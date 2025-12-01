James Cameron afirma que nunca usará actores generados con IA, ya que los considera “espantosos”

James Cameron afirma que le resulta “horrorosa” la idea de que la IA pueda crear a un actor.

En una nueva entrevista, el director de Titanic habló sobre el uso de tecnología e inteligencia artificial en el cine, incluido su próximo filme Avatar: Fuego y cenizas, y explicó por qué cree que la IA generativa no puede “crear algo nuevo que nunca se haya visto”.

“Durante años existió esta idea de: ‘Están haciendo algo extraño con computadoras y están reemplazando actores’, cuando en realidad, si profundizas y ves lo que hacemos, es una celebración del momento entre actor y director”, dijo en el programa CBS Sunday Morning, al referirse al proceso que él llama “captura de actuación”, que usó extensamente en Fuego y cenizas.

El ganador del Oscar explicó cómo funciona: actores como Sigourney Weaver y Zoe Saldaña primero filman las escenas submarinas ambientadas en Pandora, el planeta similar a la Tierra, dentro de un tanque de casi 250.000 galones.

Luego, ese material sirve de base para reconstruir cada gesto y movimiento. “Usamos un montón de cámaras para captar la actuación corporal del actor”, señaló el cineasta. “Y usamos una cámara (ahora en realidad dos) para grabar su rostro. Están en primer plano el cien por ciento del tiempo. Pero hay algo hermoso en eso: es muy parecido a un ensayo teatral”.

En contraste, Cameron sostuvo que esto es lo “opuesto” a la IA generativa, donde la actuación de un actor podría crearse mediante un “texto de indicación”.

“Ahora bien, en el extremo opuesto está la IA generativa, que puede crear un personaje desde cero. Puede inventar un actor”, dijo. “Puede crear una actuación desde cero con un texto. Eso, para mí, es aterrador. Es lo contrario. Es exactamente lo que no estamos haciendo”.

Por eso, enfatizó que no desea que una computadora haga lo que él considera central en su trabajo con intérpretes. “No quiero reemplazar a los actores porque me encanta trabajar con ellos”.

open image in gallery Lo'ak (con la voz de Britain Dalton), a la izquierda, y Tsireya (con la voz de Bailey Bass) en ‘Avatar: Fuego y cenizas’ ( 20th Century Studios/Disney )

Sobre las limitaciones de la IA generativa, Cameron continuó: “Lo que la IA generativa no puede hacer es crear algo nuevo que nunca se haya visto. Si lo piensas, los modelos son un truco de magia. Lo que pueden hacer es asombroso. Pero se entrenan con todo lo que ya se hizo. No pueden entrenarse con lo que todavía no existe”.

“Entonces verás, en esencia, todo el arte y la experiencia humana metidos en una licuadora, y obtendrás algo que es una especie de promedio de eso. Lo que no podés tener es la experiencia única de vida de un guionista o sus manías personales. No vas a encontrar las idiosincrasias de un actor en particular”, agregó. “El acto de interpretar, el acto de ver a un artista crear en tiempo real se volverá aún más sagrado”.

A inicios de este año, el lanzamiento de la “actriz” de IA Tilly Norwood generó un fuerte rechazo en la industria del entretenimiento, especialmente después de que un reporte de Deadline afirmara que agentes de talento en Hollywood ya estaban mostrando interés en Tilly.

Norwood es una creación virtual de piel blanca, cabello castaño y ojos marrones, propiedad de Xicoia, un estudio de talentos vinculado a la productora de IA Particle6.

La actriz de En el barrio, Melissa Barrera, calificó la noticia como “repugnante”. “Ojalá todos los actores representados por el agente que hace esto lo abandonen”, escribió.

Por su parte, Mara Wilson, estrella de Matilda, preguntó: “¿Y qué pasa con las cientos de mujeres reales cuyas caras se usaron para componer la de ella? ¿No podían contratar a alguna de ellas?”.

open image in gallery James Cameron, izquierda, describe el proceso de captura de actuación en el que actores como Sigourney Weaver, derecha, deben filmar escenas submarinas en un tanque de casi 250.000 galones ( Getty )

En una entrevista aparte con IGN a finales de septiembre, Cameron habló sobre explorar el uso de IA para “reducir costos en efectos visuales”, pero afirmó que, cuando se trata de escribir, dirigir y actuar, seguirá trabajando con humanos.

“No quiero que un modelo de IA escriba mis guiones. Un buen guionista tiene una mirada particular sobre el mundo, una experiencia de vida única, y eso es lo que viene a expresar. Eso es lo que hacen los directores. Eso es lo que hacen los actores”, expresó.

“Creo que la IA generativa ofrece muchas posibilidades y muchas amenazas para nuestro propósito creativo en la vida. Muchas cosas van a cambiar en los próximos años. Lo que no creo que cambie para mí es contar historias con actores”.

La huelga de 2023 de SAG-AFTRA, el sindicato de Hollywood que representa a 160.000 actores de cine y televisión, estuvo relacionada en parte con la preocupación por el avance de la IA en la industria.

Durante el paro, SAG-AFTRA denunció que los estudios proponían usar “IA revolucionaria” para escanear a los figurantes y pagarles solo un día de trabajo, mientras las compañías conservarían la propiedad de esos escaneos para utilizarlos en cualquier proyecto.

Avatar: Fuego y cenizas tiene previsto su estreno en cines el 19 de diciembre.

Traducción de Leticia Zampedri