Millie Bobby Brown habla abiertamente de su experiencia con la maternidad: “Lo llevamos un día a la vez”

Millie Bobby Brown, la aclamada estrella de Stranger Things, se ha sincerado sobre la profunda responsabilidad que supone criar a su hija, y ha expresado su deseo de “establecer una guía” para que la niña comprenda el mundo.

La actriz (22), reconocida mundialmente por su papel como la adolescente con poderes psicoquinéticos Eleven en la exitosa serie de ciencia ficción de Netflix, se convirtió en madre después de que ella y su esposo, Jake Bongiovi, adoptaran a un bebé en agosto de 2025. Brown, quien se casó con el hijo de la estrella de rock estadounidense Jon Bon Jovi en mayo de 2024, compartió sus reflexiones como parte de la campaña “My Parenting Journey” (Mi camino como madre) de Unicef.

Como embajadora de buena voluntad de Unicef desde 2018, reflexionó sobre el “amor abrumador” que siente y las realidades de la maternidad.

Cuando se le preguntó sobre el aspecto más desafiante de ser madre, Brown afirmó: “Equilibrar el trabajo y estar ahí para ella; naturalmente existe esa fricción entre el ‘realmente quiero estar ahí’, y la necesidad de mostrarle lo que significa trabajar duro”.

La estrella de ‘Stranger Things’ adoptó una bebé con su esposo Jake Bongiovi en agosto de 2025 ( Getty )

Explicó con más detalle sus aspiraciones para su hija: “Criar a una hija es una verdadera responsabilidad. Solo trato de aprender todo lo que puedo y transmitírselo a ella, para que no conozca nada más que chicas apoyando a chicas, mujeres triunfando, mujeres logrando sus sueños y viviendo en un mundo y construyendo un mundo para ella; eso no es una fantasía, pero le establece un estándar para que sepa que no debe conformarse con nada menos”.

Brown confesó que nadie podría haberla preparado para “el amor” que acompaña a la maternidad. “La gente dice que ama a sus hijos. Pero en mi corazón pasa algo mucho más grande”.

“El sentimiento es tan abrumador que es simplemente incomprensible”, expresó. Agregó que para orientarse, a menudo consultaba a su madre o a su suegra, y se sentía “muy honrada de contar con el apoyo” de ellas.

Su consejo para otros padres primerizos es tomar cada día tal como viene. Ella y su esposo a menudo se recuerdan a sí mismos: “Hoy fue hoy, y mañana será mañana. Solo hay que llevarlo un día a la vez”.

Brown tenía solo 12 años cuando comenzó a rodar Stranger Things, que se estrenó en 2016 y concluyó el 31 de diciembre de 2025. Próximamente, la actriz volverá a interpretar su papel de la hermana detective de Sherlock Holmes en Enola Holmes 3 de Netflix, cuyo estreno está previsto para julio.

Entre sus proyectos recientes se encuentran la película de fantasía de 2024 Damsel y la película de acción y ciencia ficción de 2025 Estado eléctrico junto a Chris Pratt, así como la comedia romántica Just Picture It.

Traducción de Sara Pignatiello