Aún faltan ocho meses para el estreno de Duna: parte tres, pero la producción ya presentó su escena inicial, que algunos comparan con un clásico de Steven Spielberg.

La nueva película de Denis Villeneuve retoma los hechos de la segunda entrega, que concluyó con Paul Atreides derrocando al emperador, reclamando el trono y desatando una guerra santa liderada por los Fremen en toda la galaxia.

En esta ocasión, la historia avanza 17 años y muestra a Paul en el poder, aunque atrapado, según Timothée Chalamet, en su peor pesadilla. Un adelanto de siete minutos ofrece una muestra de ese tono: Duncan Idaho, interpretado por Jason Momoa, le dice: “Has conquistado la galaxia. Has destruido miles de mundos. Creo que no tienes remedio”.

open image in gallery Timothée Chalamet será “su peor versión” en Duna: parte tres ( Warner Bros )

Gran parte del metraje se centra en Stilgar, interpretado por Javier Bardem, al frente de los Fremen en plena guerra. Según los asistentes, la secuencia recuerda al impactante inicio de Salvar al soldado Ryan (1998), dirigida por Steven Spielberg.

“Vi los primeros siete minutos de Duna: parte tres. Se nota la influencia de Rescatando al soldado Ryan”, escribió el periodista Sean Fennessy en X. A su vez, el creador de Deadpool, Rob Liefeld, comentó: “Fue como si Denis Villeneuve trasladara Rescatando al soldado Ryan al espacio. Es intensa y sombría, con imágenes realmente impresionantes”.

La escena del desembarco en Omaha de Salvar al soldado Ryan, que costó unos 11 millones de dólares y utilizó cerca de 1.000 extras, se considera un referente del cine bélico.

En cuanto al tono, Villeneuve adelantó que Duna: parte tres será distinta a las entregas anteriores. No quería repetir la fórmula. Quería ir en otra dirección”, dijo en CinemaCon. “Es más intensa, tiene un ritmo más ágil y una mayor carga emocional”.

Además, la película suma a Robert Pattinson como el villano Scytale. En las novelas de Frank Herbert, el personaje es un Bailarín Facial tleilaxu, un ser modificado genéticamente y experto en manipulación que forma parte de una conspiración para derrocar al emperador Paul Atreides.

open image in gallery Jason Momoa, Denis Villeneuve, Timothée Chalamet y Zendaya presentan material de Duna: parte tres ( Getty )

La nueva película también contará con el regreso de Zendaya como Chani, Rebecca Ferguson como Lady Jessica, Florence Pugh como Irulan, Anya Taylor-Joy como Alia Atreides e Isaach De Bankolé como Farok.

En cuanto a la saga, comenzó en 2021 con Duna, que adaptó la primera parte de la novela homónima de Frank Herbert, publicada en 1965. La segunda entrega llegó en 2024 y completó esa historia. Ahora, Duna: parte tres se basa en Dune Messiah, el segundo libro de la saga.

El estreno está previsto para el 18 de diciembre, fecha en la que también llegará a los cines la próxima película de los Vengadores, Doomsday.

Traducción de Leticia Zampedri