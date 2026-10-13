Ben Affleck ha hablado con franqueza sobre el peor momento de su carrera, tras describir una producción “condenada al fracaso” en la que presenció “una de las cosas más horribles” que jamás había visto.

El actor, cuya nueva película, Animales, ya está disponible en Netflix, reflexiona sobre su papel como Batman en Liga de la Justicia de 2017, una película que estuvo plagada de problemas durante toda su producción, y que fue tan traumática para Affleck que ha jurado no volver a protagonizar ninguna otra película de superhéroes.

“La verdad es que la experiencia con Liga de la Justicia fue muy negativa por muchas razones diferentes”, dijo Affleck en el pódcast Happy Sad Confused.

open image in gallery Ben Affleck interpretó a Batman en ‘Liga de la Justicia’ ( Warner Bros )

“En parte se debió a mi situación personal, en parte a la tragedia que ocurrió en aquel momento, y también al hecho de que vi claramente que no se debe hacer una película así cuando el estudio está en desacuerdo con el cineasta. Es un error garrafal. Eso fue lo que realmente la condenó al fracaso”, explicó.

El director Zack Snyder abandonó la producción de Liga de la Justicia a mitad del rodaje tras la muerte de su hija, y Joss Whedon, director de Buffy la Cazavampiros, se hizo cargo de la dirección durante el resto de la película. A petición de Warner Bros., Whedon modificó el tono más oscuro del filme, alejándolo drásticamente de la visión original de Snyder.

“Eso fue una m****a”, recordó Affleck, y continuó: “Que lo sacaran de la película y las regrabaciones que tuvimos que hacer. Si quieres saber cuál fue el peor momento de mi carrera, fue ese. Fue una de las cosas más horribles que he visto en mi vida. Fue repugnante”.

Snyder había sugerido anteriormente que quería continuar, pero que necesitaba discutir con el estudio sobre la dirección creativa de la película. En el libro Release the Snyder Cut de Sean O’Connell, confesó: “Simplemente estaba harto. Sentía que mi familia me necesitaba más que toda esta tontería, y que debía honrarlos y hacer lo mejor posible para sanar ese mundo”.

En 2025, Affleck habló sobre sus sentimientos negativos en torno a Liga de la Justicia, explicando cómo permitió que su vida personal afectara la energía que aportaba al set de Liga de la Justicia, que también contó con Henry Cavill como Superman, Gal Gadot como la Mujer Maravilla, Ezra Miller como Flash, Jason Momoa como Aquaman y Ray Fisher como Cyborg.

open image in gallery Ben Affley dijo que el rodaje de ‘Liga de la Justicia’ había sido el “peor momento de [su] carrera” ( Getty Images )

“He tenido mis fallos como actor; pueden verlos en las distintas películas y juzgarlos ustedes mismos”, expresó, y siguió: “Pero en lo que respecta a por qué tuve una mala experiencia [en Liga de la Justicia], en parte se debe a que llevaba mucha infelicidad al trabajo cada día. No aportaba mucha energía positiva. No causaba problemas, pero simplemente llegaba, hacía mi trabajo y me iba a casa. Hay que hacer más que eso”.

En aquel momento, Affleck iba a dirigir y protagonizar The Batman, lo que habría supuesto su primera vez interpretando al personaje en una película en solitario. Sin embargo, a principios de 2017, se apartó de la dirección y buscó tratamiento para el alcoholismo, y dos años después abandonó oficialmente el proyecto.

Traducción de Sara Pignatiello