Olivia Wilde sorprende a Penélope Cruz al mencionar a un conocido mujeriego de Hollywood en una entrevista

Olivia Wilde dejó a Penélope Cruz prácticamente sin palabras al mencionar el nombre de un supuesto integrante del ambiente swinger de Hollywood.

Ambas actrices comparten pantalla con Seth Rogen y Edward Norton en La invitación, la nueva película dirigida por Wilde, que sigue a una pareja cuya relación da un giro inesperado cuando sus enigmáticos vecinos les proponen intercambiar parejas durante una cena.

Como parte de la promoción del filme, las actrices participaron en el más reciente episodio de Truth Serum, la serie de YouTube de Allure, donde respondieron preguntas preparadas previamente por la revista.

"¿De verdad existe el intercambio de parejas en Hollywood?", leyó Wilde, de 42 años, al tomar una de las tarjetas.

"¿Y yo qué voy a saber?", respondió entre risas Cruz, de 52 años y madre de dos hijos. "Mi vida consiste en llevar a los niños a la escuela, al fútbol, a clases de baile, trabajar, cuidar de ellos... Esa es mi vida".

open image in gallery Penélope Cruz (izquierda) y Olivia Wilde (derecha) participaron en la serie de YouTube Truth Serum , de ‘Allure’ ( Allure/YouTube )

"No tiene que ser tú", aclaró Wilde. "Pero ¿de verdad existe el intercambio de parejas?".

"Si existe, a mí no me cuenten nada", respondió Cruz, quien está casada con su compatriota Javier Bardem desde 2010. "La verdad es que no sé nada de eso. Bueno... si alguien lo sabe, que me lo cuente, porque me gusta enterarme de todo. Y prometo no repetirlo".

"Yo solo he oído hablar de una persona", reveló Wilde antes de cubrirse la boca con la tarjeta y susurrarle un nombre al oído.

open image in gallery Olivia Wilde dirige y comparte pantalla con Penélope Cruz en ‘La invitación’ ( Getty Images )

Levantando la mano con gesto de incredulidad, Cruz, ganadora del Oscar por Vicky Cristina Barcelona, le recordó a su compañera de reparto: "Tienes un micrófono aquí... y otro aquí".

Wilde respondió que no se trataba de algo que hubiera visto con sus "propios ojos" y admitió que, en Hollywood, "por supuesto circulan rumores sobre todo el mundo y sobre cualquier cosa".

Aun así, la directora de No te preocupes, querida comentó que en el viejo Hollywood "se organizaban muchas fiestas desenfrenadas".

Cruz insistió en que nunca ha conocido a ningún swinger en la industria, aunque confesó que le gustaría hacerlo.

"Así que deberíamos dedicar parte de nuestro tiempo a averiguar si eso es cierto", bromeó la actriz. Wilde estuvo de acuerdo: "Me parece una buena misión. Estoy abierta a la idea".

La invitación, que llegará a los cines de Estados Unidos el 10 de julio, ya despierta expectativas de cara a la próxima temporada de premios. La crítica ha elogiado la "vitalidad" de la película y su humor "desenfrenado".

El filme marca el tercer largometraje dirigido por Wilde, cuatro años después del controvertido thriller de ciencia ficción No te preocupes y siete años después de su debut como directora con la aclamada comedia dramática Booksmart (2019).

En una entrevista reciente con The Independent, Wilde aseguró que "las relaciones ya no tienen por qué estar marcadas por la vergüenza".

"Ya no son una necesidad", afirmó. "Ya no hace falta tener pareja, y creo que eso representa una evolución muy positiva".

Traducción de Leticia Zampedri