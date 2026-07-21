Muere a los 18 años Kaylee Hottle, actriz de ‘Godzilla vs. Kong’, tras un accidente automovilístico

Kaylee Hottle, actriz conocida principalmente por su papel en Godzilla vs. Kong (2021), murió a los 18 años tras un accidente automovilístico.

La noticia fue confirmada por su padre, Joshua Hottle, quien compartió un emotivo mensaje en una transmisión en vivo por Facebook, según informó TMZ.

En el video, explicó en lengua de señas estadounidense (ASL) que el accidente ocurrió en Maryland.

De acuerdo con el medio, Joshua Hottle señaló que se encontraba en Texas cuando recibió una llamada de las autoridades para informarle sobre el accidente. Más tarde, le comunicaron que el corazón de su hija se había detenido mientras era trasladada al hospital.

En Godzilla vs. Kong (2021), Kaylee interpretó a Jia, una adolescente que se comunica con King Kong mediante lengua de señas y vive en la Isla Calavera junto a la doctora Ilene Andrews, personaje interpretado por Rebecca Hall. También retomó el papel en Godzilla x Kong: El Nuevo Imperio (2024).

open image in gallery Muere Kaylee Hottle a los 18 años tras un accidente ( Getty Images )

Kaylee, originaria de Atlanta, Georgia, comenzó su carrera como actriz en comerciales. A los nueve años protagonizó un anuncio de Glide, una aplicación de videomensajería ampliamente utilizada por personas sordas y con discapacidad auditiva.

También tuvo una pequeña participación en la serie de acción Magnum P.I., de Prime Video.

Nacida en 2007, fue descubierta para el papel de Jia por la reconocida directora de casting Sarah Halley Finn, según contó en una entrevista con Chron en 2024.

"Tenía una relación con Convo. Un día me pidieron participar en un anuncio y acepté", relató a Chron a través de un intérprete. "Después, el asistente de dirección de Kong: La Isla Calavera me vio y pensó que encajaba con la descripción del personaje de Jia".

Según la publicación, Kaylee estudiaba en la Escuela para Sordos de Texas.

"Es una escuela excelente para estudiantes sordos", dijo entonces la joven de 16 años. "Tengo profesores sordos y todos pueden comunicarse conmigo mediante lengua de señas".

En esa misma entrevista, habló sobre la representación de los actores sordos en Hollywood.

"Veo muchos avances positivos. No hay muchas oportunidades para las personas sordas", afirmó. "Ahora que podemos acceder a ellas, y yo también puedo conseguirlas, creo que cada vez hay más crecimiento y una mayor inclusión".

La familia de Kaylee incluye cuatro generaciones de personas sordas por el lado paterno.

En una publicación en Facebook, su padre informó que viajaba a Maryland para reclamar el cuerpo de su hija. "Estoy tomando un vuelo que jamás hubiera querido tomar", escribió.

Traducción de Leticia Zampedri