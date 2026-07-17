Clasificación de las 13 películas de Christopher Nolan, de ‘La Odisea’ a la trilogía de ‘Batman: El caballero de la noche’

Christopher Nolan es uno de los últimos grandes visionarios del cine. Aunque en los últimos años ese calificativo ha perdido fuerza por el uso excesivo que se le da para describir a directores de todo tipo, Nolan sigue perteneciendo a otra categoría.

Incluso Martin Scorsese enfrenta dificultades para financiar sus costosas epopeyas, mientras que películas como Los pecadores, de Ryan Coogler, suelen verse como una apuesta arriesgada para un sistema de estudios cada vez más cauteloso. En cambio, Nolan es una excepción. Gracias al éxito de su trilogía de Batman, así como al de El origen y Oppenheimer —ganadora del Oscar a mejor película—, ha logrado que los estudios respalden grandes producciones originales con solo llevar su nombre, incluso cuando implican presupuestos muy elevados y propuestas con un enfoque poco convencional.

Con motivo del estreno de La Odisea, repasamos su filmografía y clasificamos sus 13 películas, de la menos lograda a la mejor. Eso sí, incluso las obras más débiles de Nolan conservan un encanto particular.

13. Following (1998)

Es poco probable que Following haya sido la primera película con la que muchos conocieron a Christopher Nolan, pero sí fue el inicio de su carrera. En este debut independiente, filmado en blanco y negro y centrado en un joven escritor que termina involucrado en el mundo del crimen, ya se perciben la dedicación y la ambición que definirían su trayectoria. Incluso incluye un logotipo de Batman a simple vista.

Sin embargo, también parece una película que Nolan difícilmente haría hoy. Su presupuesto fue de apenas unos 8.000 dólares y recurrió a muy poco equipo profesional, una realidad muy distinta a la de secuencias como la del Batpod en El caballero de la noche o el pasillo giratorio de El origen.

12. El caballero de la noche asciende (2012)

Según se informó, Nolan necesitó que lo convencieran para cerrar su trilogía de El caballero de la noche, ya que dudaba de poder igualar el nivel de la entrega anterior. Esa incertidumbre se percibe en la película. Es un cierre sólido, con varios aciertos. Quizá sea la cinta de Batman con mejor apartado visual, y las incorporaciones de Anne Hathaway y Joseph Gordon-Levitt destacan en sus papeles. Sin embargo, también reúne demasiadas ideas y giros argumentales que terminan por restarle fuerza. La historia inspirada en Occupy Wall Street nunca despega y, además, Nolan logró algo poco común: sacar una actuación decepcionante de Marion Cotillard.

11. Insomnia (2002)

Insomnia es la película de Christopher Nolan que menos se siente como una obra suya. Al igual que ocurrió con la fallida adaptación de Dune dirigida por David Lynch, aquí Nolan asumió un proyecto de gran estudio y mayor presupuesto tras destacar en el cine independiente, aunque el material no parecía ajustarse del todo a su estilo. A diferencia de Dune, Insomnia no es un fracaso; simplemente resulta algo olvidable. Al Pacino y Robin Williams brillan como un detective de la policía de Los Ángeles y el principal sospechoso de un asesinato. Además, la película tiene una atmósfera muy lograda, aunque el resultado general no termina de convencer.

10. Dunkerque (2017)

Dunkerque no se parece a una película bélica convencional. En lugar de limitarse a retratar la evacuación de las tropas aliadas desde la ciudad francesa, Nolan cuenta la historia desde tres frentes al mismo tiempo: tierra, mar y aire. Cada uno transcurre en un periodo distinto. El resultado transmite una tensión constante, con personajes que corren para ponerse a salvo, combaten en el aire o intentan escapar de barcos que se hunden, casi sin necesidad de diálogos. Más allá del espectáculo, la película también deja espacio para momentos de profundo horror. La escena en la que un grupo de jóvenes soldados británicos observa en silencio cómo uno de sus compañeros entra al mar es, quizá, el instante más sobrecogedor de toda la filmografía de Nolan.

9. Tenet (2020)

open image in gallery Elizabeth Debicki y John David Washington en ‘Tenet’ ( Warner Bros )

Antes del estreno de Tenet, Christopher Nolan aseguró, fiel a su estilo, que la película no trataba sobre viajes en el tiempo, sino sobre la "inversión temporal". Para muchos espectadores, el significado de ese concepto siguió siendo un misterio. Para los seguidores del director, en cambio, fue la puerta de entrada a su obra más compleja hasta la fecha. Nolan apuesta por ideas de gran escala y, en Tenet, las convierte en un thriller de ritmo frenético que logra mantener la tensión durante sus 150 minutos. Su propuesta es tan ambiciosa que puede resultar abrumadora, pero quienes acepten sus reglas encontrarán una demostración de la creatividad e ingenio del director.

8. Interestelar (2014)

Con Interestelar, Nolan consiguió que un espectáculo de ciencia ficción, con olas del tamaño de rascacielos, también funcionara como un drama familiar. La historia sigue a una tripulación espacial en la búsqueda de un nuevo planeta habitable y se sostiene, en gran parte, gracias a la interpretación de Matthew McConaughey. Si no es el mejor papel de su carrera, sin duda está entre los más destacados. Interestelar representa el cine de gran presupuesto en su máxima expresión y muestra con claridad la influencia de clásicos como 2001: Odisea del espacio y The Right Stuff (Elegidos para la gloria).

7. Batman inicia (2005)

Batman inicia fue, quizá, la película que confirmó el talento de Nolan para el gran público. La decisión de Warner Bros. de confiarle el relanzamiento del personaje resultó un acierto y marcó el inicio de una nueva etapa para las películas de superhéroes. El estudio permitió que el director imprimiera su sello en Gotham y el resultado fue una historia de origen sólida y sofisticada. Aunque suele verse como una simple introducción a lo que vino después, Batman inicia se sostiene por mérito propio y está casi al mismo nivel que sus sucesoras.

6. El prestigio (2006)

"En realidad no quieres conocer el secreto; quieres que te engañen". Esa frase resume la esencia de El prestigio, el cautivador drama de Nolan sobre dos magos rivales a finales del siglo XIX. Hugh Jackman y Christian Bale protagonizan una intensa competencia para demostrar quién es el mejor.

La historia avanza con precisión y enlaza sus giros de forma natural, lo que da como resultado una película sólida y satisfactoria. Además, fue la última cinta de Nolan con un presupuesto inferior a los 100 millones de dólares: costó apenas 40 millones. Como un atractivo adicional, cuenta con un memorable cameo de David Bowie en el papel del meticuloso Nikola Tesla.

5. Oppenheimer (2023)

open image in gallery Cillian Murphy como J. Robert Oppenheimer ( Warner Bros )

Oppenheimer es una de las películas menos comerciales de Christopher Nolan. Aun así, este intenso drama de tres horas, filmado en parte en blanco y negro, se convirtió en una de las obras más importantes de su carrera. La película ganó los premios Oscar a mejor película y mejor director.

Su trama política recuerda al estilo de Alan J. Pakula y Sidney Lumet. Además, destaca por los inquietantes primeros planos de Cillian Murphy, quien interpreta al creador de la bomba atómica.

4. Memento (2000)

La carrera de Christopher Nolan no ha estado marcada por cambios radicales, sino por el perfeccionamiento constante de un conjunto de ideas. Memento, su primera gran película tras el debut independiente de Following, ya reúne muchos de los recursos narrativos que más tarde definirían su estilo.

La historia sigue a un hombre con amnesia, interpretado por Guy Pearce, que intenta reconstruir el asesinato de su esposa. Para ello, Nolan juega con la estructura y el orden del relato de una forma que desafía al espectador. La película exige atención en todo momento, pero nunca depende del misterio para sostenerse. Su narrativa es ingeniosa, aunque nunca se siente forzada.

3. La Odisea (2026)

open image in gallery Matt Damon en ‘La Odisea’ de Christopher Nolan ( Universal Pictures )

Llevar La Odisea al cine no fue una tarea sencilla, pero Nolan estuvo a la altura del desafío. Después de 12 películas, entregó una obra tan madura como Oppenheimer —que, de forma inesperada, también aborda temas similares— y tan emotiva como Interestelar. Al mismo tiempo, ofrece casi el triple de escenas de acción que sus trabajos más orientados al género.

Su adaptación del poema épico de Homero, protagonizada por Matt Damon en una de las mejores actuaciones de su carrera, combina un notable realismo con sus raíces mitológicas. Además, resulta tan accesible como cualquiera de sus películas anteriores, sin dejar de lado los rasgos que sus seguidores más fieles reconocerán de inmediato.

2. El origen (2010)

El origen es una obra maestra, pero también la película que deja más expuestas las limitaciones de Nolan. Como ocurre en varios de sus trabajos, los personajes femeninos suelen cumplir un papel secundario, ya sea para aportar información o como objeto de deseo. Además, mantiene una frialdad que hace que la película despierte más admiración que cercanía.

Al mismo tiempo, refleja varios rasgos asociados al director: su fascinación por las ideas complejas y un estilo sobrio, con muy poco espacio para el humor. Aun así, El origen impresiona de principio a fin.

Puede decirse que esta es la película que Nolan llevaba años preparando. Reúne muchos de los temas presentes en su filmografía, como el tiempo, los sueños y el duelo, junto con su gusto por el espectáculo y su entusiasmo por las secuencias de acción más ambiciosas. Todo converge aquí, desde los inolvidables "braaams" de la banda sonora de Hans Zimmer hasta la ambigüedad de su plano final.

1. El caballero de la noche (2008)

open image in gallery Heath Ledger como el Joker en ‘El caballero de la noche’ ( Warner Bros. )

Gran parte de lo que convirtió a El caballero de la noche en un fenómeno trascendió la propia película. Influyeron la muerte de Heath Ledger, el peso cultural del Joker como personaje y el clima de polarización que marcó las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2008, del que la cinta pareció hacerse eco. En los años siguientes, las frases de Ledger se transformaron en memes, el Joker pasó a ser una referencia constante en la cultura popular y su figura incluso fue apropiada en episodios de violencia y acoso en línea. Con el paso del tiempo, es fácil olvidar que detrás de todo eso también había una gran película.

Sin embargo, basta con volver a verla para entender por qué dejó una huella tan profunda. Sobre la base de Batman inicia, Nolan construyó un thriller de enorme intensidad, con un estilo que parece situarse entre Michael Mann y Frank Miller. Muchos de sus imitadores confundieron su tono oscuro con una solemnidad excesiva. En realidad, El caballero de la noche habla del caos: de cómo el miedo puede apoderarse de una sociedad, de lo que ocurre cuando la esperanza parece desaparecer y de lo cerca que todos estamos del abismo.

La película capturó el espíritu de su época y ofreció una visión inquietante del futuro. Puede que no sea la obra más redonda de Nolan desde el punto de vista narrativo, ya que algunos desvíos de la trama pierden fuerza. Aun así, sigue siendo, sin discusión, su película más importante y una de las más influyentes del cine moderno. Resulta difícil imaginar el panorama cinematográfico actual sin ella.

Traducción de Leticia Zampedri