Ya está aquí el tráiler final de Avengers: Doomsday, y una frase en particular está dando mucho de qué hablar en Internet.

Entre el elenco estelar de personajes de superhéroes que aparecen en el nuevo tráiler publicado el lunes, los fanáticos de Marvel se mostraron entusiasmados al ver atisbos del regreso de Chris Evans como Steve Rogers (también conocido como Capitán América) y de Hayley Atwell como Peggy Carter en la lucha contra Victor Von Doom, interpretado por Robert Downey jr.

Pero fue James Marsden, en el papel de Scott Summers, también conocido como Cíclope, quien se robó el protagonismo con la frase emblemática de la franquicia X-Men, utilizada para animar a los mutantes: “A mí, mis X-Men”.

Algunos usuarios de redes sociales se volvieron locos al ver a los Vengadores, los Cuatro Fantásticos y los X-Men uniendo fuerzas, y un fan escribió en X: “¡AAAAAHHH! He estado esperando toda mi vida por esto, ¡Nadie lo hace como Marvel!”.

“Este clip de cinco segundos tiene más peso que todas las apariciones de Scott en las tres películas de la trilogía de X-Men, estoy muy conmovido”, escribió una persona, mientras que otra agregó: “escuchar a James Marsden decirlo… pone la piel de gallina”.

open image in gallery James Marsden interpreta a Cíclope, de ‘X-Men’, en la nueva película ‘Avengers: Doomsday’ ( Marvel )

Una persona escribió en Reddit: “¡Dios mío, que los Vengadores respondieran a esa llamada fue épico!”. Otra persona, compartiendo su entusiasmo, añadió: “¡Se me puso la piel de gallina cuando dijo eso!”.

Sin embargo, otros fans del Universo Cinematográfico de Marvel no quedaron impresionados con las nuevas imágenes.

“No sabía que el llamado ‘a mí, mis X-Men’ pudiera ser tan insulso”, lamentó una persona en X. Algunos señalaron las similitudes de la escena con Avengers: Endgame, escribiendo: “¿Cuántas veces pueden repetir esta secuencia donde aparecen todos?”. Otro añadió: “O sea, están repitiendo la misma escena de Endgame. Entendido”.

Otros se quejaron de la oscuridad de la escena. “¿Acaso no saben que pueden ambientar estas películas en un lugar que no sea un páramo desolado?”, escribió alguien. Otro comentó en X: “No puedes decirme, como persona humana, que esto se ve bien”.

open image in gallery Chris Evans volverá a interpretar a Steve Rogers en ‘Avengers: Doomsday’ ( Marvel Studios )

Además de la frase culminante de Marsden, el tráiler de Doomsday muestra cómo la vida idílica de Steve y Peggy se ve interrumpida por los Cuatro Fantásticos —interpretados por Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach— que reclutan al Capitán América para derrotar al Doctor Doom.

Steve se une entonces a sus compañeros Vengadores para la lucha, entre ellos el Capitán América de Anthony Mackie, el Soldado de Invierno de Sebastian Stan, Thor de Chris Hemsworth, Ant-Man de Paul Rudd y Shang-Chi de Simu Liu.

La película también contará con la participación de actores relativamente nuevos en la franquicia, entre ellos Florence Pugh como Yelena Belova, David Harbour como Red Guardian y Lewis Pullman como Sentry.

Doomsday , que según se informa dura dos horas y media, llegará a los cines de España y América Latina el 16 de diciembre.

Traducción de Sara Pignatiello