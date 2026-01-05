Millie Bobby Brown se muestra visiblemente afectada en el documental de ‘Stranger Things’

Los creadores del fenómeno global Stranger Things revelaron que debatieron intensamente el destino final del personaje de Millie Bobby Brown, Once, un detalle clave que surge en un nuevo adelanto documental sobre la última temporada de la serie.

El adelanto de dos minutos, titulado Una última aventura: Detrás de cámaras de Stranger Things 5, ofrece una mirada emotiva detrás de escena. En el avance, los hermanos Matt y Ross Duffer reflexionan sobre el cierre de la historia mientras se dirigen al elenco y al equipo en los últimos días de rodaje del exitoso drama de ciencia ficción.

Por su parte, Millie Bobby Brown —quien interpreta a la telquinética Once— aparece visiblemente afectada durante lo que parece ser una lectura de guion junto a su coprotagonista Noah Schnapp. La actriz de 21 años también comparte su sentir sobre el final de la serie y admite: “No estoy lista para soltar”.

Además, otros fragmentos del documental muestran a Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley) y Natalia Dyer (Nancy Wheeler) abrazándose, visiblemente conmovidos por el momento.

El especial también promete una mirada íntima al proceso de realización de la quinta temporada de Stranger Things, en la que los jóvenes protagonistas del ficticio pueblo de Hawkins —Will, Dustin, Mike y Lucas— se enfrentan por última vez al siniestro Vecna, interpretado por Jamie Campbell Bower. La entrega final, dividida en tres partes, generó un amplio debate entre los fans por su final ambiguo respecto al destino de Once.

Ross Duffer abordó esta decisión narrativa en una entrevista publicada por Tudum, el sitio oficial de Netflix: “Nunca existió una versión de la historia en la que Once estuviera con el grupo al final. Ni nosotros, ni los guionistas, queríamos quitarle sus poderes. Ella representa la magia en muchos sentidos, y también la magia de la infancia”.

Y agregó: “Para que nuestros personajes pudieran seguir adelante, y para que la historia de Hawkins y del Otro Lado llegara a su fin, Once tenía que irse. Nos pareció una linda idea que los personajes siguieran creyendo en ese final más feliz, incluso si no les dábamos una respuesta clara sobre si era real o no. El hecho de que creyeran en ello nos pareció una mejor forma de cerrar la historia y de simbolizar el paso de la niñez a la adultez”.

Tras la emisión del episodio final en el Reino Unido el día de Año Nuevo, Millie Bobby Brown —quien alcanzó la fama internacional con el estreno de la serie hace casi una década— compartió una fotografía en blanco y negro del rodaje acompañada por un breve mensaje de despedida: “Fin de la transmisión”.

Creada por los hermanos Duffer, Stranger Things se estrenó en 2016 y catapultó a la fama internacional a su joven elenco, entre ellos Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair) y Noah Schnapp (Will Byers). La franquicia también se expandió más allá de la pantalla con Stranger Things: The First Shadow, una obra teatral ambientada en el universo de la serie, y con un próximo spin-off animado titulado Stranger Things: Tales From ’85.

El documental Una última aventura: Detrás de cámaras de Stranger Things 5 se estrenará en Netflix el 12 de enero.

Traducción de Leticia Zampedri