La impactante historia real detrás de ‘Una tóxica historia de amor’, el documental de Netflix

Cuando Michelle Hadley fue arrestada en junio de 2016, las acusaciones contra la estudiante de posgrado, de 29 años, conmocionaron a California.

La fiscalía sostenía que Hadley había intentado vengarse de su expareja, el alguacil adjunto Ian Diaz, y de la nueva esposa de este, Angela, mediante una campaña de acoso. Según la investigación, la pareja recibió varias amenazas anónimas y alguien publicó anuncios en el sitio de clasificados Craigslist para invitar a hombres a participar en una supuesta "fantasía de violación" en la vivienda de Ian y Angela.

Hadley pasó casi tres meses en prisión preventiva hasta que, en 2017, el caso se derrumbó por completo.

Lo que en realidad había ocurrido resultó ser aún más impactante que las acusaciones iniciales. Los hechos, que ahora se abordan en el documental de Netflix Una tóxica historia de amor, desataron un escándalo que sacudió al acomodado suburbio de Anaheim.

Cuando los verdaderos responsables finalmente fueron llevados ante la justicia, el fiscal del condado de Orange, Tony Rackauckas, afirmó que Hadley había sido, en realidad, una víctima inocente de un "plan diabólico".

open image in gallery Michelle Hadley fue arrestada en 2016 antes de que las autoridades determinaran que era la víctima inocente de un supuesto "plan diabólico" ( Netflix )

Michelle Hadley conoció a Ian Diaz por internet en 2013 y poco después iniciaron una relación seria. La pareja compró un departamento en un suburbio de Anaheim, California, ciudad ubicada a unos 40 kilómetros al sureste de Los Ángeles y conocida por albergar Disneyland. La compra representó un importante compromiso económico para ambos, con una hipoteca de 500.000 dólares y un pago inicial de 15.000 dólares que fue cubierto por Hadley.

La relación terminó en agosto de 2015. Apenas unos meses después, en febrero de 2016, Diaz se casó con su nueva pareja, Angela, a quien había conocido en un sitio de citas. En mayo de ese mismo año, ambos comenzaron a recibir correos electrónicos amenazantes enviados desde una cuenta anónima llamada "Lilithistruth".

Según la investigación posterior, los mensajes habían sido enviados por el propio Diaz y su esposa. De acuerdo con la fiscalía, el objetivo del plan era presionar a Hadley para que renunciara a su derecho sobre la mitad del departamento que habían comprado juntos.

La acusación sostiene que la pareja creó varias cuentas en internet a nombre de Hadley y publicó, además de responder, anuncios de "fantasías de violación" en Craigslist, lo que llevó a varios hombres a presentarse en su vivienda. Después, simularon lo que la fiscalía describió como "agresiones sexuales falsas" antes de llamar a la policía.

El 13 de junio de 2016, los agentes acudieron a la casa de los Diaz y, según la acusación, Ian señaló de inmediato a su expareja como responsable. "Necesita estar esposada y en una habitación acolchada", habría dicho sobre Hadley.

También preguntó a los policías: "¿Cuándo van a arrestar a esta chica por enviar toda esta basura y contratar a tipos de Craigslist para violar a [Angela]?".

open image in gallery Ian y Angela Díaz parecían ser víctimas de acoso, pero la investigación concluyó que eran los presuntos responsables ( Netflix )

El 24 de junio, Angela Diaz volvió a llamar al 911. Aseguró que un hombre había intentado violarla en el garaje de su casa, y cuando la policía llegó la encontró con la camisa rasgada y enrojecimiento en el cuello y los senos.

Ese mismo día, Michelle Hadley fue arrestada y acusada de intento de violación y acoso, cargos por los que enfrentaba una posible condena de cadena perpetua. Permaneció 88 días en prisión antes de que saliera a la luz lo que había ocurrido.

La investigación forense digital reveló que las cuentas utilizadas bajo el nombre de "Lilithistruth" no habían sido creadas por Hadley, sino por Angela Diaz. Los registros de actividad de los dispositivos y las direcciones IP desmintieron la versión de la pareja. Hadley nunca había acosado a nadie.

open image in gallery Ian y Angela Díaz en una escena del documental ‘Una historia de amor tóxica’ ( Netflix )

Los cargos contra Michelle Hadley fueron retirados en enero de 2017 y, ese mismo mes, Angela Diaz fue arrestada. En octubre de ese año, se declaró culpable de diez delitos graves, fue condenada a cinco años de prisión y posteriormente se divorció de Ian Diaz.

Ian Diaz tardó más tiempo en enfrentar a la justicia. En 2018, Hadley demandó a la ciudad de Anaheim y a cuatro agentes de policía por su actuación en el caso, al sostener que había sido acusada de delitos graves con base en correos electrónicos que, según la demanda, habían sido "manipulados".

El documento afirmaba: "En esencia, este es un caso sobre el 'muro de silencio policial': agentes y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que permiten a sus compañeros violar los derechos de los ciudadanos. El Departamento de Policía de Anaheim y sus agentes renunciaron a su deber de seguir los procedimientos de investigación y, en cambio, actuaron para cumplir las órdenes de un agente federal corrupto... Al parecer, se convirtieron voluntariamente en instrumentos de Ian Diaz en su campaña ilegal para arruinar la vida de su expareja, la demandante Michelle Hadley".

En abril de 2021, Hadley llegó a un acuerdo extrajudicial con la ciudad de Anaheim por una suma que no fue revelada.

open image in gallery Michelle Hadley habla con la prensa en 2017, después de que todos los cargos en su contra fueran retirados ( Netflix )

Un mes después, y cuatro años después de que se descubriera el plan, Ian Diaz fue arrestado por cargos federales de acoso cibernético, conspiración para cometer acoso cibernético y perjurio. Posteriormente fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a 10 años y un mes de prisión.

Tras la sentencia, el entonces fiscal general adjunto de Estados Unidos, Kenneth A. Polite Jr., afirmó: "Ian Diaz abusó de su cargo como alguacil adjunto de Estados Unidos para ejecutar un elaborado plan de acoso cibernético que incriminó a una persona inocente por una agresión sexual, lo que provocó su encarcelamiento injusto durante 88 días.

"Como demuestra este proceso, la División Penal está comprometida con preservar la confianza del público en las fuerzas del orden al exigir responsabilidades a cualquier funcionario que viole el juramento de su cargo y perjudique a la comunidad a la que prometió servir".

En declaraciones a NBC News, Hadley dijo sentirse "agradecida" con el Departamento de Justicia por haber procesado a Diaz y aseguró que el veredicto "trajo mucha paz a mi familia y restauró parte de la confianza que habíamos perdido en el sistema de justicia como consecuencia de los crímenes que Díaz cometió contra mí".

En un giro del destino, el mismo día en que Diaz fue declarado culpable, Hadley dio a luz a su primera hija.

"Mi vida ha estado llena de coincidencias extrañas, muchas veces simbólicas y, en ocasiones, tan hermosas como esta", dijo. "Mi hija representa el arcoíris después de una tormenta muy larga, y nunca había sentido el corazón tan lleno".

Una tóxica historia de amor se estrena en Netflix el 22 de julio.

Traducción de Leticia Zampedri