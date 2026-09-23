El autor de Bond predice que “la gente se enfadará mucho” cuando se entere de quién interpretará al nuevo 007

El autor de James Bond, Charlie Higson, cree que los productores de la franquicia cinematográfica tienen una tarea imposible a la hora de elegir al actor para Bond 26, porque la decisión será criticada de todos modos.

Higson, autor del nuevo libro de 007, King Zero, ya había expresado su opinión sobre el favorito actual, Jack Lowden, y lo considera una elección “poco convincente”.

Ahora bien, el autor abordó sus propias creencias en torno al proceso de selección de reparto, declarando: “Sea cual sea la respuesta, todos se enfadarán mucho cuando se enteren”.

Cuando Daniel Craig fue elegido para interpretar al espía, los fans se indignaron por el cabello rubio del actor, y muchos también afirmaron que era demasiado rudo para transmitir la sofisticación del personaje.

open image in gallery Daniel Craig desmintió las previsiones y se convirtió en un Bond muy popular ( Amazon MGM Studios )

Sin embargo, cuando se estrenó Casino Royale en 2006, desafió de inmediato las expectativas, poniendo fin a su etapa en Sin tiempo para morir (2021) como uno de los Bonds más populares en los 60 años de historia de la franquicia.

Lowden, protagonista de Caballos lentos, es el favorito de las casas de apuestas para suceder a Craig en el papel, junto con otros aspirantes como Callum Turner y Jacob Elordi. Higson sugirió recientemente que Elordi era “demasiado alto” para el papel y que Turner tenía una “apariencia poco convencional”, pero declaró a The Telegraph que el personaje nunca debería cambiar de género.

“Bond podría ser negro, eso no sería un problema”, dijo, y añadió: “Pero no tendría sentido que Bond fuera mujer, porque el personaje trata sobre lo que significa ser hombre. Es una representación de la masculinidad y la hombría”.

Higson es conocido principalmente por escribir la serie de libros de Young Bond. Este spin-off de las novelas originales de Ian Fleming narra las aventuras de un James Bond adolescente mientras estudia en Eton College.

Escribió cinco libros de la serie antes de convertirse en el octavo autor en hacerse cargo de las novelas de Bond para adultos desde la muerte del autor original, Ian Fleming, en 1964. La novela de Higson, 007 al servicio de su Majestad, se publicó en 2023, mientras que su última novela, King Zero, sale a la venta este mes.

open image in gallery El autor de novelas de Bond, Charlie Higson, escribió dos novelas de 007 ( Getty Images )

El guionista de la próxima película de James Bond, Steven Knight, reveló recientemente que ya se eligió al actor e insinuó que estuvo escribiendo el guion pensando en él.

Knight apareció en el programa Today de Radio 4, donde le preguntaron si había escrito la película pensando en el actor elegido o basándose en lo que ya sabía sobre el personaje.

“Es un poco de ambas cosas”, respondió en la entrevista a principios de este mes. “Es cierto que facilita un poco las cosas saber quién es esa persona, pero también hay que escribir el personaje, no al actor”.

Cuando se le preguntó cuándo exactamente supo quién iba a suceder a Daniel Craig en el papel, Knight se mostró incómodo y añadió: “Les remito a mi respuesta anterior”.

La decisión fue tomada por los productores Amy Pascal y David Heyman, así como por el director de Duna, Denis Villeneuve, quien dirigirá la película.

open image in gallery Jack Lowden, protagonista de ‘Caballos lentos’, es actualmente el favorito para interpretar a Bond ( Getty )

Knight afirmó que está “tratando de ignorar” el frenético interés que despertó el proyecto, que será la primera película de Bond desde que la veterana productora Barbara Broccoli cediera las riendas de Aston Martin a Amazon.

“Lo único que puedo decir es que siento que estoy cumpliendo con mi deber para con el rey y la patria; si eres un escritor británico, tienes que hacerlo”.

Continuó: “Lo que pasa con Bond es que es un universo y una franquicia en sí mismos. Obviamente, hay que hacerla evolucionar, pero me encanta cómo está ahora. Me encanta que sea británica y que no sea de DC ni de Marvel”.

Traducción de Olivia Gorsin