma. "Creo que crecer junto a un personaje aporta una dimensión distinta. Es como ver diferentes versiones de mí misma en distintas etapas de mi vida".

Las similitudes no terminan ahí. Al igual que su personaje, Brown también se casó hace poco. Ahora vive con su esposo, Jake Bongiovi, en una zona rural de Georgia, donde crían a su hija y cuidan a varios animales rescatados. Entre ellos están Barbie, una gran danesa; Rigby, un perro salchicha de edad avanzada; y una cabra bautizada en honor a la rapera Cardi B.

open image in gallery "He trabajado con muchos chicos y hombres que nunca sintieron que los subestiman... Qué sorpresa, ¿no?" ( Netflix )

Pero crecer no siempre significa vivir entre bodas y animales de granja. Ya sea un joven detective del siglo XIX o una estrella de cine de fama internacional, la transición hacia la adultez puede ser difícil y confusa. Incluso puede tener momentos oscuros. Cualquier adolescente lo sabe.

Por eso, Philip Barantini, director de dramas como Adolescencia y El chef, no resulta una elección tan inesperada para dirigir Enola Holmes 3 como podría parecer al principio. Aun así, Barantini, quien tomó el relevo de Harry Bradbeer, director de las dos primeras películas, admite que se sorprendió cuando recibió la llamada.

"Pensé que era para algo oscuro como Duna 3... Pero luego me dijeron Enola Holmes 3 y pensé: 'Bueno, eso es interesante'", recuerda. "Leí el guion y me di cuenta de que Jack [Thorne, el guionista] llevó la historia a un tono mucho más oscuro y maduro". Para el director, el cambio era lógico. "Millie ya es una mujer adulta. Entonces pensé: 'Si puedo aportar mi estilo a la franquicia, me encantaría hacerlo'".

La tercera película eleva la apuesta en todos los sentidos, incluido el aspecto romántico. Louis Partridge, quien figura entre los nombres que suenan para interpretar a James Bond, admite que esta vez tuvo una experiencia que lo hizo pensar en el famoso agente.

"Bueno... tuve que sostener un arma por primera vez", dice entre risas. "Y llevaba un traje de tres piezas. Me sentía bastante bien. La idea se me cruzó por la cabeza, pero ya veremos". A su lado, Brown no dice nada. Solo levanta las cejas y sonríe.

A diferencia de Bond, Enola Holmes 3 sigue siendo una historia para toda la familia. La relación entre los protagonistas mantiene un tono muy reservado. Hay un beso aquí, una mirada cómplice allá. Sin embargo, una escena destaca por encima del resto por su carga romántica. Antes de un baño nocturno en el mar, Tewkesbury le hace una trenza a Enola.

"¡Sí, gracias!", exclama Brown cuando surge el tema. "Fue idea mía. Lo escribí en el guion. Teníamos esa gran escena y nos preguntábamos: '¿Cuál será el momento que haga suspirar al público? ¿Qué será?'".

La idea surgió a partir del matrimonio de Brown. "Mi esposo me hace trenzas por las noches y me parece un gesto muy tierno y cariñoso", cuenta. "Me encanta que haga eso por mí. Entonces pensé: eso es lo que quiero mostrar". Partridge se ríe al recordar que Brown le enseñó a hacer una trenza en apenas dos minutos.

Los dos comparten una complicidad natural y suelen bromear con la confianza de viejos amigos. Esa conexión, curiosamente, hizo que las escenas románticas fueran mucho más fáciles de filmar.

"No creo que podamos sentirnos incómodos", dice Partridge. "Ha sido genial crecer juntos porque sentimos que podemos hacer cualquier cosa de una forma divertida y creativa. No tengo miedo de hacer el ridículo y eso nos da la libertad de bromear".

Brown coincide. "A veces estamos a punto de besarnos y el director nos pide que nos quedemos dos minutos mirándonos fijamente. Si estuviera con un desconocido, me moriría de la vergüenza. Pero con Lou, todo es muy fácil".

Más allá del romance, la película también aborda temas como la historia colonial británica. La ambientación en Malta permite que Enola examine ese pasado, ya que la isla estuvo bajo dominio británico entre 1800 y 1964.

Este interés por explorar temas sociales no es nuevo en la franquicia. La primera película abordó la reforma electoral, mientras que la segunda se centró en los derechos de los trabajadores y los sindicatos liderados por mujeres.

Ese fue uno de los aspectos que atrajo a Himesh Patel, conocido por películas como Yesterday y La Odisea, para interpretar al Dr. Watson, el fiel compañero y compañero de piso de Sherlock Holmes, interpretado por Henry Cavill.

"Las películas intentan transmitir un mensaje sobre el mundo moderno a través de la perspectiva de cuestiones históricas, y creo que eso es algo admirable", afirma Patel.

open image in gallery Louis Partridge, Millie Bobby Brown y Himesh Patel en ‘Enola Holmes 3’ ( Netflix )

Con ese objetivo, la franquicia presenta a Moriarty, cuya identidad quedó al descubierto al final de la segunda película, desde una perspectiva que despierta cierta empatía. Su maldad tiene un trasfondo: la hipocresía del Imperio británico y el trato que recibe como mujer negra.

"Eso es lo que me encanta de Moriarty: siempre ha tenido la misión de señalar lo que no es justo", dice Sharon Duncan-Brewster, quien interpreta al personaje. "La historia colonial de Gran Bretaña no es un secreto y puedo hablar de temas que muchas personas prefieren evitar".

"No soy una mujer negra enojada, pero hay cosas que deben decirse y tenemos que hablar de ellas. Si se trata de reparaciones y ese tipo de asuntos, estoy totalmente a favor. Tiene que haber algún tipo de reconocimiento".

Al hablar con el elenco y el equipo de Enola Holmes sobre cómo es trabajar con Brown, hay un tema que se repite: su edad. O, más precisamente, lo fácil que resulta olvidarla.

"A menudo olvido lo joven que es, simplemente porque tiene una madurez poco común para su edad", dice Patel, quien también destaca su trabajo como productora.

Antes de que comenzara el rodaje, Brown organizó una cena y una noche de juegos en su casa para fortalecer la relación entre el elenco. Duncan-Brewster recuerda su primer encuentro con la actriz: "Admiraba a esta joven que se movía con tanta seguridad en un mundo tan exigente y que tomaba tantas decisiones. Ha crecido y madurado dentro de la industria; la entiende mejor que actores que le llevan varias décadas".

Barantini recuerda que la idea de la saga nació por iniciativa de Brown. Después de leer los libros durante su adolescencia, la actriz propuso el proyecto a Netflix porque sintió que había una historia importante por contar y un personaje que merecía llegar a la pantalla. La película es tan suya como el personaje que interpreta.

open image in gallery Philip Barantini, Sharon Duncan-Brewster, Millie Bobby Brown, Louis Partridge y Himesh Patel durante el estreno de ‘Enola Holmes 3’ en Nueva York, esta semana ( Getty )

La seguridad de Brown frente a la cámara, y también detrás de ella, es fruto de la experiencia. Enola Holmes 3 es la tercera película de la saga que produce. Además, fue productora ejecutiva de Damsel y participa como productora en al menos otras dos películas de Netflix que se estrenarán próximamente.

"La clave está en saber delegar", afirma. "Intento involucrarme porque, obviamente, soy la protagonista y quiero concentrarme por completo en el personaje, sin tener que preocuparme por todo lo que pasa detrás de cámaras. Pero a veces se vuelve complicado. Sin duda, me apoyo en los demás".

Aunque no por completo. Según sus compañeros de reparto, Brown asumió un papel muy activo como productora.

"Es muy enfocada y comunicativa", dice Sharon Duncan-Brewster. "¡Se lo toma muy en serio!".

Ese reconocimiento unánime, y conmovedor, llega después de años en los que Brown sintió que el público y parte de la industria la subestimaban. Es otra experiencia que comparte con Enola, una joven que no solo es la hermana menor de Sherlock Holmes, sino también la menos conocida.

"He trabajado con muchos chicos y hombres que nunca sintieron que los subestiman... Qué sorpresa, ¿no?", dice Brown con un gesto de frustración. "Como actriz infantil, sentí mucha presión y un escrutinio constante sobre mi apariencia. Sentía que todos me subestimaban. Durante mucho tiempo intenté demostrar que estaban equivocados, pero después de tener a mi hija me di cuenta de que, en realidad, ya no me importa".

La actriz sonríe, como si expresara ese sentimiento por primera vez.

"Durante mucho tiempo sí me importó, pero ya no. Y tampoco me subestimo a mí misma. Esa es la lección más importante que he aprendido. Cuando era niña, esa fue una de las razones por las que me apasionó tanto Enola Holmes: quería que las niñas la vieran en la pantalla, se identificaran con ella y quisieran ser como ella. En muchos sentidos, lo hice por mi hija".

Enola Holmes 3 ya está disponible en Netflix.