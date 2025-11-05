Millie Bobby Brown se niega a dar detalles sobre su hija: “Es importante protegerla”

Millie Bobby Brown rompió el silencio sobre su bebé y dejó claro que no la expondrá al ojo público.

La actriz de Stranger Things y su esposo, Jake Bongiovi, revelaron en agosto que se convirtieron en padres a través de una adopción.

En una entrevista reciente con British Vogue, la actriz de 21 años fue consultada sobre la personalidad de su hija. Según la nota, respondió con firmeza para marcar un límite.

“Para mí es clave protegerla y cuidar su historia hasta que ella misma pueda decidir si quiere compartirla”, explicó. “No me corresponde imponerle la atención pública”.

También aclaró que si su hija desea mostrarse cuando sea mayor, la acompañará en esa decisión: “Si elige hacerlo algún día, como lo hice yo de chica, tendrá nuestro apoyo”.

Millie subrayó que su enfoque actual está en preservar la intimidad de su hija: “Es muy pequeña todavía, y su privacidad es lo más importante”.

“Como padres, nuestro deber es protegerla de la exposición pública”, aseguró Millie Bobby Brown, y explicó que no tienen planes de revelar el nombre de su hija hasta que ella pueda decidirlo por sí misma.

Sin embargo, la actriz sí habló sobre su nueva vida familiar junto a Jake Bongiovi, describiéndola como “un viaje hermoso y extraordinario”.

“Nuestra hija ya nos ha enseñado muchísimo”, contó. “La perspectiva lo cambia todo. Las cosas pequeñas ahora se sienten mucho más valiosas. Nuestros días están llenos de abrazos, risas y amor. Es una felicidad sin fin”.

Al ser consultada sobre quién se encarga más del cuidado de su hija, Brown respondió que ambos comparten la responsabilidad:

“Estamos al 50 y 50 en todo. Por eso me siento tan agradecida de haberlo elegido como compañero de vida: es el papá más increíble que existe”.

La pareja anunció la adopción en un comunicado publicado en Instagram:

“Este verano le dimos la bienvenida a nuestra dulce niña a través de la adopción. Estamos profundamente emocionados por comenzar este hermoso nuevo capítulo como padres, en paz y con privacidad. Y ahora somos tres. Con amor, Millie y Jake Bongiovi”.

Brown ya había hablado sobre su deseo de formar una familia durante una entrevista en marzo en el pódcast SmartLess , donde explicó que quería tener muchos hijos, ya que tanto ella como Jake crecieron rodeados de hermanos.

“Quiero enfocarme en consolidar mi carrera como actriz y productora, pero también creo que es muy importante formar una familia. Para mí, es algo enorme. Jake me decía: ‘No podemos hacerlo hasta casarnos’. Esa era su postura. La mía era: ‘Quiero una familia. Quiero una familia grande’. Yo tengo tres hermanos, y Jake también. Así que formar una familia numerosa está en nuestros planes”.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi se casaron en secreto en mayo de 2024, en una ceremonia íntima con sus seres queridos. Luego celebraron una boda más grande en Italia en septiembre de ese mismo año.

