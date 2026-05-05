Steven Soderbergh reveló que las escenas generadas con inteligencia artificial representan cerca del 10 % de su próximo documental sobre John Lennon. Además, aseguró que cree que el fallecido integrante de The Beatles habría aprobado este enfoque.

El director ganador del Oscar centra el proyecto en la última entrevista radial en profundidad de Lennon, realizada junto a su esposa Yoko Ono el 8 de diciembre de 1980, apenas 12 horas antes de que Mark David Chapman lo asesinara en Nueva York.

Al hablar sobre el proceso creativo, Soderbergh, director de Erin Brockovich y La gran estafa, explicó que utilizó inteligencia artificial para generar imágenes y secuencias que acompañan momentos en los que Lennon y Ono abordan ideas más abstractas.

El uso de esta tecnología en el cine y la televisión ha generado un debate creciente. De hecho, la Academia de Hollywood actualizó recientemente sus reglas de elegibilidad y endureció los criterios relacionados con el uso de inteligencia artificial en las producciones.

open image in gallery Steven Soderbergh dirige un nuevo documental sobre John Lennon ( Getty )

“Ahora tenemos la historia organizada en capítulos y empezamos a completar las partes en las que John y Yoko hablan de experiencias concretas, piezas musicales específicas o personas. Sobre ese material incorporamos archivos: a veces imágenes fijas, otras veces video”, explicó Soderbergh a Deadline. “En este punto, los únicos vacíos corresponden a los momentos en que hablan en términos más abstractos o filosóficos”.

Dado que cerca del “10 por ciento” de la película se basa en ese tipo de contenido, el director señaló que buscaban crear imágenes que “reforzaran lo que dicen, pero desde un enfoque metafórico”.

“Por eso empezamos a experimentar con inteligencia artificial, para ver si podíamos generar imágenes que encajaran con ese discurso”, comentó. “Intento traducir esas ideas en algo visualmente interesante, pero también nos estamos quedando sin presupuesto”.

Ante ese escenario, Soderbergh y su equipo se asociaron con la empresa tecnológica Meta para desarrollar estas secuencias. “Nos dijeron: ‘Este es un buen momento, porque necesitamos que un cineasta pruebe algunas de las herramientas que estamos desarrollando. Si aceptas ser parte del proceso, te facilitamos la tecnología y terminamos la película’. Así que acepté”, relató.

El director reconoció que la inteligencia artificial es un tema sensible, pero defendió su uso en este proyecto. Según explicó, no se emplea para reemplazar el trabajo humano, sino como un recurso complementario dentro del proceso creativo.

open image in gallery La última entrevista conjunta de John Lennon y Yoko Ono será el tema del documental de Soderbergh ( Getty Images )

“Existe una forma de usar la inteligencia artificial con la intención de engañar o manipular, al crear imágenes que parecen reales. Pero también hay otro uso, como el que hacemos en el documental, donde es evidente que se trata de IA y se emplea de manera similar a los efectos visuales o a cualquier otra tecnología no fotográfica”, explicó Soderbergh.

El director añadió que consultó a Sean Ono Lennon sobre qué habría pensado su padre respecto a este tipo de herramientas. “Me dijo: ‘Le habría encantado participar’. Le fascinaba la tecnología nueva, igual que a los Beatles”, contó.

“Él habría querido experimentar, ver hasta dónde podía llegar. Así era. Nunca sabremos qué habría pensado realmente, pero, según su hijo, le habría interesado probarlo”, agregó.

En los últimos años, la inteligencia artificial se convirtió en un tema central en la industria del cine y la televisión, y figuras como Guillermo del Toro, James Cameron y Ben Affleck han expresado posturas diversas al respecto.

Del Toro, ganador del Oscar por La forma del agua, afirmó en octubre que “preferiría morir” antes que trabajar con IA. Por su parte, Ben Affleck sostuvo en enero que es “muy poco probable” que esta tecnología genere películas con verdadero valor artístico.

Este fin de semana, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas actualizó sus reglas de elegibilidad. A partir de ahora, solo se considerarán para los premios Oscar las interpretaciones “realizadas por seres humanos con su consentimiento verificable”.

Traducción de Leticia Zampedri