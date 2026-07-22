El supuesto “boicot” a ‘La Odisea’ no frena el éxito en taquilla de la película de Christopher Nolan

Adaptar un texto clásico siempre implica el desafío de satisfacer a públicos muy distintos, pero Christopher Nolan parece haber encontrado la fórmula con La Odisea, ya que la película no solo se ha convertido en la mejor valorada de su carrera, sino también en un gran éxito de taquilla.

La adaptación del poema épico de Homero, dirigida por el cineasta de Oppenheimer, se estrenó el viernes 17 de julio y recaudó 264 millones de dólares en su primer fin de semana, superando incluso el debut de Oppenheimer en 2023, cuando coincidió con el fenómeno conocido como "Barbenheimer", tras estrenarse el mismo día que Barbie.

Se trata del mejor estreno de Nolan desde El caballero de la noche asciende (2012), y todo indica que La Odisea se convertirá en una de las películas más taquilleras de su filmografía, junto a El caballero de la noche (2008) e Inception (2010), que recaudaron 1.090 millones y 839 millones de dólares, respectivamente.

La película cuenta con hasta 18 funciones diarias en complejos cinematográficos de todo el mundo, muchas de ellas con entradas agotadas o casi completas. Además, todas las proyecciones en el BFI IMAX están vendidas hasta mediados de septiembre.

open image in gallery Matt Damon en ‘La Odisea’, la película de Christopher Nolan ( Universal Pictures )

El éxito de La Odisea no solo se reflejó en la taquilla. También representó una victoria frente a sectores de internet que intentaron desacreditar la película incluso antes de su estreno, entre ellos Elon Musk, quien cuestionó algunas decisiones de reparto, como la elección del actor trans Elliot Page para interpretar a Sinon y de la actriz Lupita Nyong'o como Helena de Troya.

Nyong'o restó importancia a las críticas al afirmar en una entrevista con Elle que "nuestro reparto es representativo del mundo". Ambos actores interpretan papeles secundarios, pero relevantes para la historia.

La actriz también señaló que "las críticas existirán tanto si las abordo como si no", según recogió The Telegraph. Para Nolan, la reacción previa al estreno era "irrelevante", sobre todo porque quienes la criticaban aún no habían visto la película.

Aunque las redes sociales se llenaron de publicaciones que la calificaban de fracaso y pronosticaban un mal desempeño en taquilla, el éxito de La Odisea mostró que esas críticas no alejaron al público, que acudió masivamente a las salas.

open image in gallery Elliot Page interpreta un papel breve, pero clave, en ‘La Odisea’ ( Universal Pictures )

Tras la publicación de las primeras imágenes y avances, Nolan también recibió críticas de especialistas en La Odisea, quienes cuestionaron decisiones de producción como el vestuario y el uso del inglés contemporáneo. Entre los señalamientos figuraban que los personajes masculinos llevaran pantalones en lugar de túnicas y el empleo de la palabra dad en vez de father. La versión final ha dividido a esos sectores: algunos consideran que esos cambios son inaceptables, mientras que otros aceptan las licencias artísticas del director.

Era poco probable que la película fuera una adaptación completamente fiel al poema de Homero. Nolan modificó y condensó algunos pasajes para ajustarlos a su visión temática y mantener una duración inferior a las tres horas.

El resultado es una obra con el sello característico del director: una narración no lineal sobre un protagonista que enfrenta el paso del tiempo, la memoria y el deseo de reencontrarse con sus seres queridos. Al igual que Oppenheimer, la película también explora las secuelas psicológicas de un personaje marcado por la muerte de inocentes.

Aunque la cinta tiene detractores, la recepción ha sido mayoritariamente positiva. En este momento, es la película mejor valorada de Nolan en Rotten Tomatoes, con un 95 % de aprobación, y mantiene una calificación promedio de 4,4 sobre 5 en la plataforma Letterboxd.

Para muchos, el director ha consolidado su posición como uno de los grandes referentes del cine de gran espectáculo, en la línea de cineastas como David Lean y Steven Spielberg. Como muestra de ese éxito, La Odisea superó en una sola semana la recaudación mundial de la más reciente película de Spielberg, Disclosure Day, que obtuvo 236,1 millones de dólares durante sus cinco semanas en cartelera.

open image in gallery Las funciones de ‘La Odisea’ en el BFI IMAX están agotadas hasta el 9 de septiembre ( BFI )

El elenco de La Odisea también incluye a Anne Hathaway como Penélope, esposa de Odiseo; Zendaya como Atenea; Charlize Theron como Calipso; Jon Bernthal como Menelao; y Benny Safdie como Agamenón. La película sigue el peligroso viaje de Odiseo de regreso a Ítaca tras la guerra de Troya, al tiempo que muestra las dificultades que enfrentan su esposa y su hijo durante su ausencia.

La cinta ha recibido elogios generalizados de la crítica. En su reseña de cinco estrellas para The Independent, Clarisse Loughrey escribió: "Como ejercicio de adaptación, Nolan ha logrado algo que, lo admito, creía casi imposible. Su sello está presente en toda la película: es una producción intelectual, brutal y poderosa al estilo de Hollywood, pero nunca pierde de vista el texto original ni demuestra una comprensión superficial de él".

La crítica añadió: "No hay una sola decisión que parezca tomada a la ligera, ni una que imagine que el propio Nolan no pudiera defender con facilidad, para frustración de ciertos sectores de internet".

Traducción de Leticia Zampedri