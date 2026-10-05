‘Digger’: publicidad responde a críticos estadounidenses que destrozaron la nueva película de Tom Cruise

Warner Bros. parece haber eliminado un anuncio de la nueva película de Tom Cruise, Digger, que contrastaba las reseñas negativas de críticos estadounidenses con los elogios recibidos en otros países.

La comedia negra, en la que Cruise interpreta a un poderoso magnate del petróleo que se prepara para un desastre medioambiental, tuvo un débil estreno en taquilla durante el fin de semana: recaudó apenas 8 millones de dólares en Estados Unidos frente a un presupuesto estimado de 180 millones.

Un anuncio publicado en internet y posteriormente eliminado parecía insinuar que los críticos estadounidenses no habían sabido apreciar la película, dirigida por Alejandro González Iñárritu, responsable de El renacido, mientras que la recepción fuera del país había sido mucho más favorable.

El video comienza con Cruise, en el papel de Digger Rockwell, afirmando: “Estados Unidos ha acompañado al mundo en sus momentos más oscuros”. El personaje de Riz Ahmed le responde: “Ya no”.

A partir de ahí, aparecen varios fragmentos de reseñas, cada uno acompañado por una bandera que identifica el país de origen del crítico.

open image in gallery Tom Cruise en ‘Digger’ ( Warner Bros Pictures )

open image in gallery Hasta el lunes, el anuncio de ‘Digger’ que comparaba las críticas recibidas en Estados Unidos con las del extranjero había sido eliminado ( X )

La primera reseña, atribuida a un youtuber mexicano, describe la película como “épica, extraordinaria e incisiva”, según The Hollywood Reporter. A continuación aparece una crítica de The Playlist, identificada con una bandera de Estados Unidos, que califica a Digger de “grotesca y deliberadamente hortera”.

El contraste continúa con un crítico francés, que la define como “una joya de inteligencia”, seguido de una reseña estadounidense del New York Post que la considera “una película involuntariamente mala”.

Finalmente, el anuncio muestra al personaje de Cruise declarando: “¡Tú decides!”.

The Independent se puso en contacto con Warner Bros. para solicitar comentarios.

Desde el lunes, el anuncio ya no está disponible en X. Sin embargo, antes de que fuera retirado, varios seguidores reaccionaron con sorpresa a la peculiar estrategia promocional.

open image in gallery Sandra Hüller también forma parte del reparto como Emma Rockwell, la media hermana de Digger ( Warner Bros )

“Una locura de campaña publicitaria de Warner Bros. para promocionar Digger con el mensaje de que ‘los estadounidenses son estúpidos y juzgaron mal la película; miren estas reseñas de otros países’”, escribió un usuario en X.

“¡Carajo! Están criticando abiertamente a los estadounidenses por ser los únicos a los que no les gustó la película”, comentó otro.

Un tercero ironizó: “Dicen que los estadounidenses son demasiado tontos para entender Digger. Demuéstrales a los europeos que se equivocan y ve a verla al cine. Es tu deber patriótico”.

La cuenta oficial de Digger compartió el sábado otro anuncio con un mensaje similar, que todavía permanece disponible. El video comienza con el personaje de Cruise observando el poco alentador 51 % que la película registra en el agregador de reseñas Rotten Tomatoes.

A continuación aparecen en pantalla dos críticas negativas y, acto seguido, la imagen vuelve a Digger, quien dice en una escena de la película: “¿Saben qué? Que se jodan esas personas”.

“Tú decides”, decía el texto que acompañaba la publicación.

Sin embargo, The Independent no figuró entre los medios internacionales que recibieron Digger con más entusiasmo que la prensa estadounidense.

En su reseña de dos estrellas, la crítica Clarisse Loughrey señaló que Iñárritu había sido “(de forma un tanto injusta) vilipendiado en el pasado por lo fácil que resulta confundir la grandilocuencia con la arrogancia”. Aun así, consideró que Digger es “su obra más ambiciosa hasta la fecha” y, al mismo tiempo, una película que, pese a “toda su grotesca estética estadounidense”, apenas golpea “con la fuerza de una brisa ligera”. “Simplemente no es lo bastante cruel como para causar un verdadero impacto”, concluyó.

Sobre Cruise, Loughrey añadió: “Aunque Digger se ha dejado seducir por la idea de que Cruise supone toda una revelación, en realidad no hay una verdadera reinvención, sino un simple regreso al tipo de trabajo que hacía —¡hace más de dos décadas!— antes de encadenar éxitos de taquilla. Incluso su transformación con prótesis de látex recuerda al corpulento y calvo Les Grossman de Tropic Thunder (2008)”.

“Está formidable, como siempre. Y magnético. Recita sus diálogos como si estuviera preparando un disparo de francotirador. Su gran momento llega con un discurso dirigido al público sobre cómo su apego a la comodidad lo ha convertido en cómplice”.

Por su parte, Jacob Stolworthy, de The Independent, destacó en una de las primeras reacciones a la película que Digger dio “un gran salto que captó mi atención por completo”.

“Digger es el tipo de película que existe bajo sus propias reglas y casi desafía al público a que no le guste”, afirmó.

Digger ya está en cines.

Traducción de Leticia Zampedri