El tráiler de ‘Avengers: Doomsday’ muestra el regreso de Chris Evans y a Robert Downey Jr. como Doctor Doom

Marvel finalmente publicó el primer tráiler completo de Avengers: Doomsday, en el que Thor, interpretado por Chris Hemsworth, une a héroes de múltiples universos para enfrentarse a un nuevo enemigo: el Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr.

La película, la primera parte de la final de Avengers, contará con casi todos los personajes principales del Universo Cinematográfico de Marvel, incluidos Steve Rogers (Chris Evans), los X-Men, los Cuatro Fantásticos, Thor (Chris Hemsworth) y Yelena Belova (Florence Pugh).

En el tráiler, Thor anuncia: “Algo se acerca. Algo que tal vez no podamos evitar. Antes de que termine el día, nos enfrentaremos a una decisión impensable. Luché con muchos guerreros a lo largo de mi vida. Eran mucho más fuertes que todos nosotros juntos. Y murieron”.

Y agrega: “Ellos murieron enfrentándose a enemigos y amenazas que me asustaban mucho menos que esta”, advierte. “Todo lo que sacrificaron habrá sido en vano si no permanecemos unidos”.

open image in gallery Hemsworth interpreta a Thor ( Marvel/YouTube )

“Si regresan, regresarán como hermanos y hermanas”, continúa Thor. “Pero recuerden mis palabras: vamos a necesitar un milagro”.

Luego queda atónito ante la llegada de Steve Rogers (Evans), quien decidió viajar al pasado para estar con Peggy Carter en Avengers: Endgame Posteriormente, regresó como un anciano para entregarle su escudo del Capitán América a Sam Wilson.

open image in gallery Chris Evans regresa en un estreno muy esperado ( Marvel/YouTube )

Marvel también publicó una nueva sinopsis de la película, que dice: “Los universos chocan y la saga del Multiverso comienza su capítulo final en Avengers: Doomsday de Marvel Studios”.

“Los héroes entrañables de tres universos distintos se verán envueltos en una colisión mortal y, en última instancia, se enfrentarán a una amenaza existencial como nunca antes habían conocido. Esta película épica sentará las bases para el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel”.

Otros personajes que aparecen en el tráiler son Shang-Chi (Simu Liu), los Panteras Negras, Gambit (Channing Tatum) y Magneto (Ian McKellen), así como Downey Jr. como el supervillano Doctor Doom.

open image in gallery Downey Jr. luciendo una camiseta del Doctor Doom en la CinemaCon en abril ( AFP/Getty )

El nuevo alter ego en pantalla del actor de 61 años es un personaje completamente distinto de Iron Man, también conocido como Tony Stark, quien se sacrificó utilizando las Gemas del Infinito para derrotar a Thanos en Endgame.

Estrenada en 2019, Endgame batió récords de taquilla al convertirse en la primera película en alcanzar los mil millones de dólares de recaudación en su primer fin de semana.

En Estados Unidos, Endgame recaudó la cifra récord de 350 millones de dólares en su fin de semana de estreno. Se espera que Avengers: Doomsday tenga un rendimiento similar, si no mejor, cuando se estrene en cines el 18 de diciembre.

Traducción de Olivia Gorsin