La actriz Melissa Barrera no se guarda nada sobre lo que piensa de Scream 7, tres años después de haber sido despedida de la franquicia de películas de terror por manifestarse en contra de Israel.

Tres años después de que la productora Spyglass despidiera a Barrera de su papel protagonista en la película por sus publicaciones en redes sociales sobre el conflicto en Gaza, la intérprete (35) habló abiertamente sobre la polémica en una nueva entrevista con Variety, en la que criticó a sus antiguos compañeros de reparto por ponerse del lado de quienes la despidieron.

Tras la salida de Barrera y la posterior decisión de su coprotagonista Jenna Ortega de abandonar el proyecto junto con el director, la productora se apresuró a reestructurar la película trayendo de vuelta a algunas de las estrellas originales de la franquicia, incluyendo a Neve Campbell y Matthew Lillard.

Cuando se le preguntó si consideraba que las personas que aceptaron hacer la película después de su despido eran “esquiroles” que dieron la espalda a las protestas contra la guerra en Palestina, Barrera respondió: “Oh, totalmente. Creo que todos lo son. Y tienen que vivir con eso”.

La también protagonista del musical In The Heights añadió: “La única manera en que pudieron hacer esa película después de lo sucedido fue explotando la nostalgia al máximo”.

open image in gallery Melissa Barrera fue despedida de la saga ‘Scream’ tras mostrar su apoyo a Gaza ( Getty )

El nostálgico regreso a las raíces de la franquicia pareció funcionar: los informes iniciales mostraron que Scream 7 pulverizó récords de taquilla para convertirse en la película más taquillera de la longeva franquicia, con 97,2 millones de dólares en ventas de entradas en todo el mundo durante su fin de semana de estreno.

Sin embargo, Barrera cuestionó la validez de las ganancias reportadas por Paramount y Spyglass.

Tras coincidir con el entrevistador deVariety en que que Scream 7 “[era] un desastre”, dijo: “Lo sé. Y creo que mintieron sobre las cifras. No creo que haya recaudado tanto dinero”.

open image in gallery Neve Campbell volvió a interpretar el papel de Sidney Prescott en ‘Scream 7’ ( Getty )

Continuó: “Pero en la puerta del teatro, firmo autógrafos de Scream todas las noches. La gente que me admira por esas películas viene a ver el espectáculo, y eso nunca me lo podrán quitar”.

Barrera protagonizó dos películas de la saga Scream, interpretando al personaje principal, Sam Carpenter: Scream en 2022, también conocida como Scream 5, y Scream VI en 2023.

A pesar de su repentina salida de la serie, afirmó que sigue agradecida a las películas por el lugar que ocuparon en su carrera.

“La realidad es que Scream siempre será una parte importante de mí porque fueron dos años de mi vida”, dijo, y añadió: “Me aportó mucho, y estoy especialmente agradecida a los directores Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett por darme esa oportunidad. Eso no se ha vuelto amargo para mí. Ellos no tienen ese poder”.

Traducción de Sara Pignatiello