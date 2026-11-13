Robert Pattinson como James Bond: ¿por qué su elección parece imposible?

Los candidatos a convertirse en el próximo James Bond parecen multiplicarse y cada nuevo nombre es más famoso y sorprendente que el anterior. Después de meses en los que el papel del agente 007 parecía destinado a un actor prometedor con cierta trayectoria, probablemente alguien como Callum Turner, pareja de Dua Lipa, o Jack Lowden, protagonista de Caballos lentos, los rumores ahora apuntan a estrellas de mayor renombre. Primero se supo que Josh O'Connor había realizado una prueba para el papel y, este fin de semana, surgieron informes que sitúan a Robert Pattinson entre los aspirantes. A este ritmo, solo falta que en cualquier momento anuncien que Daniel Day-Lewis también se ha sumado a la competencia.

La incorporación de Pattinson sería, en particular, un gran triunfo para la franquicia de espionaje. De hecho, hay argumentos de sobra para considerarlo uno de los actores más interesantes de Hollywood en la actualidad. Desde que saltó a la fama como ídolo adolescente gracias a Harry Potter y el cáliz de fuego y Crepúsculo, el británico ha trabajado con una impresionante lista de cineastas, entre ellos los hermanos Safdie (Good Time), Bong Joon Ho (Mickey 17), Lynne Ramsay (Mátate, amor), Claire Denis (High Life), James Gray (La ciudad perdida de Z), Brady Corbet (La niñez de un líder) y Robert Eggers (El faro), además de colaborar en varias ocasiones con Christopher Nolan y David Cronenberg.

Pattinson es un intérprete versátil, excéntrico y capaz de destacar incluso en las películas menos logradas, aunque también suele ser lo mejor de aquellas que ya son excelentes. Solo este año ha encadenado una serie de actuaciones memorables: interpretó al prometido aterrorizado de Zendaya en la comentada película independiente El drama, dio vida a un villano malhumorado que se convirtió en protagonista de memes en La Odisea y, más recientemente, encarnó al presentador de televisión Chris Hansen, de aspecto tan inquietante como una mancha de petróleo, en la magnífica película biográfica Primetime. Y todavía tiene pendiente su participación en Duna: parte tres.

No cabe duda de que Pattinson sería un Bond fascinante. En cierto modo, ya demostró que tiene lo necesario en Tenet, la superproducción de Christopher Nolan estrenada en 2020 e inspirada en el universo del agente 007. Allí interpretó a un sofisticado espía involucrado en una trama de viajes temporales, incorporando ingeniosamente algunos rasgos de la personalidad del escritor Christopher Hitchens.

Sin embargo, también existen motivos para cuestionar si sería la elección adecuada. Para empezar, Pattinson ya es Batman. Y no se puede ser Batman y James Bond al mismo tiempo. Es una cuestión de sentido común: demasiado carisma para un solo hombre. Hay placeres que resultan excesivos, como un filete demasiado jugoso o una langosta con demasiada mantequilla.

Se ha hablado mucho de seguir el modelo de Daniel Craig, es decir, apostar por un actor poco conocido que esté atravesando el mejor momento de su carrera. Alguien cuya fama no termine eclipsando al personaje, algo que, en cierta medida, podría ocurrir con Pattinson. Después de todo, el británico siempre tendrá otros proyectos importantes esperando, junto a algunos de los directores más destacados de la industria.

También se da por sentado que Amazon, que ahora tiene el control creativo de la franquicia Bond, buscará a alguien dispuesto a interpretar al personaje en varias películas a lo largo de muchos años. (¿Acaso tienen ganas de repetir todo este proceso de selección dentro de cinco años? Yo, desde luego, no). Si Pattinson aceptara el papel, cuesta imaginarlo comprometiéndose durante tanto tiempo como Craig, cuya etapa como el agente 007 abarcó cinco películas y 15 años.

La edad también juega un papel importante. A sus 40 años, Pattinson es cuatro años mayor que O'Connor, Lowden y Turner. Aunque no se trata de una diferencia enorme, tampoco es irrelevante cuando se piensa en la edad ideal para interpretar de manera convincente a un personaje que debe afrontar constantes escenas de acción y acrobacias.

Sin tiempo para morir (ni para viajar en el tiempo): Robert Pattinson en ‘Tenet’, el thriller que desafía las reglas del tiempo ( Warner Bros )

Por otro lado, también es posible que Amazon no tenga intención de seguir el modelo tradicional de James Bond. La elección del director ofrece una pista: Denis Villeneuve, responsable de Duna y La llegada, es uno de los cineastas más prestigiosos que podrían ponerse al frente de una película del agente 007. Se trata de un autor consagrado que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, por lo que quizá su incursión en la franquicia merezca una estrella de la talla de Pattinson. (Además, ambos ya trabajaron juntos en la próxima entrega de Duna).

Una decisión así demostraría una enorme ambición por parte de Amazon y, en cierto modo, también de Pattinson. Sin embargo, las expectativas serían altísimas y cualquier resultado que no fuera una película de Bond memorable podría terminar siendo una decepción.

Claro que, a estas alturas, especular sobre quién interpretará al próximo James Bond empieza a parecer un ejercicio inútil, dada la imprevisibilidad del proceso de selección. No hace falta remontarse demasiado para recordar cuando todo el mundo daba por hecho que Aaron Taylor-Johnson se quedaría con el papel. O cuando Lowden parecía el favorito indiscutible, hace apenas unas semanas. Ya saben lo que dicen: los diamantes son para siempre, pero, al parecer, el proceso de selección del próximo James Bond también.

Traducción de Leticia Zampedri