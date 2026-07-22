La hija menor de Brad Pitt y Angelina Jolie solicita retirar el apellido “Pitt” de su nombre legal

Vivienne, la hija menor de Brad Pitt y Angelina Jolie, presentó una solicitud para eliminar legalmente el apellido de su padre, con lo que se convertiría en la cuarta hija de la expareja en hacerlo.

Una semana después de cumplir 18 años, Vivienne Marcheline Jolie-Pitt presentó la petición ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, que fijó una audiencia para el 2 de noviembre.

Según diversos medios, los documentos judiciales señalan que el motivo de la solicitud es "personal".

Shiloh, la primera hija biológica de la expareja, fue la primera de los hermanos en obtener el cambio de nombre al cumplir 18 años, en 2024. Desde entonces, se llama Shiloh Jolie.

La solicitud de Vivienne se produjo después de que Maddox, de 24 años, y Zahara, de 21, publicaran avisos legales a principios de este mes para eliminar el apellido Pitt de sus nombres.

La legislación de California exige la publicación de un aviso público para solicitar un cambio de nombre. Según los documentos judiciales citados por los medios, tanto Maddox como Zahara publicaron esos avisos cuatro veces por semana durante junio.

El anuncio invitaba a cualquier persona que se opusiera al cambio de nombre a presentar una objeción por escrito antes de la audiencia final, prevista para septiembre. Si no se recibe ninguna, el juez aprobará la solicitud.

open image in gallery Vivienne Marcheline Jolie-Pitt, de 18 años, es la cuarta hija del actor que busca eliminar "Pitt" de su apellido ( Getty )

The Independent se puso en contacto con Brad Pitt, Angelina Jolie y el Tribunal Superior de California para solicitar comentarios.

Zahara Marley Jolie-Pitt y Maddox Chivan Jolie-Pitt presentaron los documentos para el cambio de nombre en abril. Apenas unas semanas después, durante la ceremonia de graduación de Zahara, su nombre fue anunciado como Zahara Marley Jolie.

La decisión de Zahara de dejar de usar el apellido Pitt ya era evidente desde noviembre de 2023, cuando se presentó simplemente como Zahara Marley Jolie en un video de incorporación a la sección Mu Pi de la hermandad Alpha Kappa Alpha en su universidad.

Por su parte, Maddox apareció acreditado como Maddox Jolie en la reciente película de Angelina Jolie, Couture, en la que trabajó como asistente de dirección.

open image in gallery Angelina Jolie con sus hijos Pax, Zahara y Maddox ( Getty )

Angelina Jolie, de 51 años, y Brad Pitt, de 62, se separaron en 2016 tras más de una década juntos. La expareja tiene seis hijos: Maddox, de 24 años; Pax, de 22; Zahara, de 21; Shiloh, de 20; y los gemelos Knox y Vivienne, de 18.

La ruptura se produjo tras un presunto incidente ocurrido a bordo de un avión privado en 2016, durante el cual Pitt habría tenido una fuerte discusión con Jolie y sus hijos.

Después de una investigación del FBI por las denuncias de presunto abuso infantil relacionadas con ese episodio, Pitt fue exonerado de los señalamientos. Sin embargo, durante el proceso de divorcio de la pareja, en 2022, salieron a la luz documentos con un relato detallado de lo que, según Jolie, ocurrió en el vuelo.

De acuerdo con esos documentos, Jolie dijo a los investigadores que el comportamiento de Pitt durante un vuelo privado entre Francia y Los Ángeles atemorizó a sus hijos, que entonces tenían entre ocho y 15 años. La actriz de Maléfica afirmó que Pitt se abalanzó sobre uno de ellos y que ella tuvo que intervenir para detenerlo. Al día siguiente del incidente presentó la demanda de divorcio, que quedó finalizada en 2024.

open image in gallery Brad Pitt y Angelina Jolie se separaron en 2016 ( Getty )

Un representante de Brad Pitt negó todas las acusaciones. Además, una fuente cercana al actor declaró: "Es frustrante ver que presenten a Brad como una 'mala persona' cuando la realidad es muy distinta". La fuente añadió a The Sun que Pitt siente un profundo respeto por sus hijos y sostuvo que el hecho de que haya optado por guardar silencio sobre la situación dice mucho de él.

En 2023, salió a la luz una dura publicación por el Día del Padre, atribuida a la cuenta privada de Instagram de Pax, en la que se dirigía a su padre adoptivo con estas palabras: "Feliz Día del Padre a este imbécil de primera. Una y otra vez demuestras que eres una persona terrible y despreciable".

Cuando Shiloh solicitó legalmente el cambio de nombre, su abogado, Peter Levine, afirmó en un comunicado compartido con la revista People que ella "tomó una decisión independiente e importante tras acontecimientos dolorosos".

En 2025, una fuente dijo al Daily Mail que Pitt "mantiene la esperanza" de que sus otros hijos "algún día recapaciten", al considerar que "el tiempo cura las heridas".

Traducción de Leticia Zampedri