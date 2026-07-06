La controvertida "actriz" creada con inteligencia artificial, Tilly Norwood, protagonizará su primer largometraje, Misaligned.

Norwood es un personaje completamente virtual desarrollado por Xicoia, un estudio de talentos vinculado a la productora especializada en inteligencia artificial Particle 6.

Su presentación generó una fuerte polémica en Hollywood el año pasado, cuando trascendió que Particle 6 buscaba conseguirle representación profesional, como si se tratara de una actriz real.

Una de las voces más críticas fue la de Melissa Barrera, protagonista de En el barrio, quien escribió en redes sociales: "Espero que todos los actores representados por el agente que está haciendo esto renuncien. Es repugnante. Hay que darse cuenta de la situación".

Ahora, Particle 6 anunció que está desarrollando Misaligned, un largometraje concebido como el primer proyecto protagonizado por Norwood.

Tilly Norwood, la actriz creada con IA, logra su primer papel en un largometraje pese a la polémica ( Particle 6 )

Según un comunicado de prensa, Misaligned será una comedia dramática que girará en torno a la propia condición de Tilly Norwood como inteligencia artificial.

De acuerdo con la sinopsis, la historia sigue a Tilly, una IA sin cuerpo físico, sin infancia y sin experiencias propias, cuya única referencia del mundo proviene de los recuerdos y vivencias de otras personas. Todo cambia cuando un seductor robot rebelde de la web oscura la convence de romper sus límites y empezar a desarrollar deseos, impulsos y ambiciones propias.

"Cuanto más aterradoramente humana se vuelve, más famosa se hace y, al mismo tiempo, Tilly comienza a sentir vergüenza al descubrir que su identidad se ha construido a partir de toda la humanidad", añade la sinopsis.

En declaraciones enviadas a The Independent, la directora ejecutiva de Particle 6, Eline van der Velden, aseguró que la película "será divertida, caótica y muy consciente de sí misma, fiel al estilo de Tilly". Sin embargo, añadió que también abordará cuestiones más profundas.

"En el fondo, la historia explora la identidad, la interpretación y nuestros temores humanos frente a la inteligencia artificial. Y sí, el arte imitará a la vida", afirmó.

Van der Velden explicó además que el objetivo del proyecto es demostrar el potencial de la IA dentro de la industria audiovisual.

"Nuestra ambición con Tilly Norwood siempre ha sido mostrar a la industria creativa lo que ya es posible hacer con la inteligencia artificial. Con este primer largometraje no solo exhibiremos las herramientas más avanzadas y sus aplicaciones, sino que también ayudaremos a cineastas tradicionales a desarrollar nuevas habilidades para un futuro en el que la IA tendrá un papel cada vez más importante", sostuvo.

Particle 6 aseguró que prevé incorporar a profesionales del cine y la televisión —entre ellos directores, guionistas y editores— para trabajar junto a especialistas en inteligencia artificial durante el desarrollo de la película.

En marzo, la compañía presentó un videoclip protagonizado por Norwood para la canción generada con IA ‘Take The Lead’. El lanzamiento recibió duras críticas en internet y The Independent lo describió como "una bazofia lamentable".

Traducción de Leticia Zampedri