Tom Cruise comenta sobre su intenso comportamiento en los rodajes: “Los rumores son ciertos”

Los compañeros de reparto de Tom Cruise deben considerarse avisados: el actor de Misión imposible espera que sus futuros colegas estén tan comprometidos como él.

El actor (64), conocido por su intensidad, ha protagonizado éxitos de Hollywood como Rain Man, Nacido el 4 de julio y Jerry Maguire, seducción y desafío; y el año pasado, este cuatro veces nominado al Oscar recibió un premio honorífico de la Academia por su trabajo en el cine.

En una nueva e inusual entrevista, Cruise se sinceró sobre su ética de trabajo y lo que esperaba de quienes trabajan en sus sets de filmación, antes del estreno de Digger, una comedia negra dirigida por Alejandro González Iñárritu.

En una conversación con la revista GQ, el intérprete dijo: “Trabajo duro, y la gente que trabaja conmigo lo sabe. Exijo mucho y soy sincero al respecto. Les digo: 'Los rumores son ciertos. ¿Tú quieres esto?'”.

open image in gallery Tom Cruise en el venidero filme ‘Digger’ ( Warner Bros )

Cuando le preguntaron si realmente decía eso, Cruise respondió: “¡Sí! Les digo: ‘Créanme, los rumores son ciertos. Estaré aquí antes que ustedes. ¿Qué experiencia quieren vivir?’. Y soy muy abierto”.

Añadió que desde joven le habían dicho que era “muy intenso” como compañero de trabajo. “Nunca sé qué decir. Soy intenso”, expresó, riendo.

“Me lo tomo con mucho humor, pero es así: cuando algo me interesa, quiero aprenderlo. Quiero entenderlo, superar la confusión y desarrollar esa habilidad”, continuó.

El actor también reveló que cuando no estaba en un set de filmación, se estaba preparando para su próxima película. “Siempre estoy estudiando algo. Siempre estoy aprendiendo algo. Las películas no empiezan solo cuando estás filmando en un set”, afirmó, y agregó que Iñárritu había pasado 10 años haciendo Digger.

open image in gallery Tom Cruise en diálogo con ‘GQ’ ( Youtube: GQ )

La película, cuyo estreno está previsto para el próximo mes, muestra a Cruise transformándose radicalmente en el acaudalado magnate petrolero Digger Rockwell, a quien se le encomienda la misión de salvar a la humanidad tras haber puesto al mundo en peligro. Comparte elenco con Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller y otros actores.

Los fans quedaron atónitos con la aparición de Cruise en el primer tráiler de la película, en el que su rostro parece estar modificado con prótesis, y algunos predijeron que podría ganar un Oscar por su actuación en este peculiar proyecto.

A principios de este año, se confirmó que el actor retomaría su papel de Pete “Maverick” Mitchell en la próxima secuela de su exitosa película de acción de 1986, Top Gun: pasión y gloria. Regresó al papel en 2022 para Top Gun: Maverick, que se convirtió en el debut en taquilla más rentable del actor hasta ese momento.

Traducción de Sara Pignatiello