George Clooney revela su candidato favorito para interpretar a James Bond: “Es alto, guapo y británico”

Si George Clooney pudiera elegir, le entregaría las llaves del Aston Martin de James Bond a un actor británico con el que trabajó en 2023.

El actor y director (65) ha expresado su convicción de que Callum Turner sería el sustituto ideal de Daniel Craig en la franquicia de 007, cuya próxima película está siendo dirigida por Denis Villeneuve, director de Duna.

Aunque entre los candidatos que se rumorea figuran Jacob Elordi, Harris Dickinson y Jack Lowden (protagonista de Caballos lentos), Clooney afirma que Turner (36) sería “el tipo perfecto para hacerlo” ya que “es alto, guapo, encantador y británico”.

open image in gallery George Clooney cree que Callum Turner sería el James Bond “perfecto” ( Getty Images )

Según declaró a The Hollywood Reporter: “Espero que Callum acabe siendo el próximo Bond. Creo que sería un Bond fantástico”.

Clooney dirigió a Turner en la película de 2023 The Boys in the Boat, un drama sobre el equipo de remo de la Universidad de Washington, EE. UU., y su búsqueda por competir en los Juegos Olímpicos de Verano de 1936.

Sin embargo, Turner, quien recientemente se casó con la estrella del pop Dua Lipa, se ha mantenido evasivo sobre el tema, y le dijo al medio: “Sé tanto como ustedes, de verdad, sé tanto como ustedes”.

El actor, cuyos créditos incluyen la serie de la BBC The Capture y el spin-off de Harry Potter, Animales fantásticos y dónde encontrarlos, “se rió y bajó la mirada a sus zapatillas” cuando se le preguntó si le gustaría asumir el papel, y agregó: “No voy a hacer comentarios al respecto”.

Turner continuó: “Les diré lo gracioso del asunto de Bond: ¡hasta tus mejores amigos te preguntan, y te envían mensajes personas con las que no has hablado en 10 años, y no sabes nada!”.

open image in gallery Callum Turner en la película de George Clooney de 2023 ‘The Boys in the Boat’ ( Amazon Studios )

“Es una situación muy extraña, que algo esté pasando y que a la vez no pase nada. Sinceramente, no sé nada. Me resulta bastante divertido”, expresó.

La próxima película de Bond, escrita por Steven Knight, creador de Peaky Blinders, se encuentra actualmente en proceso de selección de su protagonista. Será la primera película de Bond desde que Amazon MGM adquirió el control creativo total de la franquicia en febrero de 2025.

Daniel Craig, quien protagonizó cinco películas como James Bond, comenzando con Casino Royale en 2006, anunció que dejaría el papel en 2019, y Sin tiempo para morir (2021) fue su última aparición como el agente 007. Desde entonces, se ha especulado mucho sobre quién retomaría el papel.

Idris Elba, antiguo candidato para el papel de Bond, declaró a principios de esta semana que nunca se había considerado una opción “legítima” debido a que el personaje siempre ha sido interpretado por hombres blancos.

“Siempre he pensado que no es algo realista”, declaró a la revista GQ , y continuó: “James Bond fue escrito como fue escrito por una razón. Pero me sentí halagado por la sugerencia”.

Añadió que, de haber sido él quien interpretara el papel, a los seguidores de toda la vida de la franquicia podría no haberles gustado la decisión.

“Creo que, siendo realistas, algunos mercados simplemente no aceptan eso. Bond es un fenómeno mundial. Y no todos los públicos aceptarán que un hombre negro, un hombre africano, interprete a Bond. Eso no es lo que les gusta en su cultura. Punto”, explicó.

Sobre si un actor negro debería interpretar el papel, Elba no lo considera vital. Afirmó: “Bond es tan irreal que un toque de realidad está bien, pero no intentemos hacerlo políticamente correcto. Creo que hay que ser fiel a su esencia: escapismo. No intentemos complacer los gustos del mundo. Debe ser simplemente Bond”.

Traducción de Sara Pignatiello