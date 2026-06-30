Los fans de Gene Wilder están indignados después de que Netflix revelara que se está utilizando una recreación por inteligencia artificial de la voz del difunto actor para su nuevo programa de concursos, Wonka's The Golden Ticket.

El servicio de streaming describe el programa, cuyo estreno está previsto para el 23 de septiembre, como una “competencia de telerrealidad única en su género” donde “los afortunados concursantes entran en la fábrica de chocolate de Wonka para enfrentarse a juegos, pruebas y tentaciones impredecibles”.

Un nuevo tráiler de la serie incluye una voz en off generada por inteligencia artificial que imita la de Wilder, famoso por interpretar a Wonka en la aclamada película de 1971, Willy Wonka y su fábrica de chocolate. Wilder falleció en 2016 a los 83 años.

En el avance, se puede escuchar una recreación de la voz de Wilder diciendo: “Por primera vez en décadas, abro mi querida fábrica de chocolate. Toda una nueva generación de poseedores de boletos dorados reales competirá por un premio que les cambiará la vida, o se despedirá en el proceso”.

La revelación de la voz generada por IA no ha logrado despertar asombro entre los fanáticos de Wilder ni de la película de 1971. Uno escribió en X: “Gene se estará revolviendo en su tumba”.

open image in gallery Gene Wilder interpretó el papel de Willy Wonka (rodeado de Oompa Loompas en la imagen) en la película de 1971 ‘Willy Wonka y su fábrica de chocolate’ ( Paramount Pictures )

Otro usuario opinó que la voz de la IA “casi [sonaba] como Gene Wilder, pero no [era] él realmente, sino un sustituto artificial que la gente [aceptaría] sin más porque los robots los [habían] vuelto estúpidos”. Incorporó: “Esto es una obscenidad”.

Un tercero añadió: “Alguien vivo debería haberle puesto voz a esto: la voz de la IA carece de emoción, no tiene alma ni profundidad”.

Asimismo, otro escribió: “¡La peor versión de su voz! ¿Qué demonios? ¿No podían hacer más de una toma con el bot de IA? Probablemente podría juntar una amalgama de cosas que Gene dijo en películas y obtener un diálogo más fluido y natural... dijo 'extraordinario' completamente mal. Descansa en paz, Gene”.

Wilder dejó de hacer largometrajes en 1991, décadas antes de su muerte.

En su última entrevista, el actor dijo que había dejado Hollywood porque “no quería hacer el tipo de basura que estaba viendo”.

open image in gallery Gene Wilder, fotografiado en 2010, dejó el cine en 1991, décadas antes de su fallecimiento en 2016 ( Getty )

“Por ejemplo, no quería hacer películas en 3D”, explicó, y continuó: “No quería hacer películas donde solo hay explosiones, ruido y palabrotas. Demasiadas palabrotas. Si alguien dice '¡Vete a la m****a!' y viene de un sentimiento auténtico, lo entendería. Pero si vas al cine, ¿no pueden simplemente parar y hablar en lugar de decir palabrotas? Eso me desagradó mucho”.

La versión de Tim Burton de Charlie y la fábrica de chocolate de Roald Dahl también fue rechazada por Wilder.

“Me parece un insulto”, dijo sobre el reboot, y agregó: “Johnny Depp, en mi opinión, es un buen actor, pero no me gusta ese director. Es un hombre talentoso, pero no me gusta que haga cosas como las que hizo”.

Aunque también ofreció actuaciones memorables en varias comedias de Mel Brooks, Wilder es quizás mejor recordado por su extravagante interpretación de Wonka, ejemplificada por esta clásica y terrorífica escena del paseo en barco por el túnel.

Traducción de Sara Pignatiello