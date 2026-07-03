El animador francés Pierre Coffin finalmente ha abordado uno de los debates más extraños y recurrentes de la cultura pop en Internet: si los Minions alguna vez trabajaron para Adolf Hitler.

En una nueva entrevista, se le preguntó directamente a Coffin: ¿qué hacían los Minions entre 1939 y 1945, durante la Segunda Guerra Mundial?

“Sabía que me ibas a hacer esa pregunta. ¡deberías avergonzarte!”, dijo Coffin a un periodista del sitio web Polygon, y añadió: “Creo que estaban en esa cueva”, refiriéndose a la cueva de hielo donde los Minions se escondieron durante 156 años tras huir de Napoleón Bonaparte en 1812, como reveló la película Minions de 2015.

Los Minions, presentados por primera vez como los parlanchines secuaces amarillos de Gru en Mi villano favorito, son seres casi inmortales que existen desde la prehistoria con un único propósito: buscar y servir a los amos más despreciables del mundo. A lo largo de los siglos, se les ve aliándose con una variopinta galería de gobernantes y villanos: desde un tiranosaurio rex y un faraón egipcio hasta Drácula e incluso Napoleón Bonaparte, antes de provocar accidentalmente la caída de cada uno de ellos.

Esto dio pie a una serie de preguntas inesperadamente oscuras. Si los Minions están programados para servir a las peores figuras de la historia, muchos fans se preguntaban, ¿dónde estaban exactamente durante el ascenso de Hitler?

open image in gallery El animador francés Pierre Coffin se ha pronunciado por fin sobre uno de los debates más extraños y prolongados de la cultura pop en Internet: si los Minions llegaron a trabajar alguna vez para Adolf Hitler ( Universal Studios )

“Los Minions que conocemos de Minions estaban atrapados en la cueva. Estos otros, no sé dónde estaban, pero no formaban parte de la Gran Historia”, dijo Coffin, poniendo fin a años de especulaciones en línea sobre el paradero de los personajes durante la guerra.

Coffin, cocreador de los Minions y quien les da voz a los personajes, regresa en la última entrega de la franquicia, Minions & Monstruos. Ambientada en el Hollywood de la década de 1920, la película sigue a una nueva tribu de Minions que se enamora del cine y se propone hacer su propia película de monstruos, solo para desatar accidentalmente monstruos reales.

La película cuenta con Trey Parker en el papel de Goomi, junto a Jesse Eisenberg, Zoey Deutch, Allison Janney, Jeff Bridges y Christoph Waltz en el reparto de voces.

Minions & Monstruos es la séptima entrega de la franquicia Mi villano favorito y la tercera película centrada en los Minions. La franquicia se ha convertido en uno de los mayores éxitos comerciales de la animación, recaudando más de 5.600 millones de dólares en todo el mundo con las primeras seis películas y convirtiéndose en la primera franquicia animada en superar los $5.000 millones en 2024.

open image in gallery ‘Minions & Monstruos’ es la séptima entrega de la saga ‘Mi villano favorito’ y la tercera película centrada en los Minions ( AP )

Recientemente, Coffin habló abiertamente sobre lo agotador que resultaba trabajar como director y actor de doblaje principal en la franquicia. “Cada película lleva tres años, a veces cuatro cuando las cosas no salen según lo previsto”, declaró a Variety, y prosiguió: “Es agotador. Y además de dirigir, también hago las voces de los Minions. Si el guion cambia, tengo que volver a grabar todas las voces. Soy el único que lo hace”.

Tras el estreno de Mi villano favorito 3 en 2017, Coffin declaró que le había comunicado al cocreador de Minions, Chris Renaud, que “quería parar”.

“Tengo una relación extraña con estas películas. Cada vez que se estrenaba una, pensaba: ‘Se nota que solo trabajaron 20 personas en ella, que la sacaron a la fuerza’. Y cada vez, me sorprendía la recaudación en taquilla”, dijo.

“Esta se siente diferente. Ahora, cuando la veo, pienso: ‘En realidad, está bastante bien’. ¡Quizás sea un fracaso, no lo sé!”, añadió.

La película Minions & Monstruos se está proyectando actualmente en cines.

Traducción de Sara Pignatiello